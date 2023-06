Prigozhin en Biélorussie est considéré avec inquiétude par les nations environnantes

Bien que beaucoup de choses sur son séjour restent floues, l’arrivée de Prigozhin mardi est un rappel brutal que le chaos de la Russie est peu susceptible de rester en Russie et pourrait s’infiltrer vers l’ouest, créant de l’instabilité en Biélorussie, de nouveaux défis pour l’Ukraine et des questions pour le reste de l’Europe – tout comme beaucoup ont prévenu .

On ne sait toujours pas exactement ce qui a été convenu entre Prigozhin, Loukachenko et le président russe Vladimir Poutine. Au cours du week-end, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a présenté un accord en vertu duquel Prigozhin a interrompu sa marche sur la capitale russe en échange d’un passage en Biélorussie et de l’abandon des charges – mais beaucoup se demandent s’il y a plus à l’arrangement.