Primaire du New Hampshire : les attaques se multiplient alors que Donald Trump prend de l’avance

Par Bernd Debusmann Jr.

BBC News, Washington

il y a 2 heures

Source des images, Getty Images Légende, Les sondages montrent que Donald Trump bénéficie du soutien de plus de la moitié des électeurs républicains probables du New Hampshire.

Nikki Haley est passée à l’offensive contre Donald Trump, quelques jours seulement avant la primaire républicaine du New Hampshire.

Elle avait auparavant évité de s’en prendre à l’ancien président, mais les attaques de M. Trump sont devenues plus personnelles à mesure que son avance dans les sondages s’est accrue.

M. Trump est en tête avec 50 % des électeurs républicains probables dans l’État, suivi de loin par Nikki Haley.

Lors du caucus de l’Iowa la semaine dernière, M. Trump a dominé Mme Haley et Ron DeSantis.

Mais même avec cette victoire décisive et une nette avance lors des prochaines primaires du New Hampshire mardi, M. Trump reconnaît et vise de plus en plus ses rivaux, en particulier Mme Haley.

Ses critiques semblent avoir convaincu Mme Haley de faire monter la pression sur l’ancien président.

M. Trump s’en est pris à son ancienne ambassadrice à l’ONU lors d’un rassemblement électoral ce week-end, mais il a semblé la confondre avec une autre ennemie politique – l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi – lorsqu’il parlait de l’émeute du Capitole.

Dimanche, lors de l’émission Face the Nation de CBS, Mme Haley a profité de cette erreur et a riposté à l’ancien président, affirmant que sa “stabilité mentale va probablement continuer à décliner”.

“Quoi qu’il en soit, le chaos s’ensuit”, a-t-elle ajouté. “Dans certains cas, il [Mr Trump] le provoque. Dans certains cas, ce n’est pas le cas… il est comme un aimant. Ce qui se passe, c’est que le reste de l’Amérique est plongé dans le chaos et que les gens sont fatigués. »

Légende de la vidéo, À regarder : la grande victoire de Trump dans l'Iowa et la bataille pour la deuxième place

L’ancienne ambassadrice de l’ONU a également critiqué son ancien patron, le qualifiant de laxiste envers les dirigeants antidémocratiques, alléguant qu’il n’avait pas tenu pour responsables le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le chinois Xi Jinping.

“Vous ne pouvez pas avoir quelqu’un qui essaie de s’allier à des dictateurs qui veulent nous tuer”, a déclaré Mme Haley sur CBS. “Au lieu de cela, il faut leur faire savoir ce que nous attendons d’eux. C’est la différence.”

Caractériser M. Trump comme un candidat chaotique et colérique semble être une nouvelle contre-attaque déployée par Mme Haley. Cela survient après qu’il ait multiplié les insultes personnelles à son encontre ces derniers jours.

Vendredi, par exemple, M. Trump a utilisé les médias sociaux pour appeler Mme Haley “Nimbra”, une faute d’orthographe de son nom de naissance Nimarata, et pour suggérer sans fondement qu’elle n’était pas éligible aux fonctions de présidente ou de vice-présidente des États-Unis.

Le coup contre Mme Haley, née aux États-Unis – dont les parents ont émigré d’Inde aux États-Unis dans les années 1960 – n’est pas sans rappeler les fausses attaques de naissance déployées par Trump contre l’ancien président Barack Obama.

Mme Haley a répondu à cette affirmation sans fondement en déclarant aux journalistes du New Hampshire que M. Trump “n’est clairement pas en sécurité s’il fait ces crises de colère”.

Sa décision de lutter contre M. Trump – ce qu’elle a répugné à faire pendant la campagne électorale – est peut-être cependant arrivée trop tard dans cette primaire.

Alors que Mme Haley semblait avoir un certain élan il y a quelques semaines, les sondages montrent que M. Trump continue de la dominer, elle et M. DeSantis, avant les primaires du New Hampshire.

M. Trump arrive en tête avec 55 % de soutien parmi les électeurs républicains probables, contre 36 % pour Mme Haley et seulement 6 % pour M. DeSantis, dont la campagne a déjà commencé à transférer des ressources vers la Caroline du Sud, selon un sondage de l’Université de Suffolk et de NBC publié dimanche.

Un sondage distinct, réalisé par CNN, donnait à M. Trump un soutien de 50 %, contre 39 % pour Mme Haley et 6 % pour M. DeSantis.

Le leadership de l’ancien président a incité les responsables de la campagne de Haley et ses alliés politiques à tempérer et à minimiser les attentes à l’égard du New Hampshire après avoir précédemment exprimé leur optimisme.

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui a fait campagne pour Mme Haley, a déclaré à NBC News qu’elle “n’était pas obligée de gagner” dans son État d’origine. Il a affirmé que tout élan donné par la course de cette semaine offre une « opportunité incroyable de renverser la situation ».

De plus, la directrice de campagne de Haley, Betsy Ankney, a refusé à plusieurs reprises de faire une prédiction lors d’un briefing officiel avec Bloomberg News, disant seulement aux journalistes que Mme Haley avait besoin de « progrès progressifs ».

“Je sais que tout le monde veut que nous y mettions un numéro”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons jamais fait cela. Nous ne le ferons jamais.”

La campagne de M. Trump a également bénéficié du soutien de deux anciens opposants à l’investiture républicaine, le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott.

Mme Haley a également reçu le soutien d’un ancien rival, l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, qui n’a jamais obtenu beaucoup de soutien et a mis fin à sa candidature à l’investiture républicaine la semaine dernière.

“Tous ceux qui croient que Donald Trump unifiera ce pays dorment depuis 8 ans”, a-t-il déclaré dans un message sur X. “Trump tente intentionnellement de diviser l’Amérique et continuera de le faire.”

Pourtant, Mme Ankney a déclaré que “battre Donald Trump n’est pas facile” et a semblé plaider en faveur d’une vision à plus long terme de la campagne.