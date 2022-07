Primaires du Colorado, de l’Illinois, de l’Oklahoma, de l’Utah, de New York et du Mississippi : qui a gagné et qui a perdu

Les dernières grandes primaires de juin ont eu lieu mardi alors que les électeurs du Colorado, de l’Oklahoma, de l’Utah, de l’Illinois, de New York, du Mississippi et de la Caroline du Sud se sont rendus aux urnes.

Les mensonges électoraux de l’ancien président Donald Trump étaient, une fois de plus, sur le bulletin de vote de plusieurs primaires républicaines, tandis que les progressistes affrontaient les modérés dans les principaux districts démocrates. Les concours de mardi comprenaient également des affrontements serrés entre les gouverneurs, des confrontations entre les titulaires républicains et démocrates en raison du redécoupage et des ruissellements surprenants dans le Sud.

Voici 2 gagnants et 3 perdants des primaires de cette semaine.

Perdant: les tentatives des démocrates de saboter les primaires du GOP

Les démocrates ont tenté de se mêler de plusieurs primaires du GOP dans l’Illinois et le Colorado, certains électeurs changeant d’affiliation à un parti pour voter pour leur adversaire préféré du GOP et des alliés du Parti démocrate dépensant des sommes exorbitantes pour stimuler les républicains extrémistes avec des résultats mitigés.

Dans le House District Three du Colorado, la représentante d’extrême droite républicaine et partisane de QAnon, Lauren Boebert, a repoussé un défi lancé par le sénateur Don Coram, un État plus traditionnellement conservateur, malgré le fait que des milliers de démocrates ont renoncé à leur affiliation à un parti pour essayer de l’élire et de soutenir Coram. Le siège est sûr pour les républicains, ce qui conduit les démocrates à essayer de renforcer les options les moins extrêmes du GOP. Les électeurs peuvent voter à la primaire du GOP dans le Colorado s’ils sont inscrits auprès du parti ou non affiliés à un parti. Il y avait au moins 3 700 électeurs non affiliés de plus dans la primaire de cette année pour le district trois que lors du dernier cycle électoral, mais cela ne s’est pas avéré suffisant pour évincer Boebert mardi.

Il y a également eu des niveaux sans précédent de dépenses démocrates pour améliorer les perspectives des républicains d’extrême droite qui étaient considérés comme des adversaires faibles lors des élections générales de novembre.

Lors de la primaire du GOP pour le siège du Sénat américain du Colorado, les groupes démocrates ont dépensé environ 4 millions de dollars en publicités conçues pour rendre le candidat d’extrême droite Ron Hanks plus attrayant pour les électeurs du GOP par rapport à son adversaire plus modéré, Joe O’Dea. Certains stratèges démocrates pensaient que le sénateur sortant Michael Bennet aurait peut-être eu plus de chances de battre Hanks que O’Dea dans un État que Biden a facilement remporté en 2020. Hanks a adopté les mensonges électoraux de Trump en 2020, a assisté au rassemblement organisé avant l’insurrection du 6 janvier à le Capitole des États-Unis, et a déclaré que tous les avortements devraient être interdits. Malgré les lourdes dépenses démocrates, O’Dea a néanmoins revendiqué la victoire mardi.

Lors de la primaire républicaine de l’Illinois pour le poste de gouverneur, cependant, la stratégie de relance du candidat d’extrême droite a été plus fructueuse. Le gouverneur démocrate sortant JB Pritzker et l’Association des gouverneurs démocrates, qu’il finance avec sa fortune d’un milliard de dollars, ont dépensé près de 35 millions de dollars au total pour essayer de présenter le sénateur d’État Darren Bailey, un républicain pro-Trump, comme le candidat le plus conservateur de la course. .

Une publicité télévisée pour laquelle ils ont payé semble conçue pour attirer les électeurs conservateurs du GOP : elle prétend que Bailey a tenté d’arrêter les mandats du gouverneur sur Covid-19, embrasse l’agenda de Trump, protège les propriétaires d’armes à feu et est “100 % pro-vie”. Ils ont également payé pour des publicités attaquant le principal adversaire du GOP de Bailey, le maire Richard C. Irvin d’Aurora, un banlieusard modéré, arguant qu’il était un démocrate tentant de se faire passer pour un républicain.

