Prigozhin a déménagé en Biélorussie et la Russie ne portera pas plainte pour mutinerie – Boston Herald

Yevgeny Prigozhin, propriétaire de l’armée privée de recrues de prison et d’autres mercenaires qui ont mené certaines des batailles les plus meurtrières de l’invasion russe de l’Ukraine, a échappé aux poursuites pour sa rébellion armée avortée contre le Kremlin et est arrivé mardi en Biélorussie.

L’exil du propriétaire du groupe Wagner, âgé de 62 ans, faisait partie d’un accord qui a mis fin à la mutinerie de courte durée en Russie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a confirmé que Prigozhin était en Biélorussie et a déclaré que lui et certaines de ses troupes étaient les bienvenus pour rester « pendant un certain temps » à leurs propres frais.

Prigozhin n’a pas été revu depuis samedi, lorsqu’il a fait signe à des sympathisants depuis un véhicule dans la ville méridionale de Rostov. Il a publié lundi une déclaration audio provocante. Et mardi matin, un jet privé censé lui appartenir a volé de Rostov vers une base aérienne au sud-ouest de la capitale biélorusse de Minsk, selon les données de FlightRadar24.

Pendant ce temps, Moscou a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour que les troupes de Wagner combattant en Ukraine, qui étaient au nombre de 25 000 selon Prigozhin, remettent leurs armes lourdes à l’armée russe. Prigozhin avait déclaré que de telles mesures étaient prévues avant la date limite du 1er juillet pour que ses combattants signent des contrats – auxquels il s’opposait – pour servir sous le commandement militaire russe.

Les autorités russes ont également déclaré mardi qu’elles avaient clos une enquête criminelle sur le soulèvement et qu’elles n’inculpaient aucune accusation de rébellion armée contre Prigozhin ou ses partisans.

Pourtant, le président russe Vladimir Poutine a semblé préparer le terrain pour des accusations d’actes répréhensibles financiers contre une organisation affiliée appartenant à Prigozhin. Poutine a déclaré lors d’un rassemblement militaire que le groupe Concord de Prigozhin avait gagné 80 milliards de roubles (941 millions de dollars) grâce à un contrat pour fournir de la nourriture à l’armée, et que Wagner avait reçu plus de 86 milliards de roubles (plus d’un milliard de dollars) l’année dernière pour les salaires et les articles supplémentaires. .

« J’espère qu’en faisant cela, ils n’ont rien volé, ou n’ont pas volé autant », a déclaré Poutine, ajoutant que les autorités examineraient de près le contrat de Concord.

Pendant des années, Prigozhin a bénéficié de contrats de restauration lucratifs avec le gouvernement russe. La police qui a fouillé son bureau de Saint-Pétersbourg samedi a déclaré avoir trouvé 4 milliards de roubles (48 millions de dollars) dans des camions à l’extérieur, selon les médias confirmés par le patron de Wagner. Il a dit que l’argent était destiné à payer les familles des soldats.

Prigozhin et ses combattants ont arrêté la révolte samedi, moins de 24 heures après son début et peu de temps après que Poutine s’est exprimé à la télévision nationale, qualifiant les chefs de la rébellion, qu’il n’a pas nommés, de traîtres.

L’accusation d’organisation d’une mutinerie armée aurait pu être passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. L’évasion de Prigozhin des poursuites, du moins pour une accusation de rébellion armée, contraste fortement avec le traitement réservé par Moscou à ses détracteurs, y compris ceux qui organisent des manifestations antigouvernementales en Russie, où de nombreuses personnalités de l’opposition ont été punies de longues peines dans des colonies pénitentiaires notoirement dures.

Loukachenko a déclaré que certains des combattants de Wagner se trouvaient maintenant dans la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, que la Russie avait illégalement annexée en septembre dernier.

La série d’événements stupéfiants de ces derniers jours constitue jusqu’à présent la menace la plus grave pour l’emprise de Poutine sur le pouvoir, survenue pendant la guerre de 16 mois en Ukraine, et il a de nouveau reconnu la menace mardi en disant que le résultat aurait pu être une guerre civile.

Dans des discours cette semaine, Poutine a cherché à projeter la stabilité et à faire preuve d’autorité.

Lors d’une cérémonie au Kremlin mardi, le président a descendu les escaliers au tapis rouge du Palais des facettes en pierre blanche du XVe siècle pour s’adresser aux soldats et aux forces de l’ordre, les remerciant pour leurs actions visant à éviter la rébellion.

Dans une autre démonstration de statu quo, les médias russes ont montré le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, dans son uniforme militaire, saluant le ministre cubain de la Défense lors d’une cérémonie fastueuse. Prigozhin a déclaré que son objectif était d’évincer Choïgou et d’autres hauts gradés de l’armée, et non d’organiser un coup d’État contre Poutine.

