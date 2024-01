Primaire du New Hampshire : Donald Trump et Nikki Haley s’affronteront

Regarder : Quels sont les enjeux pour Trump et Haley dans le New Hampshire ?

Les démocrates voteront également mardi pour leur primaire dans le New Hampshire, mais en raison d’un différend entre les responsables nationaux et locaux du parti, M. Biden est le premier président en exercice à ne pas figurer sur le bulletin de vote.

La course à l’investiture républicaine s’est réduite à seulement deux dimanche, après que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, soit arrivé loin deuxième dans les caucus de l’Iowa, puis ait démissionné et soutenu M. Trump.

La plupart des électeurs du New Hampshire voteront dans la journée de mardi, mais dans le petit Dixville Notch, une poignée de personnes ont voté à minuit, selon une tradition vieille de plusieurs décennies. Les six électeurs inscrits dans la station balnéaire ont choisi Nikki Haley plutôt que Donald Trump.

Lors d’un événement de campagne plus tôt dans la journée, Mme Haley, 52 ans, a déclaré que M. Trump était préoccupé par les affaires pénales et civiles auxquelles il était confronté. Il nie toutes les accusations, affirmant qu’il est persécuté politiquement.

N’importe qui dans le New Hampshire peut voter aux primaires, et l’État est considéré comme plus modéré que l’Iowa, profondément conservateur. M. Trump a remporté l’investiture républicaine dans cet État en 2016 et 2020.