Prigojine, rival de Poutine et leader de Wagner, répertorié comme passager d’un accident d’avion

RIGA, Lettonie — Deux mois jour pour jour après avoir lancé un défi audacieux au pouvoir du président russe Vladimir Poutine, le chef mercenaire de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, figurait sur la liste des passagers d’un avion qui s’est écrasé au nord-ouest de Moscou, tuant les 10 personnes à bord, selon la Russie. autorités aéronautiques. Il n’était pas clair dans l’immédiat si Prigojine, à l’origine de la courte mutinerie de juin, se trouvait à bord de l’avion d’affaires Embraer lorsque celui-ci s’est écrasé dans la région de Tver, mais Rosaviatsiya, l’agence de transport aérien du pays, a déclaré que son nom figurait sur le manifeste du vol. .

« Une enquête a été ouverte sur le crash de l’avion Embraer », a indiqué l’agence dans un communiqué. « D’après la liste des passagers, parmi eux se trouvent le nom et le prénom d’Evgueni Prigojine. »

Il n’y a eu aucune confirmation de sa mort mercredi de la part des responsables russes ou américains, ni du service de presse de Prigojine, qui n’a pas publié de publication en ligne depuis juin. Une chaîne Telegram associée au groupe Wagner a exhorté à ne pas publier « des données et des messages non vérifiés » sur le sort de Prigojine.

Mais plus tard mercredi, Grey Zone, une autre chaîne Telegram liée à Wagner, a publié une nécrologie : « Le chef du groupe Wagner, héros de la Russie, véritable patriote de sa patrie – Evgueni Viktorovitch Prigojine est mort à la suite des actions de traîtres à Russie », lit-on dans le message. « Mais même en Enfer, il sera le meilleur ! Gloire à la Russie !

Si elle est confirmée, la mort de Prigojine couronnerait une ascension et une chute fulgurantes pour un condamné devenu restaurateur devenu chef de guerre. Il a utilisé son armée de mercenaires pour étendre l’influence russe en Afrique et au Moyen-Orient et est venu au secours de Poutine lors de son invasion de l’Ukraine, qui était au point mort, pour ensuite se rebeller contre les dirigeants militaires du pays et être qualifié d’ennemi de l’État.

Le 23 juin, Prigozhin a lancé ce qu’il a appelé « la marche de la justice » – en retirant ses combattants mercenaires des lignes de front en Ukraine et en les envoyant vers la capitale russe. La rébellion a provoqué une onde de choc parmi l’élite russe et a posé un défi sans précédent à l’autorité de Poutine.

Le président Biden a émis l’hypothèse en juillet que Prigozhin pourrait être la cible d’un assassinat, comme un certain nombre de dissidents et de journalistes russes dans le passé, notamment le chef de l’opposition Alexei Navalny, qui a survécu à un empoisonnement en 2020.

«Je ferais attention à ce que je mangeais. Je garderais un œil sur mon menu », a déclaré Biden le mois dernier. Ses commentaires ont été repris par le directeur de la CIA, William J. Burns, au Aspen Security Forum : « Poutine est quelqu’un qui pense généralement que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il va donc essayer de régler la situation dans la mesure du possible », a déclaré Burns. « D’après mon expérience, Poutine est l’apôtre ultime de la revanche. »

Mercredi, alors que les informations faisant état de la mort de Prigojine circulaient, Biden a déclaré aux journalistes : « Je ne sais pas avec certitude ce qui s’est passé, mais je ne suis pas surpris. »

Lorsqu’on lui a demandé si Poutine pourrait être à l’origine du crash, Biden a répondu : « Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière. Mais je n’en sais pas assez pour connaître la réponse.

Mercredi, des témoins oculaires ont rapporté avoir entendu deux explosions avant que l’avion ne tombe du ciel et ne s’enflamme dans un champ, ont rapporté les médias russes. Il y avait sept passagers et trois membres d’équipage à bord, ont indiqué des responsables de l’aviation, dont Dmitri Outkine, commandant en second de Prigojine. L’avion volait de l’aéroport Sheremetyevo de Moscou à destination de Saint-Pétersbourg, la ville natale de Prigojine et l’ancien siège de Wagner.

Au moins deux avions affiliés à Wagner étaient dans les airs près de Moscou mercredi soir, selon Grey Zone, ajoutant à la confusion sur les personnes tuées.

Personnage grossier et plus grand que nature, connu pour son sens de l’humour macabre et son empire médiatique en ligne, Prigojine était populaire parmi les soldats de base et les personnalités extrémistes pro-guerre.

Il a recruté des milliers de prisonniers pour la guerre en Ukraine – invitant les meurtriers et les voleurs à se battre en échange de grâces – et les a lancés dans la bataille selon une tactique connue sous le nom de « hachoir à viande ». Des vagues après vagues d’anciens détenus se sont déchaînées dans des attaques quasi-suicides sur les lignes de front de Bakhmut et d’autres villes ukrainiennes ; quiconque fuirait serait abattu par les commandants de Wagner, a prévenu Prigojine.

Avant sa chute, il s’était forgé une réputation de diseur de vérité, dépassant le ton triomphal des médias d’État pour détailler la triste réalité des échecs militaires de la Russie. En mai, dans son coup public le plus effronté, Prigozhin a posé dans un champ rempli de mercenaires morts et a crié des obscénités au ministre de la Défense Sergueï Choïgou et au chef d’état-major général de l’armée russe, Valery Gerasimov, les accusant d’avoir « affamé » les forces de Wagner. munition.

