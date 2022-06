Primaires du Nevada, du Maine, du Dakota du Nord et de la Caroline du Sud : 4 gagnants et 2 perdants

Quatre séries d’élections primaires mardi soir ont confirmé l’importance de l’approbation de l’ancien président Donald Trump et ont rappelé les défis que les démocrates pourraient avoir pour motiver leur base à défendre les titulaires en novembre.

Le Nevada a été le centre d’une grande partie de l’action politique mardi soir, avec des primaires républicaines houleuses qui se sont déroulées pour le Sénat américain, le gouverneur et les sièges du secrétaire d’État. Le président Joe Biden a remporté l’État avec une marge beaucoup plus étroite que prévu en 2020 – et les républicains espèrent que les vents favorables politiques stimuleront leurs efforts pour prendre en charge les quatre plus hautes fonctions de l’État.

Ailleurs, le pouvoir de l’approbation de l’ancien président Donald Trump a brillé à travers les compétitions primaires républicaines, les choix de l’ancien président balayant le terrain au Nevada et dans le Dakota du Nord et bouleversant la position des titulaires en Caroline du Sud.

Ces primaires, ainsi que celles du Maine (et une élection spéciale au Texas) ont eu lieu mardi soir. Voici quatre gagnants et deux perdants parmi eux.

Vainqueur : les élections de Trump mentent

Les négationnistes des élections ont gagné gros au Nevada: Trois candidats qui défieront les démocrates à l’automne se sont présentés au moins en partie sur le mensonge selon lequel Donald Trump a remporté les élections de 2020.

Dans la course pour affronter la sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez Masto, Adam Laxalt – l’ancien procureur général bien connu, anti-avortement et pro-Trump – a dégagé le terrain. Il a été coprésident de la campagne 2020 de Trump au Nevada et a été un ardent défenseur du mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées. Plus tôt cette année, il a déclaré avoir « sonné toutes les alarmes imaginables » après les élections de 2020 qu’il avait été volé.

Un négationniste a également battu un ancien favori de l’establishment lors de la primaire républicaine du gouverneur du Nevada. Le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, affrontera le gouverneur démocrate sortant Steve Sisolak, qui a en fait battu Laxalt dans une course serrée en 2018. Lombardo a battu l’ancien sénateur Dean Heller, le maire de North Las Vegas John Lee et l’outsider Joey Gilbert. Lombardo a également remis en question la victoire de Biden – et n’a pas hésité à faire de l’intégrité électorale une partie de son discours aux électeurs.

Et un autre, plus fervent, véridique des élections a remporté la primaire du secrétaire d’État du Nevada. Jim Marchant, ancien membre de l’Assemblée d’État, a fait des mensonges sur les élections de 2020 un élément central de sa campagne. «Votre vote n’a pas compté pendant des décennies… vous n’avez élu personne. Les personnes en poste ont été sélectionnées. Vous n’avez pas eu le choix », a-t-il déclaré à une foule en février, selon une filiale locale de Fox.

Marchant pourrait plonger l’administration électorale de l’État dans le chaos alimenté par les théories du complot: il a déclaré qu’il n’aurait pas certifié la victoire de Biden il y a deux ans et a fait valoir que l’État devrait se débarrasser des machines à voter et revenir au comptage manuel.

On ne sait pas dans quelle mesure ce radical pourrait remporter des élections générales. L’État a évolué vers les démocrates lors des dernières élections, mais si les républicains prennent de l’ampleur cet automne – ce qu’ils pensent être possible en raison des faibles taux d’approbation de Biden et de la frustration générale face à l’inflation – même les candidats faibles pourraient bien réussir. Mais pour l’instant, Trump peut à nouveau vanter de grandes victoires d’approbation.

—Christian Paz

Vainqueur : Donald Trump



Les candidats avec les approbations de Trump ont généralement bien réussi leurs primaires jusqu’à présent, mais il a eu plus d’un sac mitigé cette semaine, avec une assez grande victoire en Caroline du Sud ainsi qu’une défaite notable.

Alors que Russell Fry – un représentant de l’État de Caroline du Sud qui a obtenu l’approbation de Trump – a pu évincer le représentant sortant Tom Rice, l’ancienne législatrice de l’État Katie Arrington n’a pas pu faire de même avec la représentante sortante Nancy Mace. Rice a soulevé la colère du président après avoir voté pour le destituer, tandis que Mace l’a fait après avoir critiqué ses fausses allégations de fraude électorale. Bien que Rice ait perdu sa primaire à deux chiffres mardi, Mace a réussi à remporter une victoire, soulignant les limites de l’approbation de Trump.

