Prigozhin célèbre le coup d’État au Niger et accuse l’Occident d’imposer ses règles de vie aux citoyens

Le chef mercenaire du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a exprimé son soutien au coup d’État en cours au Niger jeudi soir, offrant ses services aux rebelles.

Prigozhin, qui a récemment quitté la Biélorussie après les retombées de sa tentative de coup d’État contre le gouvernement russe, a accusé les puissances occidentales de coloniser les nations africaines et de favoriser le terrorisme pour maintenir les pays instables.

« Ce qui s’est passé au Niger se prépare depuis des années », a déclaré Prigozhin. « Les anciens colonisateurs essaient de contrôler les peuples des pays africains.

« Afin de les contrôler, les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses formations de bandits, créant ainsi une crise sécuritaire colossale. »

Le chef de guerre mercenaire russe a fait un plaidoyer pour que les rebelles nigériens se procurent ses services.

« La population souffre. Et c’est la (la raison de) l’amour pour PMC (société militaire privée) Wagner, c’est la grande efficacité de PMC Wagner », a déclaré Prigozhin.

« Parce qu’un millier de soldats du PMC Wagner sont capables d’établir l’ordre et de détruire les terroristes, les empêchant de nuire à la population pacifique des États. »

Prigozhin a précédemment fait allusion à ses projets de s’installer en Afrique après le départ du groupe Wagner de Biélorussie.

Plus tôt ce mois-ci, une vidéo basse résolution est apparue montrant Prigozhin en public pour la première fois depuis sa mutinerie de courte durée.

« Nous devons attendre le moment où nous pourrons nous montrer pleinement », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi il a été décidé que nous passerions un certain temps ici en Biélorussie. Pendant ce temps, nous ferons de l’armée biélorusse la deuxième armée la plus forte du monde. Nous nous entraînerons, élèverons notre niveau et partirons pour un nouveau voyage en Afrique. »