Prières? Des bombes ? L’histoire d’Hawaï montre qu’il n’est pas facile d’arrêter la lave

HONOLULU –

Prière. Bombes. Des murs. Au fil des décennies, les gens les ont tous essayés pour arrêter le flux de lave des volcans d’Hawaï alors qu’il se dirigeait vers les routes, les maisons et les infrastructures.

Maintenant, le Mauna Loa – le plus grand volcan actif du monde – est à nouveau en éruption et la lave s’approche lentement d’une artère majeure reliant les côtés est et ouest de la grande île. Et une fois de plus, les gens demandent si quelque chose peut être fait pour arrêter ou détourner le flux.

“Cela se produit chaque fois qu’il y a une éruption et qu’il y a de la lave qui se dirige vers des zones habitées ou des autoroutes. Certaines personnes disent : “Construisez un mur” ou “Construisez un mur”, et d’autres disent : “Non, non !”, a déclaré Scott Rowland. , géologue à l’Université d’Hawaii.

Les humains ont rarement réussi à arrêter la lave et, malgré les avancées technologiques mondiales, cela reste difficile et dépend de la force du flux et du terrain. Mais beaucoup à Hawaï remettent également en question la sagesse d’interférer avec la nature et Pelé, la divinité hawaïenne des volcans et du feu.

Les tentatives de détournement de lave ont une longue histoire à Hawaï.

En 1881, le gouverneur de l’île d’Hawaï a déclaré une journée de prière pour arrêter la lave du Mauna Loa alors qu’elle se dirigeait vers Hilo. La lave continuait d’arriver.

Selon le US Geological Survey, la princesse régente Lili’uokalani et ses chefs de département se sont rendus à Hilo et ont envisagé des moyens de sauver la ville. Ils ont élaboré des plans pour construire des barrières pour détourner le flux et placer de la dynamite le long d’un tube de lave pour drainer l’approvisionnement en roche en fusion.

La princesse Ruth Ke’elik┼ìlani s’est approchée du flux, a offert du cognac et des foulards rouges et a chanté, demandant à Pelé d’arrêter le flux et de rentrer chez lui. Le flux s’est arrêté avant la construction des barrières.

Plus de 50 ans plus tard, Thomas A. Jaggar, le fondateur de l’Observatoire des volcans hawaïens, a demandé aux services aériens de l’armée américaine d’envoyer des avions pour bombarder un évent du Mauna Loa afin de perturber les canaux de lave.

Le lieutenant-colonel George S. Patton (qui devint plus tard célèbre en tant que général en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale) a dirigé des avions pour larguer 20 bombes de démolition de 600 livres (272 kilogrammes), selon un compte rendu de la campagne par le National Park Service. Les bombes contenaient chacune 355 livres (161 kilogrammes) de TNT. Les avions ont également largué 20 bombes plus petites qui n’avaient qu’une charge de poudre noire.

Jagger a déclaré que le bombardement avait contribué à “accélérer la fin du flux”, mais Howard Stearns, un géologue de l’US Geological Survey à bord du dernier bombardement, était dubitatif. Dans son autobiographie de 1983, il écrit : “Je suis sûr que c’était une coïncidence.”

Selon le service du parc, les géologues d’aujourd’hui doutent également que le bombardement ait arrêté la coulée de lave, qui ne s’est pas terminée avec le bombardement. Au lieu de cela, les flux ont diminué au cours des jours suivants et n’ont pas changé de chemin.

Rowland a déclaré que les autorités pourraient utiliser un bulldozer pour empiler une grande berme de roches brisées devant l’autoroute Daniel K. Inouye. Si le terrain est plat, la lave s’accumulerait derrière le mur. Mais la lave peut couler dessus, comme ce fut le cas lorsque quelque chose de similaire a été tenté dans la ville de Kapoho en 1960.

Des coulées de lave se déplaçant rapidement, comme celles du volcan Kilauea en 2018, seraient plus difficiles à arrêter, a-t-il déclaré.

“Il aurait été vraiment difficile de construire les murs assez vite pour eux. Et ils se dirigeaient vers des groupes de maisons. Et donc vous auriez peut-être sacrifié certaines maisons pour d’autres, ce qui serait juste un gâchis juridique”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il pensait que la plupart des habitants d’Hawaï ne voudraient pas construire un mur pour protéger l’autoroute, car cela “perturberait Pelé”.

Si la lave traverse l’autoroute, Rowland a déclaré que les responsables pourraient reconstruire cette section de la route comme ils l’ont fait en 2018 lorsque différents itinéraires étaient couverts.

Le directeur de la défense civile du comté d’Hawaï, Talmadge Magno, a déclaré mercredi que le comté n’avait actuellement aucun plan pour tenter de détourner le flux, bien qu’il ait eu des discussions à ce sujet.

Le gouverneur d’Hawaï, David Ige, qui était gouverneur lors de l’éruption du Kilauea en 2018, a déclaré aux journalistes que son expérience lui avait montré qu’il n’était pas possible de vaincre la nature et Pelé.

Penser que vous devriez détourner physiquement la lave est une idée occidentale enracinée dans la notion que les humains doivent tout contrôler, a déclaré Kealoha Pisciotta, un praticien culturel autochtone hawaïen. Elle a dit que les gens devaient s’adapter à la lave, et non l’inverse.

“Nous ne sommes pas séparés de la nature”, a-t-elle déclaré. “Nous faisons partie de la nature.”