Pourtant, Mace devait montrer qu’elle n’était pas ouvertement hostile à Trump pour gagner. Elle s’est efforcée de rappeler aux électeurs son soutien précoce à l’ancien président et n’a offert aucune nouvelle critique à son encontre pendant son parcours. Une approbation de Trump n’aurait peut-être pas été nécessaire pour remporter la primaire de SC-01, mais il semblait que la campagne de Mace ne pensait pas non plus que le dénigrer aiderait.

Trump a également remporté quelques victoires ailleurs. Au Nevada, son choix pour la course au Sénat américain, Adam Laxalt a résisté au défi du vétéran militaire Sam Brown qui avait remporté l’approbation du parti républicain de l’État, en partie en prouvant qu’il était le candidat Trumpier. Le candidat au poste de gouverneur de Trump, Joe Lombardo, est également arrivé en tête. Et son choix pour secrétaire d’État, l’ancien membre de l’Assemblée d’État Jim Marchant, a pris l’approbation de la banque.

Dans le Dakota du Nord, le sénateur sortant John Hoeven a obtenu à la fois l’approbation de l’État partie et le soutien de Trump. Il a facilement battu un militant conservateur et est un shoo-in pour une victoire aux élections générales. Il fait également partie des candidats approuvés par Trump qui étaient déjà largement attendus pour gagner.

—Li Zhou et CP

Vainqueur : Nikki Haley

La victoire de Mace mardi était également une victoire pour l’ancien gouverneur de Caroline du Sud et ancien ambassadeur de Trump à l’ONU, Nikki Haley. Haley a beaucoup investi dans la primaire républicaine du 1er district de Caroline du Sud. Non seulement elle a soutenu Mace, mais elle a filmé une publicité télévisée, fait la une d’une collecte de fonds et fait campagne à ses côtés. La primaire a finalement opposé Haley à Trump, son ancien patron, qui s’est opposé à Mace compte tenu de ses critiques après l’insurrection du 6 janvier.

« Elle est méchante, déloyale et mauvaise pour le parti républicain », avait précédemment déclaré Trump à propos de Mace. L’année dernière, Mace a déclaré qu’elle voulait être une « nouvelle voix pour le Parti républicain », bien qu’elle se soit abstenue de voter pour destituer Trump ou de soutenir une commission indépendante chargée d’enquêter sur l’émeute.

Depuis lors, cependant, Mace a cherché à se lier plus étroitement à Trump, allant jusqu’à filmer une vidéo devant la Trump Tower pour souligner qu’elle était l’une de ses premières partisanes.

Malgré ces efforts, Trump a approuvé Arrington, qui s’était auparavant présenté pour le siège de Mace et avait perdu contre l’ancien représentant démocrate Joe Cunningham. Mace a souligné que le district est un champ de bataille moins conservateur que certaines autres régions de l’État, notant qu’elle est la seule des deux à y avoir gagné.

Alors que Trump l’a peut-être abandonnée, plusieurs dirigeants républicains de l’État ont soutenu Mace. En plus de Haley, Mace a également été approuvé par l’ancien directeur de Trump OMB, Mick Mulvaney. L’implication de Haley dans cette course pourrait également laisser présager une confrontation plus directe en 2024 : elle est considérée comme une candidate potentielle à l’investiture présidentielle républicaine qui pourrait bien affronter Trump.

—LZ

Perdant : les candidats républicains de base

Dans le Maine et le Nevada, les candidats républicains qui ont essayé d’exploiter l’énergie de la base pour monter un bouleversement contre des rivaux retranchés ont échoué.

Dans le deuxième district du Congrès du Maine, la propriétaire d’une petite entreprise Liz Caruso a perdu face à l’ancien représentant de la Chambre Bruce Poliquin après s’être qualifiée de candidate « America First » et de la personne la plus disposée à défier le statu quo. De même, lors de la primaire du Sénat du Nevada, le vétéran militaire Sam Brown a perdu face à l’ancien procureur général du Nevada, Adam Laxalt, malgré l’accent mis sur son statut d ‘«étranger» et l’accumulation de solides chiffres de collecte de fonds.

