Prigozhin fait face à un procès pour les exécutions présumées de Wagner en Libye

Un ressortissant libyen qui affirme avoir échappé à une exécution sommaire par des mercenaires russes du groupe Wagner a déposé mardi une plainte devant un tribunal de Washington en désignant comme accusé le fondateur du groupe, Yevgeniy Prigozhin. La poursuite allègue que des combattants de Wagner stationnés en Libye ont assassiné trois membres d’une famille locale en 2019 après les avoir détenus sans explication. Le plaignant dans cette affaire, le ressortissant libyen Mohammed Aboujaylah Ali Anbees, a survécu. Selon un récit en anglais partagé avec le tribunal, dont les détails n’ont pas été vérifiés de manière indépendante, Anbees a déclaré qu’il était vivant parce qu’il avait fait le mort après que deux mercenaires russes aient tué son père, son frère et son beau-frère, dans ce qui est apparu. être un feu aléatoire et ivre avec des fusils AK-47.

« Anbees étendu sur le sol dans les mares de sang des membres de sa famille » jusqu’à ce que les soldats de Wagner s’éloignent, le laissant ainsi qu’un autre membre de la famille blessé pour mort, indique le récit.

L’affaire civile, rendue possible par une loi fédérale qui cible les violations flagrantes des droits de l’homme par des individus, est une tentative de demander des comptes à Prigozhin, dont la mutinerie ratée en Russie le mois dernier a plongé le pays dans la tourmente avant de se terminer par son exil en Biélorussie. Le procès nomme également Khalifa Hifter, le chef de guerre libyen qui a amené le groupe de mercenaires en Libye en 2018. La loi n’exige pas que les parties à l’affaire soient des citoyens américains.

Une demande de commentaire, envoyée à un compte de messagerie associé à Wagner et Prigozhin, n’a pas reçu de réponse.

Des dizaines de milliers de mercenaires wagnériens, dont beaucoup de condamnés ont libéré les prisons russes pour se battre pour le groupe, ont joué un rôle crucial dans la guerre de la Russie en Ukraine, en particulier dans la bataille sur la ville en ruine de Bakhmut, avant que Prigozhin ne les retire au milieu d’affrontements avec le haut russe personnalités militaires à la veille de sa mutinerie avortée. Mais les combattants de Wagner à louer ont également combattu partout dans le monde, en particulier en Afrique au Moyen-Orient.

Bien que l’on ne sache pas quel impact pratique le procès d’Anbees pourrait avoir sur Prigozhin, qui n’a aucun actif américain connu qui pourrait être saisi à titre de dommages et intérêts. Il est extrêmement peu probable que les gouvernements de la Russie et de la Biélorussie coopèrent avec le tribunal. Mais le récit d’Anbees pourrait attirer l’attention sur les accusations de violations des droits de l’homme par le groupe Wagner qui se sont accumulées au fil des années, dont beaucoup dans le contexte de conflits obscurs dans lesquels le groupe semble avoir agi en toute liberté et avec peu de répercussions.

Selon le récit fourni au tribunal, dans l’après-midi du 23 septembre 2019, Anbees et plusieurs membres masculins de la famille conduisaient près de leur domicile à Espiaa, un village près de Tripoli, lorsqu’ils ont été arrêtés par des hommes armés, qui les ont ensuite suivis. à leur domicile et les a détenus.

Les hommes armés les ont emmenés dans un camion frigorifique réquisitionné d’une usine de jus, conduisant pendant des heures loin de la maison familiale. Les soldats, qui buvaient de l’alcool, n’ont pas répondu aux questions en arabe, bien qu’un soldat ait demandé à savoir dans un anglais approximatif si la famille libyenne avait des liens avec le groupe extrémiste connu sous le nom d’État islamique.

Le récit indique que les hommes pourraient être identifiés comme des mercenaires de Wagner, car ils avaient des «yeux bleus», une formation militaire claire et conduisaient un «modèle unique de véhicule». Après la fusillade et le départ des mercenaires apparents de Wagner, Anbees a aidé l’un de ses frères qui a survécu, malgré une balle dans la jambe, à s’échapper. Anbees reste en Libye.

Les défenseurs des droits de l’homme espèrent que la poursuite, déposée mardi devant le tribunal de district américain de Washington, pourrait être le début d’efforts plus larges pour sonder l’implication lucrative du réseau de mercenaires dans les conflits. Les actions de Wagner en Libye ont eu lieu des années avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne conduise Prigozhin à reconnaître publiquement ses liens avec le groupe.

