Prévoyez une «liste de surveillance orange» pour déclencher le chaos des vacances avec les Britanniques «bloqués» à l’étranger alors que les députés disent «vous seriez des crackers» à réserver

LES PLANS pour une «liste de surveillance orange» devraient déclencher le chaos des vacances et la confusion de la quarantaine avec les Britanniques «bloqués» à l’étranger.

Les ministres seraient mêlés à des disputes alors que des plans pour que des pays comme l’Espagne et l’Italie soient transférés sur une « liste rouge » ont été discutés.

Une «liste de surveillance orange» pourrait bouleverser les vacances Crédit : Reuters

L’idée, qui a été acceptée en principe cette semaine, verrait les vacanciers avertis que, pendant leur séjour à l’étranger, certains pays ambre pourraient passer directement sur la liste rouge.

Selon les règles, les vacanciers doivent se mettre en quarantaine pendant dix jours à leur retour en Grande-Bretagne – même s’ils sont doublement piqués.

Et si le pays passe soudainement à une liste rouge, les voyageurs seraient confrontés à une quarantaine obligatoire à l’hôtel à leur retour, pour un coût de 1 750 £ par personne.

Une source de Whitehall a déclaré: « Il faudrait être des crackers pour réserver des vacances dans un endroit sachant qu’il pourrait figurer sur la liste rouge à tout moment.

« Si vous avez déjà réservé pour y aller, vous allez passer toutes vos vacances à vous demander si vous n’allez pas devoir vous précipiter à l’aéroport pour rentrer chez vous.

« La décision de la semaine prochaine sera essentiellement en place pour août. C’est la haute saison des vacances – allons-nous vraiment perturber autant de personnes? »

Une autre source a déclaré au Mail que le Trésor avait averti les ministres de « cesser de déconner avec les voyages ».

Les experts ont mis en garde contre plus de morosité à l’horizon pour les chercheurs de soleil avec la possibilité de règles plus strictes pour l’Espagne où les cas semblent « inquiétants » et « sombres ».

‘LISTE DE MONTRE AMBRE’

L’expert en données Tim White a déclaré que « des taux d’infection très élevés » signifient que les ministres pourraient créer une nouvelle « liste de surveillance orange » pour les pays qui pourraient passer au rouge – y compris l’Italie et le Canada.

L’Italie a également choisi de maintenir en place des règles qui obligent les vacanciers britanniques à se mettre en quarantaine pendant cinq jours à leur arrivée.

Les ministres tentent toujours de persuader les États-Unis de nous ouvrir leurs frontières, car les visiteurs à double coup des États-Unis sont désormais libres de venir ici.

Le Sun comprend que la catégorie supplémentaire pour la France est définie pour la hache en quelques jours – si les cas de variante bêta continuent d’y tomber.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a insisté hier sur le fait que les inquiétudes concernant la variante bêta étaient basées sur des cas en France métropolitaine, et non dans le petit département de l’île de la Réunion dans l’océan Indien.

Il a dit qu’il était juste de continuer avec une approche « prudente ».

M. Shapps a ajouté : « La variante Beta, ce n’est pas seulement – ​​comme cela a été rapporté – sur une île à des milliers de kilomètres.

« C’était aussi un problème en particulier dans le nord de la France, donc c’était une préoccupation globale.

🔵 Lisez notre blog en direct sur le coronavirus pour les dernières mises à jour

« Et, regardez, la grande préoccupation est que nous n’autorisons pas une variante dans laquelle d’une manière ou d’une autre est capable d’échapper au programme de vaccination que nous avons. »

Dans un autre coup, la Grèce a signalé qu’elle s’apprêtait à resserrer le verrouillage de ses îles de fête en raison de l’augmentation des cas.

Des policiers supplémentaires ont été déployés à Mykonos et à Ios, craignant que la distanciation sociale ne soit pas respectée.

Le ministre du gouvernement Nikos Hardalias a déclaré que les deux îles populaires sont « à un pas » de nouvelles bordures.

Il a également sonné l’alarme sur Zakynthos, Tinos, Lefkada, Santorin, Paros et Rhodes.

Pendant ce temps, les bars et les discothèques du Portugal resteront fermés jusqu’en octobre en raison de son épidémie.

Mais le n ° 10 se rapproche d’un accord à l’échelle de l’UE avec Bruxelles pour ouvrir des vacances aux Britanniques à double piqûre.