Il ne nous en faut pas beaucoup pour être excités ces jours-ci et, depuis que le magasin Primark a mis en ligne une photo de certains pyjamas sur Instagram, nous n’avons pas été en mesure de nous en débarrasser.

Ne coûtant que 6 £ pour un ensemble et fabriqué à partir de coton durable, il semble que nous ne soyons pas les seuls – car de nombreux abonnés sur Instagram sont également « tombés amoureux » et avaient hâte de mettre la main sur une paire.

La photo qui est apparue sur le site Web des médias sociaux pendant le week-end du 28 novembre et a révélé la collection, a maintenant été aimée plus de 44000 fois.





(Image: Getty Images)



La nouvelle gamme de pyjamas, à venir dans un magasin Primark près de chez vous, est parfaite pour vous voir à travers l’hiver et le verrouillage – au moins selon les magasins à prix réduits. Et nous devons être d’accord.

La publication Instagram se lit comme suit: «Lockdown regarde. Ensembles pyjamas en coton durable 6 £ / 7 € / 9 $ #PrimarkCares »

Serait-ce le cadeau de Noël parfait pour un ami, un membre de la famille ou simplement pour vous-même? Nous le pensons. La partie la plus difficile sera de choisir celles qui conviennent.

Les adeptes du compte Instagram de Primark n’ont pas tardé à taguer leurs amis et à les alerter de l’arrivée de la nouvelle gamme en magasin.

Un utilisateur a commenté le message et a montré son amour en écrivant simplement: «Besoin de tout».

Un autre n’a pas tardé à soutenir cela, en déclarant: «J’ai le pyjama de café endormi, c’est super confortable».

Une troisième a déclaré qu’elle ne pouvait pas «attendre le 2 décembre» pour en mettre la main.

Le 2 décembre verra de nombreux magasins de grande rue rouvrir après avoir été fermés par le gouvernement en raison de la pandémie. Naturellement, les fans n’ont pas tardé à faire la queue et à revenir, pour mettre la main sur une bonne affaire ou deux.

Un quatrième a déclaré: «Je suis ravi de les voir et d’acheter les 3».

Un cinquième a ajouté: «Simple mais mignon» – et nous ne pourrions être plus d’accord.

Avec quelqu’un d’autre qui prétend simplement: « J’adore ça. »

Nous aussi.

La gamme sera disponible dans les magasins Primark à travers le comté – alors qu’attendez-vous? Nous vous verrons socialement distancé dans la file d’attente.

Il convient également de noter que Primark a prolongé ses heures de magasinage – vous pouvez donc le faire en toute sécurité à l’approche de Noël. Les magasins situés dans les parcs de vente au détail et les grands centres commerciaux se négocieront jusqu’à 22 heures au minimum, certains magasins étant commercialisés jusqu’à minuit. De plus, 11 de leurs magasins ouvriront pendant 24 heures à partir de 7 heures du matin le mercredi 2 décembre afin que vous puissiez faire vos achats toute la nuit jusqu’à notre heure de fermeture habituelle le jeudi 3 décembre. Ils seront ouverts avec des heures prolongées jusqu’au jour de Noël, donc beaucoup de temps pour cocher votre liste.

Pour trouver votre Primark le plus proche, nous avons déposé le localisateur de magasin ici pour plus de facilité. Vous y trouverez également des informations sur les heures d’ouverture et de fermeture.