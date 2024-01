Primaire du New Hampshire 2024 : Trump affronte Haley, sa dernière grande rivale

MANCHESTER, New Hampshire (AP) — Donald Trump vise une victoire écrasante mardi dans le New Hampshire, assurant un balayage des deux premières primaires républicaines, ce qui rendrait une revanche en novembre avec le président Joe Biden plus probable que jamais.

La plus grande question est de savoir si le dernier grand rival de Trump, l’ancien ambassadeur à l’ONU, Nikki Haley, sera capable de réduire sa marge ou de créer la surprise. Haley a consacré beaucoup de temps et de ressources financières au New Hampshire, dans l’espoir de séduire ses électeurs réputés indépendants.

Dans les premiers résultats publiés mardi matin, les six électeurs inscrits du petit Dixville Notch ont voté pour Haley plutôt que pour Trump. La station balnéaire est la seule du New Hampshire cette année à avoir choisi de voter à minuit.

Trump a remporté la primaire républicaine du New Hampshire lors de sa première campagne présidentielle en 2016, mais certains de ses alliés ont perdu des élections clés à mi-mandat il y a deux ans. Haley doit également faire face à un adversaire qui entretient des liens profonds avec la base républicaine et qui s’est concentré sur la victoire de l’État de manière suffisamment décisive pour mettre fin à la phase compétitive de la primaire républicaine.

La correspondante de l’AP, Donna Warder, rapporte.

Ce qu’il faut savoir sur la primaire du New Hampshire

En cas de succès, Trump serait le premier candidat républicain à la présidentielle à remporter des élections ouvertes dans l’Iowa et le New Hampshire depuis que ces deux États ont commencé à être en tête du calendrier électoral en 1976 – un signe clair de son emprise continue sur les électeurs les plus fidèles du parti.

Les alliés de Trump font déjà pression sur Haley, ancien gouverneur de Caroline du Sud, pour qu’il quitte la course avant que son État d’origine n’accueille la première primaire républicaine du Sud le 24 février. Ces appels s’intensifieront s’il remporte facilement le New Hampshire après sa victoire de 30 points aux élections. Caucus de l’Iowa. Haley a terminé troisième dans l’Iowa, derrière le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a terminé sa campagne le dimanche.

Si Haley abandonnait après le vote de mardi, cela déciderait effectivement de la deuxième étape de la primaire républicaine, bien avant que la grande majorité des électeurs républicains à travers le pays n’aient pu voter. Haley a insisté mardi matin sur le fait que le New Hampshire ne serait pas son dernier tour.

“Nous allons en Caroline du Sud”, a-t-elle déclaré aux journalistes. « Cela a toujours été un marathon. Cela n’a jamais été un sprint.

Elle a souligné qu’elle avait survécu plus longtemps que les autres candidats. « Je ne suis pas arrivée ici par chance », dit-elle. «Je suis arrivé ici parce que j’ai travaillé plus dur et que j’ai déjoué tous les autres gars. Je me présente donc contre Donald Trump et je ne vais pas parler de nécrologie.»

Haley a fait campagne avec le populaire gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, un critique de Trump. Mais elle a noté que de nombreux hommes de pouvoir républicains se sont rangés derrière Trump, une circonstance qui, selon elle, contredit la posture contestataire de l’ancien président.

“C’est l’élite politique qui s’unit autour du président Trump”, a insisté Haley. « La classe politique nous a mis dans ce pétrin. Nous avons besoin d’une personne normale et réelle pour nous en sortir.

Haley et Trump espéraient tous deux capitaliser sur les récents départs très médiatisés de la course. Haley pourrait bénéficier de l’aide de certains partisans de l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a fait campagne pour dénoncer Trump mais a mis fin à sa candidature peu de temps avant. Le caucus de l’Iowa la semaine dernière. Trump, quant à lui, pourrait être en mesure de consolider le soutien des électeurs conservateurs qui soutenaient DeSantis.

Trump, qui est apparu lundi soir lors d’un rassemblement préprimaire en Laconie avec l’un de ses anciens rivaux primaires, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, envisageait déjà d’être le dernier candidat républicain de la course. Interrogé lors d’une interview lundi avec Newsmax sur la possibilité qu’Haley abandonne sa campagne après le New Hampshire, l’ancien président a déclaré qu’il ne lui demanderait jamais de le faire, mais a ajouté: “Peut-être qu’elle abandonnera mardi.”

Scot Stebbins Sr., qui a assisté au rassemblement de Trump avec une casquette de baseball Make America Great Again, l’a qualifié de « plus grand président que nous ayons eu depuis Abraham Lincoln », ajoutant que Trump « n’a fait que du bien à notre nation ».

