“Priez pour le roi” – Kylian Mpabbe répond aux informations selon lesquelles la santé de Pelé se détériore

L’attaquant français Kylian Mbappe a pris du temps sur son calendrier de la Coupe du monde 2022 pour souhaiter le meilleur à Pelé à la suite d’informations selon lesquelles la santé de la légende brésilienne se détériore.

Pelé a récemment répondu à de nouveaux rapports sur sa santé en disant dans un post Instagram qu’il était simplement à l’hôpital pour un contrôle mensuel et l’homme de 82 ans a remercié les fans au Qatar pour leurs messages de soutien.

Avant le match du Brésil contre le Cameroun au Qatar vendredi, une énorme banderole a été levée par les fans avec un message « rétablissez-vous bientôt » pour le triple vainqueur de la Coupe du monde.

Et quelques jours plus tôt, ces mots avaient été projetés sur un immeuble au Qatar. Pelé a inclus cette image dans sa publication Instagram et a remercié les organisateurs pour les “bonnes vibrations”.

De nouveaux rapports samedi ont affirmé que l’ancien attaquant de Santos était désormais en soins palliatifs car il ne répondait plus à la chimiothérapie pour traiter son cancer.

“Priez pour le roi”, a tweeté Mbappe.

Pelé a mené le Brésil à sa toute première Coupe du monde en 1958, alors qu’il n’avait que 17 ans, et a de nouveau remporté le tournoi en 1962 et 1970.

Il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.