Dans les deux cas, Caruso et Brown se sont affrontés à des candidats soutenus par des républicains nationaux : Poliquin est soutenu par des groupes du GOP comme le Congressional Leadership Fund, tandis que Laxalt a été approuvé par plusieurs sénateurs républicains et Trump. Ce soutien – sans parler de la familiarité des électeurs avec Poliquin et Laxalt – s’est avéré difficile à surmonter.

—LZ

Vainqueur : Républicains du Texas

Les républicains du Texas ont décroché une victoire symbolique – mais de courte durée – lors d’une élection spéciale à la Chambre mardi déclenchée par le départ à la retraite du représentant démocrate Filemon Vela. Lors du concours pour le 34e district du Texas, la travailleuse de la santé Mayra Flores a battu le candidat démocrate, l’ancien commissaire du comté de Cameron, Dan Sanchez, et a évité un second tour en remportant plus de 50 % des voix.

La victoire de Flores est importante car le district est un district démocrate de longue date que les républicains ont ciblé de manière agressive lors de cette élection spéciale après que plusieurs comtés du sud du Texas se soient retournés pour le GOP en 2020. Ces efforts, semble-t-il, semblent avoir porté leurs fruits – bien que les républicains aient probablement bénéficié de faibles taux de participation aux élections spéciales également.

Notamment, cependant, le siège devrait bientôt revenir aux démocrates. Flores n’occupera ce poste que jusqu’en janvier, date à laquelle celui qui remportera les élections d’automne sera assermenté. En raison du redécoupage, cette personne sera probablement démocrate. D’ici novembre, le 34e passera d’un quartier modéré à un quartier résolument bleu. (Alors que Biden a remporté la version actuelle du district de seulement quatre points de pourcentage, il a remporté la nouvelle version de 16 points de pourcentage.)

Pourtant, la victoire de Flores permet aux républicains de souligner l’élan qu’ils ont pris dans le sud du Texas et lors des élections de cette année en général. Cela témoigne également des efforts du GOP pour faire des percées auprès des électeurs latinos de la région, dont certains sont passés à droite en 2020.

—LZ

Perdant : challengers progressifs

Le premier district du Congrès du Nevada a vu ce qui semblait être une compétition primaire houleuse entre un démocrate sortant plus modéré et un challenger progressiste soutenu par Bernie Sanders. En fin de compte, le membre en exercice du Congrès, la représentante Dina Titus, a remporté une victoire par élimination directe.

Membre du caucus Blue Dog à la Chambre, Titus occupe le siège, qui comprend la majeure partie de Las Vegas et certaines parties du nord de Las Vegas, depuis 2013. Les républicains y ont attiré l’attention comme une excellente occasion d’obtenir un siège dans le tomber. Mais le soir des primaires, Titus a devancé Amy Vilela, ancienne coprésidente de la campagne présidentielle 2020 de Sanders, de près de 70 points.

En Caroline du Sud, pendant ce temps, le favori de l’establishment, l’ancien représentant américain Joe Cunningham, a repoussé une offre parvenue d’une sénatrice d’État légèrement plus progressiste, Mia McLeod. Il menait de près de 30 points lors de la première nuit.

Cunningham a été félicité dans les cercles démocrates de DC pour avoir renversé un siège républicain en 2018, avant de perdre contre Nancy Mace en 2020. Bien que McLeod ait accusé Cunningham d’être un démocrate «républicain-lite», la course se résumait à la reconnaissance du nom et à l’éligibilité.

Ce sera une bataille difficile pour tout candidat essayant de renverser le gouverneur sortant de Caroline du Sud, Henry McMaster. Cunningham soutient que sa victoire passée dans l’État suggère qu’il a cependant une capacité éprouvée à rassembler les électeurs démocrates et républicains croisés.

«Nous devons dynamiser la base et faire sortir les démocrates, mais nous devons également attirer les gens. Et j’ai déjà réussi à faire entrer ces gens dans la tente », a-t-il déclaré dans une récente interview au Washington Post.

Actuellement, la plate-forme de Cunningham comprend l’expansion de Medicaid, l’augmentation du salaire des enseignants et la défense des droits à l’avortement. Son offre est encore très longue, cependant. Depuis 2003, le gouverneur de la Caroline du Sud est un républicain et les conservateurs se sont imposés dans les courses à l’échelle de l’État ces dernières années.

—CP et LZ