Stebbins a dit qu’il pensait que quatre affaires pénales et 91 chefs d’accusation Trump fait face à une « chasse aux sorcières » et a déclaré que Trump « se débarrasserait de tous les politiciens corrompus qui sont là depuis trop longtemps et qui sont payés ».

“Il ne peut pas être acheté”, a déclaré Stebbins. « C’est un vrai Américain. Il l’a toujours été.

Les démocrates organisaient également une primaire mardi, mais celle-ci ne ressemblait à aucune autre de mémoire récente.

Biden a défendu le nouveau Comité national démocrate règles qui ont celle du parti Le processus primaire de 2024 débute le 3 février en Caroline du Sud, plutôt que dans l’Iowa ou le New Hampshire. Il a fait valoir que les électeurs noirs, la circonscription la plus fiable du parti et un élément essentiel de sa victoire en Caroline du Sud qui a relancé sa campagne primaire de 2020 après trois défaites d’ouverture, devraient jouer un rôle plus important et plus précoce dans la détermination de son candidat.

Les démocrates du New Hampshire, citant les lois de l’État dictant que leur État organise la première primaire du pays après le caucus de l’Iowa, ont défié l’ordre réorganisé et ont poursuivi leur primaire comme prévu.

Biden n’a pas fait campagne ici et son nom ne sera pas sur le bulletin de votece qui signifie que les démocrates de l’État peuvent voter pour les deux principaux challengers peu connus du président, le représentant du Minnesota. Doyen Phillips et auteur d’auto-assistance Marianne Williamson. Pourtant, bon nombre des plus hauts démocrates du New Hampshire ont soutenu une campagne écrite selon laquelle ils s’attendent à ce que Biden gagne haut la main.

Certains électeurs qui pourraient autrement soutenir les démocrates pourraient également voter à la primaire républicaine, plus compétitive, s’ils ne sont pas déclarés.

Karen Padgett est une électrice non déclarée qui a vu Haley lundi. Elle a déclaré qu’elle avait voté pour Trump lors des deux dernières élections, mais qu’elle n’avait pas l’intention de le faire à nouveau, mais qu’elle était également “vraiment ennuyée par Joe Biden qui a en quelque sorte radié le New Hampshire”.

“Sa déclaration est que tout le monde est si vieux là-bas, ils sont tellement enracinés”, a déclaré Padgett à propos des promesses de Haley de secouer Washington d’une manière que Trump s’était engagé à faire, mais ne l’a jamais fait. “Amenons de nouvelles personnes là-bas.”

Au lieu de se concentrer sur le New Hampshire, Biden rejoignait la vice-présidente Kamala Harris dans le nord de la Virginie pour un rassemblement en faveur du droit à l’avortement, ce qui Les démocrates voient comme une question gagnante pour eux à travers le pays en novembre.

Il existe néanmoins un sentiment croissant de représailles inévitables autour de novembre de Biden contre Trump. Les deux hommes ont été critiqués par leurs adversaires en raison de leur âge – Biden a 81 ans, Trump 77 – et chacun a décrit l’autre comme inapte à un autre mandat à la Maison Blanche.

Les sondages d’opinion suggèrent que la plupart des Américains s’opposent à une revanche. Un sondage du Centre de recherche sur les affaires publiques AP-NORC réalisé en décembre a révélé que 56 % des adultes américains seraient très ou plutôt insatisfaits de Biden en tant que candidat démocrate – et 58 % ressentaient la même chose à propos de Trump en tant que candidat du Parti républicain.

Certains électeurs du New Hampshire ont exprimé une frustration similaire.

Jeff Caira, 66 ans, républicain de Sanbornton, a déclaré qu’il était indécis lors de la primaire mais qu’il voulait un candidat qui s’attaquerait « aux problèmes, plutôt qu’au bagage que semblent avoir les deux autres candidats ».

Il s’est dit « déçu » qu’aussi grands que soient les États-Unis, « les deux premiers sont les meilleurs que nous ayons à offrir ».

Trump a remporté deux fois la primaire républicaine du New Hampshire, mais a perdu l’État lors de ses deux campagnes électorales générales. Biden a terminé loin cinquième à la primaire des démocrates de 2020 avant de remporter l’investiture. Lors des élections de novembre 2020, Biden a remporté 52,7 % des voix contre 45,4 % pour Trump.

Weissert a rapporté de Washington. Les rédacteurs d’Associated Press Joseph Frederick à Franklin, New Hampshire, Mike Pesoli à Laconia, New Hampshire, Linley Sanders à Washington et Bill Barrow à Atlanta ont contribué à ce rapport.

