Prigozhin dit que le groupe de mercenaires Wagner ne combattra plus en Ukraine

RIGA, Lettonie – Le patron de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, dans ce qui semblait être la première vidéo de lui depuis qu’il a mené une rébellion de courte durée fin juin, a déclaré que le groupe de mercenaires russes ne combattrait pas pour l’instant en Ukraine et a répété sa critique selon laquelle l’invasion russe de l’Ukraine a été bâclée. Le clip flou, apparemment filmé au crépuscule, montrait un homme ressemblant à Prigozhin s’adressant à une foule d’au moins plusieurs centaines d’hommes en tenue militaire. Il a juré de continuer à exploiter le groupe Wagner en Afrique et de transformer l’armée de la Biélorussie, son nouveau pays hôte, en «la deuxième armée du monde».

« Félicitations pour l’arrivée sur la terre biélorusse. Nous nous sommes bien battus. Vous avez beaucoup fait pour la Russie », a déclaré Prigozhin dans le clip publié par le blog Telegram «Wagner Unloading» et vérifié par le Washington Post. « Maintenant, ce qui se passe en première ligne est une honte à laquelle nous n’avons pas besoin de participer. Et maintenant, nous devons attendre le moment où nous pourrons pleinement faire nos preuves.

Les troupes irrégulières de Prigozhin ont saisi des installations militaires dans le sud de la Russie et, le 24 juin, ont commencé à marcher sur Moscou, dans une escalade dramatique de sa querelle de plusieurs mois avec de hauts responsables du ministère russe de la Défense qu’il accusait d’incompétence et de saper ses combattants.

La mutinerie a pris fin brusquement après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son allié, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, avait dissuadé Prigojine de continuer vers la capitale. Poutine a ensuite déclaré qu’il laisserait les troupes de Prigozhin et de Wagner se déplacer en Biélorussie, bien qu’il ait qualifié Prigozhin de traître et jurant une punition sévère. L’apparition publique de Prigozhin en Biélorussie et les mouvements de Wagner ces derniers jours montrent qu’au moins pour l’instant, l’accord entre Prigozhin et le Kremlin semble tenir.

Le projet de surveillance indépendant Hajun, qui suit les mouvements militaires en Biélorussie, a déclaré que la vidéo avait probablement été enregistrée mardi soir. Un jet privé lié à Prigozhin a été repéré arrivant en Biélorussie vers 11 heures mardi vers un aérodrome militaire, a rapporté Hajun.

La semaine dernière, Hajun a identifié huit grands convois qui se sont déplacés de la frontière russe vers un camp de tentes nouvellement installé près du village biélorusse de Tsel, un site considéré comme la nouvelle base de Wagner. Le ministère biélorusse de la Défense a publié la semaine dernière une vidéo montrant des combattants de Wagner entraînant les forces du pays dans une base près de Tsel. Les images satellite du camp de tentes ont également montré l’arrivée de grands convois au cours du week-end.

« Nous avons été surpris par la quantité de matériel de construction ; nous voyons des véhicules civils, des excavatrices et des bulldozers », a déclaré Ruslan Leviev, analyste militaire de la Conflict Intelligence Team, un groupe de surveillance indépendant spécialisé dans les mouvements militaires russes, lors d’un point de presse quotidien. « Jusqu’à présent, il semble [Wagner is] déplaçant tous ses biens du territoire sous contrôle russe, probablement pour ne pas les laisser être saisis.

Les colonnes variaient en taille entre 50 et 150 véhicules, a déclaré Hajun, et comprenaient des camionnettes, des fourgonnettes et des camions militaires. L’équipement de combat lourd a notamment été absent des convois, preuve supplémentaire que le groupe a été contraint de restituer une partie importante de son arsenal au ministère russe de la Défense.

Mardi, Hajun a estimé qu’il y avait au moins 2 000 combattants Wagner et plus de 500 pièces d’équipement en Biélorussie.

« Il a été décidé que nous serions ici en Biélorussie pendant un certain temps », a déclaré Prigozhin dans la vidéo. « Pendant ce temps, nous les transformerons, et j’en suis sûr, en la deuxième armée du monde. Et si nécessaire, nous les défendrons.

« Et puis nous nous préparons, montons de niveau et partons sur une nouvelle voie vers l’Afrique », a-t-il ajouté. « Mais peut-être reviendrons-nous à la guerre en Ukraine au moment où nous serons sûrs que nous ne serons pas obligés de nous déshonorer et de nous déshonorer. »

Des groupes liés à Prigozhin en Afrique, où Wagner a une présence militaire et commerciale dans plus d’une douzaine de pays, ont déclaré plus tôt cette semaine que le magnat avait vendu une partie de son entreprise sur le continent pour payer les salaires de ses combattants.

« Nous continuons à faire tourner les instructeurs en République centrafricaine », a déclaré Alexander Ivanov, le chef d’un groupe obscur appelé le Commonwealth des officiers pour la sécurité internationale, qui gère les instructeurs militaires russes travaillant en RCA, l’une des principales opérations africaines de Prigozhin, dans un message Telegram. « J’envoie un nouveau groupe de professionnels hautement qualifiés ayant une vaste expérience dans la société militaire privée Wagner, qui seront incroyablement utiles pour former les forces de sécurité centrafricaines… et pour assurer la sécurité de ce pays. »

Ivanov a déclaré qu’il avait parlé à Prigozhin et « a confirmé que certains des actifs africains avaient bien été vendus, mais d’un autre côté, tous les salaires des combattants avaient été payés en totalité. Malgré le changement de structure des affaires africaines, [Prigozhin] une fois de plus confirmé qu’il entendait non pas réduire mais étendre sa présence en Afrique.

Peu de temps après la mutinerie, Poutine a admis que Wagner était entièrement parrainé par l’État russe et que les opérations du groupe coûtaient des milliards de dollars, malgré des années de démenti que Moscou avait quoi que ce soit à voir avec des activités mercenaires. Il n’est pas clair si Prigozhin continuera à recevoir des financements par le biais de contrats attribués par l’État russe.

Le principal camp d’entraînement de Wagner dans le village de Molkino, dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, sera fermé le 30 juillet, ont rapporté lundi les chaînes Telegram proches des mercenaires. Un court clip partagé par la chaîne Wagner Unloading montrait un groupe d’hommes masqués en treillis décrochant les drapeaux de la Russie et de Wagner.

« La base cesse d’exister. Wagner déménage dans un nouvel endroit », a déclaré l’une des personnes dans la vidéo. Les drapeaux semblent avoir réapparu dans la vidéo de mercredi, car après son discours de trois minutes, Prigozhin a passé un grand morceau de tissu avec le symbole de Wagner à un combattant.

Le fondateur et chef opérationnel réputé du groupe, identifié par Hajun comme étant Dmitry Utkin, un ancien officier de l’armée russe dont le nom de guerre Wagner a donné son nom à l’entreprise, a également fait une courte apparition dans le clip.

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est que le début du plus gros travail du monde », a crié Utkin avant d’ajouter en anglais. « Bienvenue en enfer! »

Sarah Cahlan à Washington a contribué à ce rapport.