Loukachenko, qui a dirigé la Biélorussie d’une main de fer pendant 29 ans tout en s’appuyant sur les subventions et le soutien russes, a décrit le soulèvement comme le dernier développement de l’affrontement entre Prigojine et Choïgou. Alors que la mutinerie se déroulait, a-t-il dit, il a mis les forces armées biélorusses sur un pied de combat et a exhorté Poutine à ne pas se précipiter dans sa réponse, de peur que le conflit ne devienne incontrôlable.

Il a déclaré avoir dit à Prigozhin qu’il serait « écrasé comme un insecte » s’il tentait d’attaquer Moscou, et a averti que le Kremlin n’accepterait jamais ses demandes.

Comme Poutine, le dirigeant biélorusse a décrit la guerre en Ukraine comme une menace existentielle, déclarant : « Si la Russie s’effondre, nous périrons tous sous les décombres.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas divulgué les détails de l’accord du Kremlin avec Prigozhin, affirmant seulement que Poutine avait fourni « certaines garanties » visant à éviter un « scénario du pire ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les rebelles avaient été autorisés à s’approcher à environ 200 kilomètres (environ 125 milles) de Moscou sans rencontrer de résistance sérieuse, le chef de la Garde nationale Viktor Zolotov a déclaré aux journalistes : « Nous avons concentré nos forces en un poing plus près de Moscou. Si nous les étalions finement, ils seraient venus comme un couteau dans du beurre.

Zolotov, un ancien garde du corps de Poutine, a également déclaré que la Garde nationale manquait de chars de combat et d’autres armes lourdes et qu’elle les obtiendrait maintenant.

Les mercenaires ont abattu au moins six hélicoptères russes et un avion de communication militaire alors qu’ils avançaient sur Moscou, tuant au moins une douzaine d’aviateurs, selon des informations russes. Le ministère de la Défense n’a pas publié d’informations sur les victimes, mais Poutine les a honorées mardi avec une minute de silence.

« Des pilotes, nos camarades de combat, sont morts en affrontant la mutinerie », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas hésité et ont rempli les ordres et leur devoir militaire avec dignité. »

Certains blogueurs de guerre russes et militants patriotiques se sont indignés que Prigozhin et ses troupes ne soient pas punis pour avoir tué les aviateurs.

Prigozhin a exprimé ses regrets pour les morts dans sa déclaration de lundi, mais a déclaré que les troupes de Wagner avaient tiré parce que l’avion les bombardait.

Dans son allocution télévisée lundi soir, Poutine a déclaré que les organisateurs de la rébellion avaient fait le jeu du gouvernement ukrainien et de ses alliés. Il a cependant fait l’éloge des mutins de base, qui « ne se sont pas livrés à des effusions de sang fratricides et se sont arrêtés au bord du gouffre ».

Un groupe de réflexion basé à Washington a déclaré que c’était « probablement dans le but de retenir » les combattants Wagner en Ukraine, où Moscou a besoin de « main-d’œuvre formée et efficace » alors qu’elle fait face à une contre-offensive ukrainienne.

L’Institut pour l’étude de la guerre a également déclaré que la rupture entre Poutine et Prigozhin était probablement irréparable, et que fournir au chef Wagner et à ses loyalistes la Biélorussie comme refuge apparent pourrait être un piège.

Poutine a offert aux combattants de Prigozhin le choix de passer sous le commandement militaire russe, de quitter le service ou de se rendre en Biélorussie.

Loukachenko a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de craindre la présence de Wagner dans son pays, bien qu’en Russie, des condamnés recrutés par Wagner aient été soupçonnés de crimes violents. Les troupes de Wagner ont acquis des connaissances et une expérience militaires « inestimables » à partager avec la Biélorussie, a-t-il déclaré.

Mais la chef de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, qui a défié Loukachenko lors d’une élection de 2020 qui a été largement considérée comme frauduleuse et a déclenché des manifestations de masse, a déclaré que les troupes de Wagner menaceraient le pays et ses voisins.

« Les Biélorusses n’accueillent pas le criminel de guerre Prigozhin », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Si Wagner installe des bases militaires sur notre territoire, cela constituera une nouvelle menace pour notre souveraineté et nos voisins. »

Alors que l’attention se concentrait sur les conséquences de la rébellion russe, la guerre en Ukraine continuait de faire des ravages humains dans ce que l’ambassadrice américaine en Ukraine Bridget Brink a qualifié de « scènes terribles d’une autre attaque brutale ».

Des missiles russes ont frappé Kramatorsk et un village voisin de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, tuant au moins quatre personnes, dont un enfant, et en blessant une quarantaine d’autres, d’autres encore sous les décombres, y compris dans un café, ont rapporté les autorités.

L’écrivain de l’Associated Press Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, a contribué.