Kip Hale, un avocat spécialisé dans la responsabilité des crimes d’atrocités et qui a été chef d’équipe d’enquête de la Mission d’enquête indépendante des Nations Unies sur la Libye, a déclaré que la diffusion des allégations devant un tribunal permettrait d’examiner et d’établir les faits. Cela pourrait servir de catalyseur pour une responsabilisation ultérieure, a-t-il déclaré.

« Cela ne veut pas dire que les dirigeants de Wagner et tous leurs combattants vont être traînés devant les tribunaux », a déclaré Hale. « Mais ça leur met la pression, ce qui est très important quand on a affaire à des Russes » bien connus pour leur trafic de désinformation.

Le procès pourrait également ajouter à la pression juridique sur Hifter, un ancien général et agent de la CIA qui a également la nationalité américaine et a utilisé Wagner pour aider à faire la guerre contre un gouvernement libyen soutenu par l’ONU pour le contrôle du pays pendant des années. Le groupe qui aide le plaignant à porter plainte contre Prigozhin and Hifter, l’Alliance libyenne américaine, a intenté plusieurs poursuites contre Prigozhin pour son implication présumée dans la torture et les exécutions extrajudiciaires.

Les affaires ont été portées en vertu de la Loi sur la protection des victimes de la torture, une loi de 1991 qui oblige un plaignant à prouver qu’il a épuisé les recours juridiques locaux.

« Aucun membre du groupe Wagner en Libye ne devrait se sentir en sécurité ou exempté de faire face à la justice », a déclaré Omar Tabuni, directeur du plaidoyer pour l’Alliance libyenne américaine. « Les familles libyennes qui ont subi et continuent de subir ces crimes méritent leur journée devant les tribunaux.

Des poursuites avaient déjà été intentées contre Hifter dans le district oriental de Virginie, dans l’État où le Libyen a vécu pendant des années et où il possédait d’importants biens immobiliers. L’une des affaires est en cours, Hifter invoquant l’année dernière des secrets d’État pour refuser de répondre à certaines questions lors d’une déposition et ses avocats qualifiant l’affaire de tentative d’abattage de « fourrage politique ».

Avant de déposer la plainte de mardi, Anbees avait rendu compte de la mort des membres de sa famille aux médias de langue arabe. Il a également parlé sous couvert d’anonymat à une équipe de mission d’enquête soutenue par l’ONU qui s’est rendue en Libye cette année et a publié un rapport trouvant des « motifs raisonnables » de croire que les combattants de Wagner impliqués dans l’affaire « ont commis des crimes de guerre de meurtre, torture et traitement cruel.

La fortune de Prigozhin et de Wanger a radicalement changé depuis 2019 : l’ancien vendeur de hot-dogs et magnat des contrats de restauration d’État qui a orchestré la désinformation et les réseaux de mercenaires dans l’ombre est devenu, en peu de temps, un incontournable sur les lignes de front de la guerre en Ukraine, un canon lâche connu pour avoir critiqué l’effort de guerre russe avec lequel peu d’autres personnes pouvaient s’en tirer et finalement ouvrir une mutinerie qui s’est terminée par son exil en Biélorussie.

L’avenir des opérations internationales de Wagner reste incertain. Des documents de renseignement américains divulgués cette année indiquaient que Wagner menait des opérations dans 13 pays africains, bien que l’ampleur de ses actions variait considérablement. En avril, Anas El Gomati, directeur du groupe de réflexion Sadeq Institute basé à Tripoli, a déclaré au Washington Post que le groupe Wagner était « probablement l’acteur le plus déstabilisateur opérant actuellement en Libye ».

Les combattants de Wagner étaient venus en aide à l’armée nationale libyenne autoproclamée de Hifter, selon de nombreuses évaluations extérieures. Les experts ont décrit le conflit en Libye comme une guerre par procuration, l’État russe soutenant Hifter, qui a également été allié avec l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. La plupart des nations européennes, ainsi que la Turquie et le Qatar, ont soutenu le gouvernement basé à Tripoli reconnu par les Nations Unies.

Bien que la plupart des combats aient pris fin en 2020, il ne s’agit que d’une paix fragile. L’armée nationale libyenne continue de détenir une grande partie de l’extrême est de la Libye. En janvier, le directeur de la CIA, William J. Burns, a effectué une rare visite dans le pays et a demandé aux dirigeants d’expulser le personnel russe et d’organiser des élections nationales longtemps retardées.

Un rapport soumis à la commission parlementaire britannique des affaires étrangères l’année dernière suggérait que Wagner était en mesure d’opérer dans l’est de la Libye avec une « impunité relative » et que depuis 2020, le groupe avait opéré « sous la paie de Moscou au service des objectifs russes ».

Salvador Rizzo a contribué à ce rapport.