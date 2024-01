Primaire du New Hampshire 2024 : Haley exhorte les Américains à arrêter Trump

LACONIA, NH (AP) — En tant que dernier challenger majeur de Donald Trump en route vers l’investiture républicaine, Nikki Haley espère que les électeurs du New Hampshire sont si déterminés à éloigner l’ancien président de la Maison Blanche qu’ils la soutiendront en grand nombre.

“L’Amérique ne fait pas de couronnement”, a déclaré Haley dans une salle VFW à Franklin, rejointe par sa fille et son gendre. “Montrons à l’ensemble de la classe médiatique et à la classe politique que nous avons un projet différent en tête et montrons au pays ce que nous pouvons faire.”

C’est une bataille difficile pour l’ancien ambassadeur de l’ONU et gouverneur de Caroline du Sud. La plupart des conservateurs veulent donner à Trump une autre chance de battre le président Joe Biden malgré la défaite de Trump aux élections de 2020 et les 91 chefs d’accusation auxquels il fait face dans quatre actes d’accusation distincts.

Alors que le vote est sur le point de commencer dans le New Hampshire, presque tous les hauts républicains se sont rangés derrière Trump. Les sondages du New Hampshire suggèrent qu’il dirige Haley dans un État particulièrement adapté à ses atoutsbien que son avance soit plus étroite que l’éruption de 30 points qu’il a marqué dans les caucus de l’Iowa.

Sagar Meghani, correspondant de l’AP à Washington, rapporte.

Haley a déclaré aux journalistes lundi qu’elle s’attend à un résultat plus fort que celui de l’Iowa.

« C’est un jeu de construction pour nous. Cela a toujours été ainsi », a-t-elle déclaré. “Nous nous sentons très bien à ce sujet.”

Trump a tenu ce qu’il a dit être son dernier rassemblement avant les élections lundi soir. Il a commencé la journée à New York pour son procès en diffamation après qu’un jury précédent ait déterminé qu’il avait abusé sexuellement d’un chroniqueur dans les années 1990, la séance a été annulée en raison de la maladie d’un juré.

Trump a été rejoint sur scène lundi soir par trois de ses anciens adversaires qui l’ont désormais soutenu : le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum. La démonstration de force – interrompue à plusieurs reprises par des manifestants du changement climatique, qui ont été réprimandés et expulsés – fait partie d’un effort plus large de l’équipe de Trump visant à verrouiller la primaire et à démontrer que le parti se rassemble autour de lui.

“Chaque jour, le Parti républicain devient de plus en plus uni”, a déclaré Trump à plusieurs centaines de personnes dans une salle de bal remplie de vapeur et d’hôtel, quelques heures seulement avant les premiers votes. « Il est désormais temps pour le Parti républicain de se rassembler. Nous devons nous unir.

Il a fait allusion au départ de l’ancien gouverneur de Floride, Ron DeSantis, de la course dimanche, mais n’a pas nommé son nom.

“Et je pense qu’une personne sera partie, probablement demain”, a-t-il déclaré, faisant allusion à Haley.

La représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene, la représentante de Floride Byron Donalds et la candidate au Sénat de l’Arizona Kari Lake ont également pris la parole avant que Trump ne monte sur scène.

Sur le papier, Trump semblait plus vulnérable dans le New Hampshire que dans tout autre État votant par anticipation sur le calendrier des primaires. Bien que les électeurs d’ici l’aient largement soutenu en 2016, l’État est connu depuis longtemps pour sa tradition modérée, notamment autorisant les électeurs non affiliés à participer aux primaires du GOP. Et Haley était en pleine ascension, incitant la campagne de Trump et ses alliés à dépenser des millions pour tenter d’émousser son élan.

Thalia Floras, une ancienne démocrate qui gère des magasins de détail, a changé son inscription sur les listes électorales en non déclarée l’automne dernier et prévoit de voter à la primaire présidentielle républicaine du New Hampshire contre Trump. Elle dit qu’elle soutiendrait Haley plutôt que Biden si on lui en donnait l’occasion, même si elle n’a jamais voté pour un candidat républicain à la présidentielle.

Mais elle a dit qu’elle craignait que la primaire ne soit « un projet de longue haleine » avec un soutien insuffisant à Haley parmi les conservateurs traditionnels pour battre Trump.

