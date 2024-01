Primaire du New Hampshire : les dirigeants de Caroline du Sud se joignent à Trump alors qu’il tente de saper Haley

MANCHESTER, New Hampshire (AP) — Donald Trump s’est entouré des dirigeants de l’État d’origine de Nikki Haley dans une démonstration de force avant le New Hampshire de mardi primaire.

Trump a été rejoint samedi soir lors d’un rassemblement à la NHU Arena de Manchester par le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, le lieutenant-gouverneur de l’État et un grand nombre d’autres hauts fonctionnaires, dont le procureur général, le trésorier et le président de la Chambre des représentants de l’État. Les responsables de l’État, ainsi que les représentants américains Joe Wilson, William Timmons et Russell Fry, sont apparus sur scène aux côtés de Trump.

« Presque tous les politiciens de Caroline du Sud me soutiennent », a déclaré Trump.

Les Caroliniens du Sud ont exhorté les électeurs à amener Trump à la victoire dans le New Hampshire avant que le scrutin ne se déroule dans leur État et que son premier scrutin décisif soit prévu pour le mois prochain.

“Si vous faites cela et que vous gagnez largement ici, nous terminerons le travail en Caroline du Sud”, a déclaré Murrell Smith, président de la Chambre des représentants de Caroline du Sud.

Les apparitions sont un autre coup dur de la Caroline du Sud contre Haleyqui espère que son attrait auprès des électeurs indépendants et non affiliés la propulsera à une place suffisamment forte dans le New Hampshire pour transformer la course en une course à deux contre Trump.

Vendredi, l’ancien président et favori du GOP a reçu l’approbation du sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, qui l’a rejoint lors d’un rassemblement à Concord. Scott a abandonné sa propre candidature à l’investiture républicaine en novembre. Il y a une douzaine d’années, Haley, alors gouverneur de leur État, a élevé Scott de la Chambre en le nommant sénateur, faisant de lui l’un des républicains noirs les plus éminents du pays.

McMaster et d’autres hauts responsables avaient déjà soutenu Trump. Haley a un relation notoirement tendue avec de nombreux hommes de pouvoir républicains de son État, même si elle a été élue gouverneur à deux reprises – battant McMaster aux primaires du GOP pour la première fois.

Sa réponse samedi a clairement montré qu’elle n’avait pas oublié cette rivalité.

« Je suis désolé, est-ce la personne contre laquelle je me suis présenté pour le poste de gouverneur et que j’ai battu ? » dit-elle. “Je vérifie juste.”

La directrice de campagne de Haley, Betsy Ankney, a également balayé les apparitions à un événement organisé par Bloomberg News, insistant sur le fait que les soutiens n’avaient « jamais été le jeu de Nikki ».

Samedi soir, Trump a dénoncé à plusieurs reprises les lois électorales de Haley et du New Hampshire, qui permettent aux électeurs non affiliés de participer aux primaires républicaines ou démocrates. L’électorat plus modéré de l’État devrait rendre le scrutin beaucoup plus serré qu’il ne l’était en tête de l’Iowa, considéré comme plus conservateur.

« N’écoutez pas les sondages. Sortez et votez. Nous avons besoin d’une grande victoire contre ces gens terribles », a déclaré Trump.

Haley, quant à elle, a souligné samedi une gaffe commise par Trump lors de son rassemblement de la veille.

Trump a suggéré à plusieurs reprises que Haley était chargée d’assurer la sécurité du Capitole le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment pour tenter d’empêcher la certification de sa défaite électorale. Haley n’était pas au Capitole ce jour-là. Et Trump a constamment minimisé l’échec de son administration à assurer la sécurité du Capitole ou son retard à tenter d’annuler le vote. émeutiers.

« Ils disent qu’il s’est trompé. Qu’il parlait d’autre chose, qu’il parlait de Nancy Pelosi”, a déclaré Haley. “Lorsque vous faites face aux pressions d’une présidence, nous ne pouvons pas demander à quelqu’un d’autre de se demander s’il est mentalement apte à faire cela.”

Trump, 77 ans, a tenté à plusieurs reprises de suggérer que le président Joe Biden, âgé de 81 ans, n’était pas assez intelligent pour être président et a cherché samedi à défendre sa propre acuité mentale. Il s’est de nouveau vanté d’avoir « réussi » un test cognitif qu’il a passé lorsqu’il était président – ​​un test qui est, en fait, destiné à tester la démence précoce et d’autres déficiences cognitives.

« Cela ne me dérange pas d’avoir 80 ans, mais j’en ai 77. C’est une grande différence », a-t-il déclaré.

Il a ajouté quelques minutes plus tard : « Je sens que mon esprit est plus fort maintenant qu’il ne l’était il y a 25 ans. »

Après le rassemblement, les représentants Timmons et Fry ont appelé Haley à quitter la course avant la primaire de Caroline du Sud le mois prochain.

« Nous aurons de nouvelles élections mardi. Mais après cela, lorsque Trump gagnera massivement, nous devrons le soutenir », a déclaré Timmons.

Même si les principaux républicains élus de leur État et une grande partie de la délégation du Congrès du New Hampshire ont défendu Trump cette semaine, certains électeurs de Caroline du Sud n’ont pas été découragés de soutenir d’autres candidats.

“Je suis une républicaine forte et je vote républicain parce que je pense qu’ils ont beaucoup en commun avec le soutien aux États-Unis et aux citoyens ordinaires des États-Unis”, a déclaré Sandra Chase, à la suite d’un événement pour le candidat républicain à la présidentielle, Ron DeSantis. à Lexington, en Caroline du Sud, samedi après-midi.

DeSantis, qui vient de terminer deuxième dans l’Iowa, a détourné une partie de son attention du New Hampshire, où les électeurs indépendants de l’État semblent offrir davantage d’ouverture à Haley. Il fait plutôt campagne ce week-end en Caroline du Sud.

Chase a déclaré qu’elle avait déjà soutenu Trump mais qu’elle souhaitait aller dans une direction différente cette année.

“Je veux juste choisir le meilleur candidat, et je pense que le meilleur candidat est Ron DeSantis”, a-t-elle déclaré. “Mais je veux dire, tout le monde est autorisé à soutenir qui il veut.”

___

L’écrivain politique national d’AP Steve Peoples à Keene, New Hampshire, la journaliste Meg Kinnard à Lexington, Caroline du Sud, et le journaliste vidéo d’Associated Press Joe Frederick à Peterborough, New Hampshire, ont contribué à ce rapport.