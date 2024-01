Primaire du New Hampshire : Nikki Haley continue de se battre, mais c’est désormais le parti de Trump

Par Anthony Zurcher

Correspondant Amérique du Nord au New Hampshire

24 janvier 2024, 04h15 GMT Mis à jour il y a 3 heures

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, À regarder : Trump s’en prend à « l’imposteur » Haley dans son discours de victoire

Donald Trump a remporté la primaire du New Hampshire, battant son dernier rival pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley.

Sa victoire signifie que la course à l’investiture est pratiquement terminée, même si Mme Haley n’est pas encore prête à mettre fin à sa campagne – un fait qui a clairement irrité l’ancien président lors de ce qui était par ailleurs une soirée de célébration.

“Elle fait… un discours comme si elle avait gagné”, a-t-il déclaré à propos de son rival, qui s’est engagé à rester dans la course plus tôt dans la soirée. “Elle n’a pas gagné. Elle a perdu.”

Une revanche lors des élections générales de novembre avec le président Joe Biden, le candidat démocrate probable, semble désormais plus certaine.

Même si la victoire de M. Trump dans le New Hampshire n’a pas atteint l’écart de 20 points prédit par les récents sondages, elle devrait être plus que suffisante pour maintenir la direction actuelle de la course.

Il a gagné haut la main lors du premier concours dans l’Iowa. Et les prochains États inscrits sur le calendrier des primaires républicaines penchent plus fortement en sa faveur que le New Hampshire, ce qui suggère que sa marche vers l’investiture deviendra bientôt une bousculade.

À chaque vote, une vérité devient de plus en plus claire. Comme le montrent les sondages réalisés depuis plusieurs mois, le Parti républicain reste le parti de Donald Trump.

La loyauté de sa base est inébranlable, à travers des drames tant juridiques que politiques. Son populisme conservateur est en phase avec les électeurs de son parti, tout comme son accent sur des questions telles que l’immigration, la criminalité et l’énergie.

Cela ne dissuadera peut-être pas Mme Haley à court terme, mais la réalité est que le New Hampshire était sa meilleure chance de perturber la marche régulière de M. Trump vers l’investiture républicaine à la présidentielle.

Elle a dépensé des dizaines de millions de dollars ici et a bénéficié du soutien du populaire gouverneur républicain de l’État, mais les électeurs indépendants du New Hampshire et la grande proportion de diplômés universitaires n’ont pas suffi à remporter la victoire.

Mme Haley se tourne maintenant vers la primaire dans son État d’origine, la Caroline du Sud, le mois prochain. Mais pour y parvenir, elle aura besoin des contributions de la campagne pour continuer à affluer.

En savoir plus sur les élections américaines

Même avec un résultat meilleur que prévu, cela n’est pas une garantie, étant donné que ses chances de remporter l’investiture se sont encore accrues, avec d’énormes résultats dans les sondages Trump dans de nombreux États restants.

Si elle reste à flot, elle risque de ne pas bénéficier d’un retour à la maison particulièrement chaleureux. M. Trump bénéficie du soutien de la majeure partie de l’establishment républicain de Caroline du Sud et il dispose d’une avance considérable dans les sondages. C’est un point que l’ancien président n’a pas tardé à souligner dans son discours de mardi soir.

“Nous irons en Caroline du Sud où je pense que nous gagnerons facilement”, a-t-il déclaré devant une foule enthousiaste dans la ville de Nashua.

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, À regarder : Haley félicite Trump, mais dit que la course n’est pas terminée

Une raclée dans son ancien terrain de jeu serait une manière ignominieuse de mettre fin à ce qui a été une campagne relativement réussie pour Mme Haley. C’est un sort qu’elle pourrait finalement choisir d’éviter, mais elle a un mois pour essayer de renverser la situation.

Même si Mme Haley finit par jeter l’éponge dans les jours à venir, les résultats du New Hampshire devraient susciter certaines inquiétudes au sein de l’équipe de M. Trump.

Une analyse des électeurs de Fox News a révélé que 32 % de ceux qui ont participé à la primaire républicaine ne voteraient pas pour lui aux élections générales de novembre s’il remportait l’investiture. Seuls 49 % ont déclaré qu’ils se considéreraient comme un partisan de Maga – une référence au slogan de la campagne Make America Great Again de l’ancien président.

Une enquête de sortie de CBS dresse également un tableau de la base de soutien de M. Trump, mais elle montre également ses limites. Parmi les « électeurs très conservateurs » auto-identifiés, l’ancien président a obtenu 88 %. Il a emporté 66 % des électeurs primaires sans diplôme universitaire et des électeurs chrétiens évangéliques avec une marge similaire.

Il n’a remporté que 23 % des modérés et 39 % des diplômés universitaires – des groupes auxquels il devra faire appel s’il veut battre le président Biden.