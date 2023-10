PRIEZ : Un rebondissement étonnant après qu’un père musulman en Ouganda aurait enfermé son fils et l’aurait affamé pendant des mois pour s’être converti au christianisme

Un adolescent ougandais aurait été enfermé pendant des mois par des membres de sa propre famille après s’être converti au christianisme.

L’adolescent de 17 ans a été retrouvé dans un « état de délabrement », selon un pasteur qui aurait découvert l’horrible détention de l’adolescent lors d’une visite au domicile le 15 septembre.

L’adolescent anonyme aurait été enfermé à l’intérieur pendant quatre mois après que son père ait découvert qu’il avait « accepté le Christ », Morning Star News signalé.

« Son fils fréquentait un internat à Iganga », a noté le média. « Un professeur de l’école a téléphoné [the father] pour signaler la conversion, et le garçon a été enfermé lors d’une visite de retour chez lui.

Des mois après le début de la détention, un pasteur et son équipe d’évangélisation ont visité la maison et n’ont pas été autorisés à pénétrer sur la propriété. Cependant, de retour à la maison, le père les a laissés entrer. C’est à ce moment-là qu’ils auraient découvert une puanteur et trouvé l’adolescent affamé et dans un état lamentable.

« Pendant que nous priions, il y avait une très forte et mauvaise odeur dans la maison », a déclaré le pasteur. dit Nouvelles de l’étoile du matin. « Comme nous étions nombreux, nous sommes entrés de force dans la pièce intérieure d’où venait l’odeur et avons trouvé un adolescent dans un état de délabrement. »

L’équipe a emmené de force le garçon à l’hôpital, tandis que d’autres membres ont appris de la famille que l’adolescent avait été ligoté et affamé après avoir « fait des aveux publics » et être devenu chrétien.

Cette conversion de l’islam aurait mis la famille en colère, ce qui aurait conduit au prétendu traitement.

« La mère avait l’habitude de se faufiler avec seulement de l’eau mais, quand son fils tombait malade, elle ne lui apportait pas de médicaments mais l’insultait en le traitant d’infidèle à la religion familiale et en lui disant qu’il devait mourir », a déclaré le pasteur. dit la prise.

Le détail le plus remarquable est peut-être que le père se serait repenti et serait devenu chrétien – une conclusion choquante pour un scénario tragique. L’équipe du ministère a déclaré qu’elle évaluerait les prochaines actions à entreprendre, sur le plan juridique, car la situation est délicate et le père professe désormais sa foi.

L’objectif actuel, a déclaré le pasteur, est d’aider l’adolescent à guérir. En savoir plus sur l’histoire ici.

Assurez-vous de prier pour l’adolescent anonyme, son père, sa famille et les évangélistes qui les aident à traverser cette situation troublante.

L’organisme de surveillance de la persécution Portes Ouvertes dit « la persécution s’est légèrement aggravée » en Ouganda au cours de l’année écoulée. Cependant, la nation ne figure pas dans le classement annuel de l’organisation World Watch List des 50 pays les plus persécutés dans le monde.

Actuellement, l’Ouganda se classe au 69ème rang sur la liste globale du groupe, la violence contre les chrétiens fait rage.

« L’Ouganda est une nation majoritairement chrétienne avec de nombreuses églises actives », a noté la Voix des Martyrs dans un pays profil. « L’influence de l’islam radical n’a cessé de croître et de nombreux chrétiens vivant dans les régions frontalières à majorité musulmane sont confrontés à de graves persécutions, en particulier ceux qui se convertissent à l’islam. »