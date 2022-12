Priez pour Pelé : la star brésilienne est transférée dans un hôpital de soins de fin de vie

Le média brésilien Folha de Sao Paulo affirme que la superstar du football Pelé ne répond pas au traitement de chimiothérapie. Parce que le traitement sévère ne fonctionne plus, les médecins auraient commencé des soins palliatifs sur le Brésilien.

L’ancien international brésilien est aux prises avec un cancer de l’intestin depuis septembre 2021.

La chimiothérapie initiale semblait faire son travail; cependant, les scans au début de l’année ont montré une nouvelle croissance cancéreuse se propageant au foie et aux poumons de Pelé.

Star a reçu un traitement régulier

Pelé, 82 ans, est hospitalisé depuis le 29 novembre. Il a posté pour la dernière fois sur Instagram jeudi concernant un hommage du Qatar. Les bâtiments ont été illuminés à Doha avec le visage de l’ancien joueur accompagné d’un message de bon rétablissement.

“Mes amis, je suis à l’hôpital pour ma visite mensuelle”, a déclaré Pelé. « C’est toujours agréable de recevoir des messages positifs comme celui-ci. Merci au Qatar pour cet hommage et à tous ceux qui m’envoient de bonnes ondes !

Une nouvelle stratégie aide à gérer la douleur

Les soins palliatifs sont destinés aux patients atteints de maladies potentiellement mortelles qui ne répondent pas à un traitement intensif.

Selon le rapport susmentionné, Pelé ne recevra plus de chirurgie invasive. Au lieu de cela, le nouveau traitement aidera à soulager toute douleur et aidera l’ancien joueur à être plus à l’aise pendant ses soins de fin de vie.

Les joueurs se sont tournés vers Twitter pour émettre leur soutien à la légende. Les Français Kylian Mbappe et Rivaldinho, fils de l’ancienne star brésilienne Rivaldo, ont tous deux tweeté “Priez pour le roi” tôt samedi matin.

Des rapports officiels suggèrent que Pelé s’est déjà rendu à l’hôpital en raison d’une infection respiratoire.

Le traitement antibiotique aurait aidé la superstar. Le mot initial était que Pelé a répondu au médicament “avec une amélioration générale de son état de santé”. Néanmoins, l’état de Pelé s’est aggravé ces derniers jours.

Pelé est largement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps.

L’attaquant a remporté trois trophées de la Coupe du monde avec le Brésil et a même été élu joueur de football du siècle de la FIFA.

Crédit photo : IMAGO : Sportimage