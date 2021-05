Prévoyez tripler les taux de plantation d’arbres en Angleterre au cours des trois prochaines années

Le gouvernement dévoilera cette semaine son intention de tripler les taux de plantation d’arbres en Angleterre d’ici la fin de ce Parlement.

Cette initiative fait partie d’un effort visant à démontrer son engagement à restaurer l’environnement national avant la conférence COP26 des Nations Unies organisée par le Royaume-Uni à Glasgow en novembre.

Dans un discours prononcé mardi, le secrétaire à l’environnement, George Eustice, évoquera la revue Dasgupta de février, qui a exposé le rôle de la biodiversité dans la croissance économique.

Il devrait dire: «Nous mettons en place des plans pour tripler les taux de création de forêts d’ici la fin de ce parlement, reflétant la contribution de l’Angleterre à la réalisation de l’objectif global du Royaume-Uni de planter 30 000 hectares par an d’ici la fin de ce parlement.

«Nous veillerons à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits et à ce que davantage d’emplois verts soient créés dans le secteur forestier.»

conseillé

En revenant sur la pandémie de coronavirus de l’année écoulée, M. Eustice dira: «Les événements des 12 derniers mois ont conduit les gens à apprécier plus que jamais la différence que la nature fait dans nos vies.

«Il y a une prise de conscience accrue du lien entre notre propre santé, notre prospérité économique et celle de la planète – comme l’a souligné le récent examen Dasgupta de l’économie de la biodiversité.»

Dans un discours décrivant les ambitions du gouvernement de créer plus de forêts, de protéger les tourbières et de stimuler la biodiversité, M. Eustice dira que l’augmentation de la plantation d’arbres constituera un pilier central des efforts du Royaume-Uni pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050.

Dans le cadre du nouvel objectif, environ 7000 hectares de terres boisées seront plantés par an d’ici mai 2024, parallèlement à de nouvelles initiatives visant à améliorer la santé de nos arbres, à créer plus de terres boisées dans les villes et à créer des milliers d’emplois verts.

Un plan d’action pour les arbres en Angleterre définira l’ambition de poursuivre les tendances actuelles de plantation pour les terres boisées composées principalement de feuillus indigènes.