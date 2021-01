Alors que certaines parties de l’ouest de la Turquie se battent contre les récentes fortes pluies et les inondations, le pays fait face à la sécheresse la plus grave depuis une décennie.

Istanbul a été avertie qu’il lui reste moins de 45 jours d’eau en raison des faibles précipitations au second semestre de l’année dernière.

« L’année dernière, le niveau d’eau des barrages à Istanbul était deux fois plus élevé que maintenant, donc ce n’était pas si grave. Nous sommes maintenant dans la deuxième année et connaissons des sécheresses plus sévères », a déclaré le Dr Akgün İlhan, un expert en gestion de l’eau, à Euronews .

Le maire d’Ankara a déclaré plus tôt ce mois-ci que la capitale ne disposait que de 110 jours supplémentaires d’eau dans les barrages et les réservoirs.

D’autres villes du pays sont également aux prises avec des barrages et des réservoirs remplis à moins de 40%. Ailleurs, les agriculteurs des régions productrices de blé craignent que leur récolte échoue.

«Depuis la fin des années 80, la Turquie a été confrontée à des périodes de sécheresse», déclare le Dr İlhan. « C’est tous les 4-7 ans, ce qui est le résultat du changement climatique mondial. »

« Cependant », dit-elle, « ce à quoi nous sommes confrontés maintenant est dans une large mesure un manque d’adaptation ou même une mauvaise adaptation au changement climatique. »

S’il est vrai que le pays reçoit moins de précipitations, il «fait également un usage inefficace de l’eau qui tombe sur nos villes».

Le cycle naturel de l’eau est déjà interrompu par le changement climatique, mais le Dr İlhan suggère qu’il est également affecté par les surfaces urbaines qui sont scellées avec de l’asphalte et du béton, « laissant très peu d’espaces verts où l’eau peut rencontrer le sol et remplir les ressources en eau souterraine. »

« Dans toute la Turquie, la perte moyenne d’eau publique est de 43 pour cent en raison de l’infrastructure hydraulique ancienne et inefficace. »

Et ce n’est pas seulement une question de manque de financement, car selon le Dr İlhan, «il y a suffisamment de financement, mais la volonté politique fait défaut».

«Par exemple», dit-elle «le mois dernier, le gouvernement a demandé au directeur des affaires religieuses d’organiser des cérémonies de« prière pour la pluie »dans chaque ville de Turquie».

«Mais c’est vraiment inutile. Dieu n’est pas responsable du changement climatique, ce sont les humains qui l’ont créé», dit-elle, «et nous devrions en assumer la responsabilité».

« Je ne suis pas contre la prière pour la pluie, c’est un rituel païen vieux de dix mille ans, mais nous devons ratifier l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique qui a créé ces sécheresses. »

«Mais le gouvernement ne veut pas», affirme-t-elle.

Dr. İlhan plaide que « nous devons comprendre que nous avons des ressources limitées qui diminuent en raison du changement climatique et de l’augmentation de la population qui est de plus de 84 millions. »

« La stratégie la plus durable à l’heure actuelle est de réduire la demande en eau au lieu d’augmenter l’approvisionnement en eau en construisant davantage de barrages et de systèmes de transfert d’eau. »

«Une façon de le faire est que le gouvernement central oblige les autorités locales à réduire ces 43 pour cent de perte d’eau à un niveau plus acceptable grâce à des instruments juridiques et des incitations économiques.

«Mais et en même temps», dit-elle, «les autorités locales peuvent rendre les technologies de réutilisation des eaux pluviales et de récupération de la pluie obligatoires pour les nouvelles constructions dans les villes».