Priez pour Damar : une campagne de prière publique suit l’effondrement de Hamlin

L’intersection de la prière et du sport a été particulièrement importante à la suite de l’effondrement effrayant de Damar Hamlin lors d’un match de la NFL.

Les 32 équipes de la NFL ont inclus “Priez pour Damar” sur leurs avatars Twitter. Dan Orlovsky d’ESPN a prié pour la sécurité des Buffalo Bills à la télévision en direct. D’innombrables fans et autres observateurs inquiets ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils priaient, et des dizaines de bras liés devant son hôpital de Cincinnati.

“En commémorant la vie ou la mort dans le sport, les gens disent priez, priez, priez beaucoup”, a déclaré Julie Byrne, présidente du département de religion de l’Université Hofstra. “Je ne pense pas que cela atteigne le niveau que vous avez ici en raison des circonstances incroyablement dramatiques. Mais c’est une bonne réponse. »

Cela a été amplifié dans le cas de Hamlin en partie parce que les gens peuvent désormais offrir des expressions instantanées de prière ou toute autre réaction sur les réseaux sociaux. De plus, c’était un match très médiatisé de “Monday Night Football” entre les Bills de Hamlin et les Bengals de Cincinnati avec des millions de personnes qui regardaient ou recevaient des alertes sur l’incident alarmant sur leurs téléphones.

Le cœur de Hamlin s’est arrêté après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine au premier quart. Le pro de deuxième année a fait un arrêt cardiaque et a été réanimé sur le terrain.

Vendredi, Hamlin, 24 ans, respirait seul et était capable de parler après avoir retiré son tube respiratoire, a déclaré son agent.

Les joueurs des deux équipes se sont agenouillés sur le terrain pour prier, ce qui n’est pas rare dans un sport qui a connu de nombreuses blessures effrayantes. Chaque semaine après chaque match, de nombreux joueurs des deux équipes se réunissent dans un cercle de prière, se tenant la main et s’agenouillant; 63% des adultes aux États-Unis s’identifient comme chrétiens et 45% déclarent prier quotidiennement, selon le Pew Research Center.

L’expression de la foi a été réalisée très publiquement dans le cas de Hamlin.

“C’est nouveau en termes d’échelle et de portée”, a déclaré Paul Putz, directeur adjoint du Faith & Sports Institute de l’Université Baylor. “Il n’est pas courant de voir quelqu’un sur un réseau de télévision national qui ouvre en prière ou émet simplement une prière pendant l’émission. C’est certainement quelque chose de nouveau, mais cela reflète également cette sous-culture chrétienne plus large dans la NFL.

Orlovsky, un ancien quart-arrière de la NFL, a prié pour Hamlin lors de l’émission NFL Live de mardi alors que ses deux co-animateurs inclinaient la tête et disaient “Amen” quand il eut fini.

“Si nous ne croyions pas que la prière (fonctionne), nous ne te demanderions pas cela, Dieu”, a déclaré Orlovsky dans la prière. « Je crois à la prière. Nous croyons à la prière. Nous élevons le nom de Damar Hamlin en Votre nom.

Par la suite, Orlovsky a déclaré à l’AP dans un texte : « C’était dans mon cœur. Plus nous prions, plus Damar peut en sortir.

L’entraîneur des Bills Sean McDermott et le directeur général Brandon Beane ont tous deux remercié Dieu lors de conférences de presse séparées.

“Je suis un chrétien pour commencer et je n’ai pas peur de le dire, et je sais que lorsque vous essayez de faire de bonnes choses ou de grandes choses, vous rencontrez parfois de l’opposition”, a déclaré McDermott lorsqu’on lui a posé des questions sur la capacité de l’équipe. pour répondre à l’adversité.

Le dirigeant de la NFL, Troy Vincent, quintuple demi de coin du Pro Bowl au cours de ses 15 ans de carrière, a loué Dieu lors d’une conférence de presse émouvante.

“Ma plus grande peur est apparue devant moi sur le moment, mais pour la bonté et la grâce de Dieu, Damar est toujours là”, a déclaré Vincent à l’AP dans un texte.

Jeffrey Scholes, professeur agrégé d’études religieuses à l’Université du Colorado à Colorado Springs, a déclaré qu’il n’avait jamais vu une telle effusion publique de prière dans aucun sport.

“Dan Orlovsky se mettre à prier était tout simplement époustouflant”, a déclaré Scholes, qui a écrit plusieurs livres sur la religion et le sport. « Je n’ai jamais rien vu de tel. Cela ressemblait plus au 700 Club qu’à ESPN pendant un moment là-bas.

Il a déclaré que le football a toujours été plus étroitement lié à la foi que les autres sports majeurs. De plus, c’était un gros match entre deux des meilleures équipes de l’AFC et c’était loin d’être une blessure standard.

“Je pense que la quantité de prières autour de cet événement a un peu plus de sens dans la mesure où cet événement était si rare, dérangeant, traumatisant pour ceux qui regardaient, pour les joueurs, pour les entraîneurs”, a déclaré Scholes. “Je pense qu’un appel à l’intervention divine via la prière est plus attendu.”

Chuck Hughes est le seul joueur de la NFL à mourir sur le terrain. Le receveur large des Lions de Detroit, âgé de 28 ans, a subi une crise cardiaque mortelle à la fin d’un match contre les Bears de Chicago le 24 octobre 1971. Putz a déclaré plus tard que des articles de journaux avaient écrit sur les joueurs priant dans leurs vestiaires.

“Nous n’avions pas le traitement public de (Hughes) en temps réel”, a déclaré le professeur Baylor. «Ce n’était pas quelque chose avec lequel des millions de personnes étaient engagées en même temps.

En 1971, Chuck Hughes – les gens répondaient par la prière », a-t-il ajouté. «En 2023, lorsque cela se produit avec Hamlin, les gens ont de nouveau répondu par la prière. Mais maintenant, c’est amplifié et intensifié à cause de la façon dont les médias sociaux fonctionnent.

Putz lui-même s’est concentré sur la prière et n’a pas essayé d’analyser la réponse ouvertement priante du point de vue d’un historien. Le temps nous dira s’il s’agit d’une nouvelle norme dans le monde des médias sociaux.

“Je pense qu’avec le temps, nous réaliserons ce que cela signifiait, ce que cela mettait en évidence sur le lien continu entre la religion et le sport, qui dure depuis longtemps”, a déclaré Putz.

John Zenor