« Que veulent les Républicains ? » a demandé Floras lors d’un rassemblement bondé de Haley ce week-end. « Sont-ils Trump purs et durs ou veulent-ils la Maison Blanche ? »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, suspend sa candidature a transformé l’État en un face-à-face entre Trump et Haley qu’elle et une longue lignée de républicains anti-Trump avaient déclaré vouloir.

Mais certains éléments suggèrent que Trump pourrait être mieux placé que Haley pour capitaliser sur le départ de DeSantis. Selon AP VoteCast, les partisans de DeSantis dans l’Iowa se décrivent massivement comme conservateurs et Trump a surclassé Haley de 53 % à 13 % parmi ce groupe.

“Faites attention à ce que vous souhaitez”, a déclaré Chris LaCivita, conseiller principal de Trump, à l’Associated Press à propos de la participation de Haley à une course à deux.

DeSantis a immédiatement soutenu Trump après son abandon, affirmant qu’il était clair pour lui que les électeurs républicains préféraient l’ancien président.

Jamais auparavant un candidat à la présidentielle n’avait remporté les primaires dans l’Iowa et le New Hampshire sans réussir à obtenir l’investiture de son parti à la présidence.

“Si elle ne gagne pas ici, elle n’a aucune voie à suivre”, a déclaré James Blair, directeur national de la campagne Trump. « Les républicains contrôlent le processus de nomination. Ils sont avec Donald Trump et grandissent chaque jour. Nous constatons une consolidation partout depuis l’Iowa.

Pour aider à faire sortir le vote, l’équipe de Trump affirme avoir constitué une équipe de 2 000 bénévoles, dont 250 capitaines de ville dans tout l’État.

“S’il s’agit d’une victoire à deux chiffres, alors, je veux dire, c’est une explosion dans le New Hampshire aux proportions épiques, surtout compte tenu de tout le temps et de l’argent qu’elle a dépensé ici”, a déclaré Blair.

La campagne de Haley a réduit les attentes à l’égard du New Hampshire après avoir insisté pendant des semaines sur la possibilité d’une victoire totale contre Trump.

« Battre Donald Trump n’est pas facile. C’est un poids lourd”, a déclaré Betsy Ankney, directrice de campagne de Haley, lors d’un événement organisé le week-end par Bloomberg. « Mais comment mange-t-on un éléphant ? Une bouchée à la fois. Nous devons continuer à afficher une croissance et des progrès progressifs. Nous sommes le dernier homme – femme – à s’opposer à lui.

La confiance de Trump survient alors même que des républicains influents dans l’État, comme le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, mettent en garde contre des conséquences politiques désastreuses.

“Je suis fatigué de perdre, je suis fatigué des perdants et je suis vraiment fatigué de Donald Trump!” Sununu a crié dimanche soir lors du rassemblement de Haley dans la ville d’Exeter.

Lundi, Haley a parlé sur « New Hampshire Today » avec l’animateur Chris Ryan et a comparé Trump à Biden, évoquant comment Trump l’a confondue avec l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré à tort qu’il s’était présenté contre l’ancien président Barack Obama et a mis en garde contre Biden. menant le pays dans la Seconde Guerre mondiale, qui s’est déroulée entre 1939 et 1945.

« Quand vous avez deux octogénaires qui se présentent à la présidence, vous allez assister à un déclin », a-t-elle déclaré. “C’est naturel. C’est ce qui arrive.

Pourtant, les milliers d’électeurs qui ont assisté aux rassemblements de Trump dans le New Hampshire ces derniers jours ne semblent pas inquiets et il ne fait que peu d’efforts pour réduire les attentes.

Eric Holmstrom, un républicain de 43 ans de Goffstown qui soutient Trump, a déclaré qu’il considère les allers-retours de l’ancien président entre la salle d’audience et les événements de campagne comme un signe de la raison pour laquelle il est la meilleure personne pour être le candidat du parti.

« Je veux dire, l’endurance de ce type est inégalée. Et c’est – nous avons besoin de force », a déclaré Holmstrom. « Nous avons besoin d’unité. Nous avons besoin de force. Et nous avons besoin d’endurance. Et pour l’instant, l’unité n’est pas là mais elle est en train de se produire.

Adriana Gomez Licon a contribué à ce rapport depuis Miami et Price a rapporté depuis Manchester, New Hampshire.