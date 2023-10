Prigojine de Wagner a salué un héros, 40 jours après sa mort dans un accident d’avion | Actualités militaires

Des dizaines de Russes, de leurs proches jusqu’aux anciens combattants, ont organisé des services commémoratifs pour le chef du groupe de mercenaires Wagner, Eugène Prigojine, à l’occasion des 40 jours de sa mort, le saluant comme un héros du peuple.

Prigozhin a été tué lorsque son jet privé s’est écrasé alors qu’il se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg le 23 août, deux mois après avoir mené une mutinerie ratée à Moscou.

Deux autres hauts commandants de Wagner, les quatre gardes du corps de Prigozhin et les trois membres d’équipage de l’avion ont également été tués dans l’accident encore inexpliqué.

Sur la tombe de cet homme de 62 ans à Saint-Pétersbourg, sa mère Violetta et son fils Pavel ont déposé des fleurs. Les partisans ont brandi les drapeaux noirs de Wagner qui arborent une tête de mort et la devise « Sang, Honneur, Patrie, Courage ».

Dans l’Église orthodoxe orientale, on croit que l’âme fait son dernier voyage vers le paradis ou l’enfer le 40e jour après la mort.

Des commémorations ont également eu lieu à Moscou et dans d’autres villes russes, avec des dizaines de combattants de Wagner et de Russes ordinaires leur rendant hommage.

Il n’y a eu aucune couverture médiatique à la télévision d’État russe ni aucun hommage officiel.

Les combattants de Wagner ont joué un rôle clé dans les combats en Ukraine, aidant la Russie à capturer la ville orientale de Bakhmut en mai après des semaines de combats meurtriers. Wagner, dont les troupes ont été transférées dans des camps en Biélorussie dans le cadre d’un accord visant à mettre fin à la mutinerie, était également actif dans plusieurs pays africains.

« Il peut être critiqué pour certains événements, mais c’était un patriote qui défendait les intérêts de la patrie sur différents continents », a déclaré la branche recrutement de Wagner à propos de Prigojine dans un communiqué sur Telegram.

« Il était charismatique et surtout proche des combattants et du peuple. C’est pour cela qu’il est devenu populaire en Russie et à l’étranger.»

La mutinerie de Prigojine, qui a suivi des mois de vidéos pleines de jurons insultant les hauts responsables militaires russes, était sans doute le plus grand défi au pouvoir du président russe Vladimir Poutine depuis l’arrivée au pouvoir de l’ancien espion du KGB en 1999.

Les troupes de Wagner ont pris le contrôle de la ville méridionale de Rostov, abattu plusieurs avions russes et avancé vers Moscou avant de rebrousser chemin à 200 km (125 miles) de la capitale à la suite d’un prétendu accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Les personnes en deuil ont parlé de respect pour Prigojine, qui a fait la connaissance de Poutine alors qu’il dirigeait un restaurant à Saint-Pétersbourg dans les années 1990. Il a ensuite remporté de lucratifs contrats de restauration publique, ce qui lui a valu le surnom de « chef de Poutine », et s’est développé dans les médias ainsi que dans une tristement célèbre « usine à trolls » sur Internet qui a conduit à son inculpation aux États-Unis pour ingérence dans l’élection présidentielle de 2016.

Wagner l’a mis davantage sous les feux de la rampe, le groupe de mercenaires développant une réputation de brutalité et de cruauté.

« C’était une véritable autorité, un leader », a déclaré à l’agence de presse Reuters Mikhaïl, un soldat des forces armées russes qui a refusé de donner son deuxième nom.

Marta, une habitante de Moscou, qui a également refusé de donner son nom de famille, a déclaré que les gens croyaient en Prigojine mais que Wagner avait été « décapité » par la mort de lui et de son co-fondateur Dmitri Outkine, ancien officier des forces spéciales et sympathisant nazi.

Prigozhin aurait également dû s’installer en Biélorussie dans le cadre de l’accord visant à mettre fin à la mutinerie.

La Russie semble prête à continuer à utiliser les unités Wagner malgré les récentes troubles.

Vendredi, le Kremlin a déclaré que Poutine avait dit à Andrei Troshev, l’un des principaux commandants de Wagner, qu’il devrait « s’occuper de la formation d’unités de volontaires capables d’accomplir diverses tâches de combat, principalement dans la zone de l’opération militaire spéciale » – un terme que Moscou utilise pour désigner sa guerre en Ukraine.