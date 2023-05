Prigozhin a proposé de donner des emplacements de troupes russes à l’Ukraine, selon une fuite

Deux responsables ukrainiens ont confirmé que Prigozhin s’était entretenu à plusieurs reprises avec la direction ukrainienne du renseignement, connue sous le nom de HUR. Un responsable a déclaré que Prigozhin avait étendu l’offre concernant Bakhmut plus d’une fois, mais que Kiev l’avait rejetée parce que les responsables ne faisaient pas confiance à Prigozhin et pensaient que ses propositions auraient pu être malhonnêtes.

Mais il n’y a pas de débat sur l’amère frustration de Prigozhin face au combat acharné à Bakhmut. Il s’est plaint, publiquement et en privé, que le ministère russe de la Défense n’avait pas donné à ses combattants les munitions et autres ressources dont ils avaient besoin pour réussir. Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, a connu certains des combats les plus sanglants de la guerre. Au cours des derniers mois, dans un mouvement de va-et-vient mesuré par pâtés de maisons, les forces ukrainiennes et russes ont subi de lourdes pertes.