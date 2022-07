Primaires du Maryland 2022: les démocrates se rapprochent du manoir du gouverneur

Au cours d’une année qui s’annonce autrement lugubre pour les démocrates à l’échelle nationale, le Maryland représente un point positif potentiel avec une course compétitive pour déterminer le successeur du gouverneur républicain Larry Hogan, dont la durée est limitée.

Selon le Cook Political Report, le Maryland est la deuxième meilleure chance pour les démocrates de décrocher un poste de gouverneur après le Massachusetts, où le gouverneur républicain sortant Charlie Baker ne brigue pas un troisième mandat.

Mardi, Dan Cox – le candidat du GOP approuvé par l’ancien président Donald Trump et favorisé par les démocrates du Maryland – a remporté la nomination du GOP sur son rival, Kelly Schulz. C’est un soulagement pour les démocrates qui craignaient d’affronter Schulz, qui était auparavant secrétaire au travail et au commerce de Hogan et qui avait l’approbation de Hogan, très populaire et bipartite.

Du côté démocrate, la course était encore trop serrée pour être annoncée mercredi matin ; selon un sondage de June Goucher College, les trois favoris démocrates de la primaire bondée à neuf voix étaient le contrôleur de l’État Peter Franchot ; Tom Perez, l’ancien secrétaire américain au Travail et chef du Comité national démocrate qui est soutenu par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ; et Wes Moore, un auteur à succès soutenu par Oprah Winfrey. Si Perez ou Moore gagne, ils pourraient devenir la première personne de couleur à occuper le poste de gouverneur du Maryland.

La primaire républicaine avait été une sorte de bataille par procuration entre Hogan et Trump. Hogan, qui envisage une candidature à la présidentielle de 2024, a attiré la colère de Trump en tant que l’un des rares républicains à avoir ouvertement critiqué l’ancien président, notamment pour sa réponse à la pandémie et ses tentatives d’annuler les résultats des élections de 2020. Trump a riposté avec ses propres attaques, qualifiant Hogan de «shutdown RINO» (républicain de nom seulement) lundi pour avoir mis en place des verrouillages liés à la pandémie en 2020.

Alors que l’approbation de Trump a aidé la plupart des candidats républicains à remporter l’investiture de leur parti, les candidats soutenus par Trump n’ont pas réussi à défier les gouverneurs sortants du GOP. Trump n’a pas directement défié Hogan dans le Maryland, mais cette fois, son candidat est sorti vainqueur.

Le résultat de la primaire du GOP est une bonne nouvelle pour les démocrates

Les démocrates n’ont pas occupé le poste de gouverneur depuis 2010, mais il y a de bonnes raisons pour qu’ils soient confiants à l’approche de l’automne maintenant que Cox a remporté la nomination du GOP. Le président Joe Biden a remporté l’État de plus de 30 points de pourcentage en 2020, et il y a plus de démocrates enregistrés dans l’État que de républicains.

Cox, qui a poursuivi Hogan pour sa politique pandémique et a tenté de le destituer, a peut-être créé un puissant ennemi à Hogan; certains démocrates espèrent que le gouverneur aidera leur parti à capturer ses partisans républicains anti-Trump. Hogan a l’un des taux d’approbation les plus élevés de tous les gouverneurs du pays, derrière seulement le gouverneur républicain du Wyoming Mark Gordon, le gouverneur républicain du Vermont Phil Scott et Baker, avec un taux d’approbation de 70% dans un sondage Morning Consult publié mardi. Et la moitié des électeurs républicains de l’État ont déclaré qu’ils envisageraient de voter pour Hogan s’il se présentait à la présidence en 2024, presque certainement contre Trump, selon un sondage réalisé le mois dernier par Goucher College en partenariat avec WYPR et le Baltimore Banner.

S’il y a des raisons pour que les démocrates soient nerveux, c’est qu’aucun candidat n’a vraiment été en mesure de se distinguer du reste du peloton lors de la primaire, et cela pourrait rendre plus difficile pour le vainqueur final de dynamiser les électeurs avant novembre. Aucun n’a dépassé 16% parmi les électeurs primaires dans l’enquête du Goucher College. En plus de Franchot, Perez et Moore, la liste démocrate comprend également le secrétaire à l’Éducation de l’ère Obama, John King, l’ancien procureur général de l’État Doug Gansler et l’ancien dirigeant à but non lucratif Jon Baron.

Mais c’était le résultat principal du GOP que les démocrates espéraient. Les démocrates du Maryland pensent que Cox est trop à droite pour gagner une course à l’échelle de l’État et qu’il n’a aucune chance de gagner les démocrates et les indépendants à tendance démocrate qui ont voté pour Hogan. La Democratic Governors Association a stimulé Cox, lançant une campagne publicitaire dans les dernières semaines avant les primaires qui l’ont lié à Trump et ont mis en valeur sa bonne foi conservatrice. La campagne lui reproche d’être “100% pro-vie” et de “refuser de soutenir toute restriction fédérale” sur les armes à feu.

C’est l’une des nombreuses courses de 2022 à l’échelle nationale où les démocrates ont tenté de se mêler des primaires républicaines au nom des candidats les plus d’extrême droite, qu’ils pensent être plus faciles à battre à l’automne. Dans la primaire républicaine de l’Illinois pour le gouverneur, par exemple, le gouverneur démocrate sortant JB Pritzker et l’Association des gouverneurs démocrates, qu’il aide à financer en utilisant sa fortune d’un milliard de dollars, ont dépensé près de 35 millions de dollars au total pour essayer de peindre le sénateur de l’État Darren Bailey, un pro -Trump Republican, en tant que candidat le plus conservateur de la course. En fin de compte, Bailey a facilement remporté la nomination.

Cette stratégie n’a pas toujours fonctionné. Lors de la primaire du GOP pour le siège du Sénat américain du Colorado, les groupes démocrates ont dépensé environ 4 millions de dollars en publicités conçues pour rendre le candidat d’extrême droite Ron Hanks plus attrayant pour les électeurs du GOP par rapport à son adversaire plus modéré, Joe O’Dea, qui a néanmoins remporté l’investiture.

Les démocrates espèrent que leurs efforts finiront par porter leurs fruits dans le Maryland et qu’ils leur donneront un chemin relativement facile vers un nouveau poste de gouverneur à l’automne.