Prigozhin apparaît publiquement pour la première fois depuis la mutinerie, suggère que les mercenaires ne se battront pas en Ukraine

Une vidéo basse résolution est apparue montrant le chef mercenaire du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin en public pour la première fois depuis sa mutinerie de courte durée.

La vidéo a été publiée mercredi sur le compte Telegram de Prigozhin, montrant le commandant mercenaire s’adressant à ses soldats à leur arrivée en Biélorussie.

« Bienvenue les gars. Je suis heureux de vous saluer tous. Bienvenue sur la terre biélorusse. Nous nous sommes battus avec dignité. Nous avons beaucoup fait pour la Russie », la vidéo le capture en disant aux mercenaires du groupe Wagner, selon les traductions de The Hill.

Cette vidéo marque la première apparition publique de Prigozhin depuis sa mutinerie contre le gouvernement russe le mois dernier.

Dans son discours aux membres du groupe Wagner, Prigozhin semble déclarer que les mercenaires ne participeront pas à l’invasion de l’Ukraine, en disant : « Ce qui se passe sur la ligne de front aujourd’hui est une honte à laquelle nous ne devrions pas participer. Nous pouvons revenir à l’opération militaire spéciale lorsque nous sommes sûrs que nous ne serons pas obligés de nous faire honte.

On entend également Prigozhin déclarer que le groupe paramilitaire russe continuerait à combattre en Afrique.

« Nous devons attendre le moment où nous pourrons nous montrer pleinement », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi il a été décidé que nous passerions un certain temps ici en Biélorussie. Pendant ce temps, nous ferons de l’armée biélorusse la deuxième armée la plus puissante au monde. Nous nous entraînerons, élèverons notre niveau et partirons pour un nouveau voyage en Afrique. »

Président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il avait offert aux mercenaires de Wagner une chance de servir sous le même commandant lors d’une réunion quelques jours seulement après que leur marche mutineuse sur Moscou ait été contrecarrée.

Poutine a donné des détails sur son offre de Commandants du groupe Wagner , dont Prigozhin, dans des commentaires publiés vendredi dans le quotidien économique Kommersant, a rapporté l’Associated Press. Il a rencontré les 35 mercenaires pendant environ trois heures le 29 juin et leur a parlé de leurs actions en Ukraine, de la tentative de mutinerie – qu’il avait publiquement qualifiée d’acte de trahison – et des opportunités de service futur.

Une option était pour Wagner de continuer à opérer sous le même commandant, un homme qui se fait appeler « Gray Hair » et qui a dirigé les opérations des mercenaires en Ukraine au cours des 16 derniers mois.