« Nous manquons de munitions à 70 pour cent, Choïgou, Gerasimov, où sont les munitions ? » il a crié.

« Vous, ordures, vous êtes assis dans des clubs chers, vos enfants profitent de la vie, filment des vidéos YouTube, vous pensez que vous êtes les maîtres de la vie et que vous avez le droit de disposer de leur vie », a-t-il ajouté en désignant les cadavres qui l’entouraient.

Malgré cela, il semblait rester du côté droit de Poutine, son allié et bienfaiteur de longue date, jusqu’à ce qu’il se lance dans sa brève mais mémorable mutinerie, qui a vu ses forces occuper un quartier général militaire dans le sud de la Russie.

Poutine a semblé paralysé pendant les premières heures de la rébellion et, à la grande surprise de nombreux Russes, a finalement accepté un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, autorisant Prigozhin à retirer ses forces en échange d’une amnistie et de la possibilité de déplacer ses combattants vers Biélorussie.

Racontant plus tard l’histoire des négociations, Loukachenko a déclaré que Prigojine craignait que Poutine ne le « frappe ».

Les services de sécurité russes ont abandonné les charges retenues contre Prigozhin et il est retourné en Russie peu de temps après pour rencontrer Poutine et récupérer de l’argent et des armes. Il a ensuite été aperçu à Saint-Pétersbourg lors d’un sommet Russie-Afrique, mais a largement disparu de la vue du public dans les semaines qui ont suivi.

Au lendemain de la rébellion, certains généraux russes de haut rang se sont plaints ouvertement des défaillances du ministère de la Défense, une violation extraordinaire de la discipline militaire dans un pays où la dissidence publique a été pratiquement écrasée.

Poutine a depuis pris des mesures pour renforcer son contrôle, apparaissant en public aux côtés de Shoigu et Gerasimov, un message clair selon lequel toute critique future de l’armée ne serait pas tolérée.

Janis Garisons, secrétaire d’État du ministère letton de la Défense, a déclaré que si le Kremlin était effectivement impliqué dans l’accident, cela signifierait que « le régime de Poutine est stable et se renforce », tout en soulignant qu’il n’avait pas encore de réponse. informations confirmant que Prigozhin était dans l’avion.

Les experts ont également appelé à la prudence. Prigozhin était connu pour avoir de nombreux passeports et doubles corps qui voyageaient sous son nom.

« Jusqu’à ce que nous sachions avec certitude qu’il s’agit bien du bon Prigozhin, ne soyons pas surpris s’il apparaît prochainement dans une nouvelle vidéo en provenance d’Afrique », a déclaré Keir Giles, analyste russe au groupe de réflexion Chatham House basé à Londres.

« Il est peu probable que nous connaissions un jour la véritable cause de l’accident. » a-t-il ajouté, car « il n’y a aucune chance qu’une enquête soit transparente ou fiable ».

Mercredi, des personnalités pro-Kremlin ont été promptes à rejeter les spéculations selon lesquelles Prigojine aurait pu être assassiné par les autorités russes et ont cherché à rejeter la faute sur l’Ukraine.

Sergueï Markov, un consultant politique lié au Kremlin, a déclaré que si Prigojine avait été tué, il s’agissait probablement d’une « attaque directe organisée par l’Ukraine ».

« Les Russes auraient pu le tuer », a-t-il déclaré. «Mais si l’ordre avait été donné de liquider Prigojine, alors ils l’auraient tué tout seul, et non des innocents. … Si Poutine l’avait voulu, il l’aurait fait arrêter, et ce serait tout.»

Un certain nombre de généraux perçus comme proches de Prigozhin ou critiques envers Shoigu ont été licenciés ou mis à l’écart, notamment le général Sergueï Surovikin, connu sous le nom de « général Armageddon » pour sa cruauté sur le champ de bataille. Les médias d’État ont annoncé mercredi son licenciement de son poste de chef de l’armée de l’air, après des mois de rumeurs sur son sort. Prigozhin a fréquemment salué Surovikin comme l’un des généraux les plus compétents de Russie.

Un autre officier, le général de division Ivan Popov, commandant de la 58e armée interarmes, une force réputée en Russie pour son rôle dans les guerres d’Ukraine et de Tchétchénie, a été licencié le mois dernier après avoir accusé les hauts gradés russes de « décapiter l’armée de manière traîtresse et ignoble ». au moment le plus difficile et le plus tendu.

Plus tôt cette semaine, Prigozhin a publié son premier discours vidéo depuis la mutinerie, annonçant que Wagner se concentrait à nouveau sur l’Afrique et recrutait des soldats expérimentés pour de nouvelles opérations. Tourné dans un lieu désertique inconnu, Prigojine portait un camouflage et tenait un fusil, jurant de rendre la Russie « encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre ».

Mercredi, alors que l’heure se faisait tardive, les personnes en deuil ont commencé à déposer des fleurs devant l’ancien siège de Wagner à Saint-Pétersbourg.

Roman Saponkov, un blogueur russe pro-guerre, a écrit qu’un assassinat de Prigozhin aurait des « conséquences catastrophiques », car le chef mercenaire était toujours très apprécié par les troupes de première ligne en Ukraine.

« Les gens qui ont donné l’ordre ne comprennent pas du tout l’état d’esprit et le moral de l’armée », a-t-il écrit sur Telegram.

Ebel a rapporté de Londres. Catherine Belton à Londres, Natalia Abbakumova à Riga, Evan Hill à New York, ainsi que Michael Birnbaum et Ellen Nakashima à Washington ont contribué à ce rapport.