En fin de compte, Bailey a facilement remporté la nomination. Il fait face à une bataille difficile dans un État qui a opté pour Biden de 17 points de pourcentage et contre un gouverneur démocrate sortant avec un trésor de guerre de 132 millions de dollars. —Nicole Naréa

Gagnant: Trump et ses mensonges électoraux de 2020

Ce fut une bonne nuit pour l’équipage de MAGA, les apologistes de Trump et les négationnistes des élections de 2020 naviguant en grande partie vers les nominations de leur parti dans l’Illinois, l’Utah, l’Oklahoma et le Colorado.

Le sénateur de l’Utah Mike Lee, qui a soutenu avec enthousiasme les efforts de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020, a repoussé deux principaux challengers plus modérés qui n’ont pas voté pour l’ancien président en 2020 : l’ancienne membre de l’Utah House Becky Edwards et l’agent politique Ally Isom. Les deux adversaires de Lee l’avaient critiqué pour sa loyauté inébranlable envers Trump, essayant de puiser dans le mécontentement des républicains de l’Utah à l’égard de la direction de leur parti.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt – qui a été approuvé par Trump en mars et a adopté des positions de droite sur les armes à feu, l’avortement et d’autres problèmes de guerre culturelle – a facilement remporté la nomination. C’est malgré les relations tendues avec les tribus amérindiennes de l’État et certains républicains de la législature de l’État après avoir opposé son veto à des éléments clés d’un accord budgétaire plus tôt cette année. Le deuxième, le chef du département des anciens combattants de l’Oklahoma Joel Kintsel, n’est même pas venu à portée de frappe.

En plus du sénateur d’État Darren Bailey, un autre républicain de l’Illinois approuvé par Trump a prévalu dans le district 15 de la Chambre, où la représentante Mary Miller a évincé son collègue le représentant Rodney Davis lors d’une primaire entre membres. Ils s’affrontaient parce que la législature de l’Illinois, cherchant à maximiser sa délégation démocrate, a redessiné la carte électorale de l’État pour éliminer le district actuel de Miller et transformer le district autrefois violet de Davis en un district républicain sûr.

Parmi les exceptions à la solide performance globale des candidats de Trump se trouvait le sénateur de l’Oklahoma James Lankford, qui a remporté sa primaire malgré son refus d’embrasser les mensonges électoraux de Trump. Il a battu le pasteur de Tulsa, Jackson Lahmeyer, qui était soutenu par l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, et qui avait soutenu que le sénateur n’était pas suffisamment conservateur.

Bien que Boebert, approuvé par Trump, ait prévalu dans le Colorado, d’autres partisans vocaux de l’ancien président ne se sont pas aussi bien comportés dans l’État. En plus de Hanks, le candidat au poste de gouverneur Greg Lopez, la candidate à la Chambre Lori Saine dans le district huit et l’espoir de la secrétaire d’État Tina Peters ont également perdu leurs primaires.

Lopez était connu pour avoir lancé une proposition visant à remplacer le système électoral de vote populaire du Colorado par un collège électoral basé sur l’État pour avantager les électeurs républicains ruraux, et a perdu face à la républicaine établie Heidi Ganahl. Saine a fait écho aux affirmations de Trump concernant la fraude électorale en 2020 et a également adopté des positions strictes contre l’avortement et les droits des armes à feu. Et Peters, la greffière et archiviste du comté de Mesa, a été inculpée de falsification électorale et d’inconduite parce qu’elle a tenté de pénétrer par effraction dans l’équipement électoral du comté pour rechercher une fraude inexistante.

Dans l’ensemble, cependant, après une journée difficile pour lui au Congrès, l’ancien président avait beaucoup à aimer des résultats des élections de mardi. —NN

Gagnant : Le caucus progressiste de la Chambre

Alors que plusieurs candidats progressistes ont affiché mardi des performances décevantes, il restait encore quelques points positifs pour le flanc gauche des démocrates, notamment dans l’Illinois. La représentante de State House Delia Ramirez, une championne vocale de Medicare-for-All et du Green New Deal, a remporté sa primaire contre l’échevin modéré de Chicago Gil Villegas dans le troisième district du Congrès de l’Illinois. Ramirez a parrainé une législation élargissant l’accès à Medicaid et a fait campagne pour trouver des moyens de réduire violence par le biais d’interventions communautaires.

Ramirez n’était pas le seul progressiste de l’Illinois à gagner mardi. Dans le premier district de l’État, Jonathan Jackson, un porte-parole à but non lucratif et fils du militant des droits civiques, le révérend Jesse Jackson, est également arrivé en tête, battant 16 adversaires, dont Karin Norington-Reaves, une ancienne responsable du comté de Cook qui avait été approuvée par le premier retraité. Représentant de district Bobby Rush. Ramirez et Jackson étaient tous deux soutenus par le sénateur Bernie Sanders (I-VT).

Les progressistes ont eu moins de succès, cependant, dans d’autres courses.

Lors des élections du gouverneur et du lieutenant-gouverneur de New York, les candidats progressistes Ana María Archila et Jumaane Williams ont perdu par de larges marges face aux titulaires Kathy Hochul et Antonio Delgado, respectivement. L’ancienne représentante de l’État de l’Illinois, Litesa Wallace, soutenue par les groupes progressistes Our Revolution et Indivisible, a été battue par l’ancien météorologue Eric Sorensen dans le 17e district de l’Illinois. La représentante sortante Marie Newman, qui était considérée comme l’option la plus libérale dans un concours entre membres contre le représentant Sean Casten, a perdu dans le sixième district nouvellement dessiné de l’Illinois. Et l’organisatrice Kina Collins semblait sur le point de perdre son deuxième défi face au représentant sortant Danny Davis dans le septième district de l’Illinois.

Malgré les pertes qu’ils ont subies cette semaine, les progressistes ont tout de même réalisé des gains notables dans deux sièges démocrates sûrs qui devraient renforcer leur présence au Congrès cet automne. Ces victoires sont susceptibles de renforcer un caucus progressiste croissant à la Chambre des représentants, aidant leurs idées à avoir encore plus d’influence au sein du Parti démocrate pour les années à venir. —Li Zhou

Perdant : Giuliani (Andrew, pas Rudy)

La reconnaissance du nom – et les liens étroits avec l’ancien président – ​​n’étaient pas suffisants pour obtenir Andrew Giuliani, fils du conseiller de Trump Rudy Giuliani, une victoire à la primaire républicaine pour le gouverneur de New York.

Giuliani, un ancien assistant de Trump lui-même, avait une avance tôt mardi soir. Mais à la fin, il est arrivé deuxième derrière le représentant Lee Zeldin, un législateur de quatre mandats de Long Island qui a acquis un profil national pour avoir défendu le président Trump lors de sa première procédure de destitution. Zeldin et Giuliani ont couru sur des plates-formes similaires, soulignant à quel point ils seraient plus sévères contre le crime, notamment en repoussant les réformes de la caution de l’État.

Zeldin affrontera Hochul cet automne et n’est pas favorisé pour gagner compte tenu de la cote “solidement démocrate” de la course. —LZ

Perdant : Scott Pruitt

Contrairement à son collègue membre du cabinet Trump, Ryan Zinke, qui a récemment remporté une primaire à Montana House, l’ancien administrateur de l’EPA, Scott Pruitt, n’a pas si bien réussi dans sa tentative de se présenter au Congrès.

Pruitt, un responsable de Trump en proie à des scandales qui a démissionné après des allégations de multiples manquements à l’éthique – y compris l’utilisation de l’argent des contribuables pour prendre des vols coûteux et la demande d’aides pour effectuer des tâches personnelles – faisait partie d’une longue liste de prétendants en lice pour remplacer le sénateur James Inhofe dans son coffre-fort. Siège du GOP dans l’Oklahoma. Inhofe avait annoncé sa retraite plus tôt cette année, organisant une élection spéciale pour le reste de son mandat en novembre.

Au cours de sa campagne, Pruitt s’est appuyé sur ses antécédents en tant que chef de l’EPA, qui comprenait la défense des combustibles fossiles, la sortie des accords de Paris sur le climat et le report de nouvelles réglementations sur l’eau potable et les émissions de gaz à effet de serre. En fin de compte, il ne s’est même pas approché: il a obtenu un peu plus de 5% des voix, se plaçant loin derrière le représentant de la Chambre Markwayne Mullin et l’ancien président de l’Oklahoma House TW Shannon, qui ont tous deux avancé au second tour.

Le résultat n’était pas forcément surprenant. Mullin, un propriétaire de petite entreprise qui a voté contre la certification des élections de 2020, était depuis longtemps considéré comme un favori pour le siège compte tenu de ses chiffres élevés en matière de collecte de fonds et de sa bonne foi conservatrice. Pruitt, quant à lui, répondait à des questions sur les questions éthiques à l’EPA même pendant sa campagne au Sénat. —LZ