Prévoyez de l’argent supplémentaire pour réaliser des économies

Je ne peux pas le croire, mais nous avons plus ou moins survécu aux 12 derniers mois sans trop de dégâts financiers. Nous avons dépensé grâce à notre fonds d’urgence (15 000 $) et nous avons contracté une dette d’environ 5 000 $, mais étant donné que j’ai été sans emploi pendant neuf mois, cela me convient. J’ai un emploi maintenant et je suis prêt à repartir sur des bases solides. Dois-je me concentrer sur le remboursement de la dette ou la reconstitution de mon fonds d’urgence?

– Bradley, Atlanta

Je suis heureux que vous reconnaissiez à quel point ce fut une réussite de traverser 2020 relativement indemne. Il est assez facile de penser à quel était le solde de votre compte d’épargne et à quel point le solde nul de votre carte de crédit était élevé, tout en vous battant pour votre nouvelle réalité. Malheureusement, trop de gens sont naturellement absorbés par ce qui a été perdu et cela a un impact sur leur capacité à aller de l’avant. La paralysie financière est réelle et son impact peut être dévastateur.

La raison pour laquelle vous aviez un fonds d’urgence et avez eu accès au crédit en premier lieu était précisément pour cette circonstance. Votre plan a parfaitement fonctionné, tout comme les plans de millions d’autres Américains. Et comme vous l’avez supposé, la prochaine étape du processus consiste à reconstituer vos réserves.

Avant d’en arriver à votre stratégie d’épargne et d’élimination de la dette, il est important que vous compreniez la plus grande clé du succès à l’avenir: votre nouvelle ingéniosité.

Vous avez pu survivre à neuf mois de chômage, ce qui signifie probablement que vous avez considérablement réduit les dépenses de votre ménage au strict minimum. Et comme des millions d’autres Américains, vous rencontrez peut-être une demande refoulée des consommateurs. En d’autres termes, vous êtes prêt pour que votre vie revienne à la normale, en termes de consommation, le plus tôt possible.

Cependant, si vous souhaitez que tout cet épisode soit derrière vous dès que possible, continuez à limiter vos dépenses pendant au moins six à neuf mois. Cette stratégie dynamisera vos revenus et, plus important encore, contribuera à créer l’élan dont vous avez besoin pour vous rétablir. Je ne sais pas combien de temps il vous a fallu pour constituer votre fonds d’urgence la dernière fois, mais cette fois, vous avez une dette supplémentaire de 5 000 $ à régler, pour démarrer. Même si j’aimerais que vous soyez de retour là où vous avez commencé l’année prochaine, ce sera incroyablement difficile à faire.

Quant à savoir si vous devez d’abord constituer une épargne ou éliminer vos dettes, cela dépend de quelques facteurs très importants. Vous devriez toujours avoir un niveau d’épargne de base, si ce n’est pour aucune raison autre que les flux de trésorerie. Lorsque les dates d’échéance des factures et les jours de paie ne correspondent pas, un tampon d’épargne nominal peut garantir que des dommages financiers inutiles ne sont pas causés. Pour cette raison, accumulez 1 000 $ à 2 000 $ d’économies avant de passer à l’élimination de la dette.

Le prochain facteur à considérer est le taux d’intérêt de votre carte de crédit. Si, pour une raison quelconque, votre taux est excessivement élevé, par exemple 20% ou plus, vous devez non seulement donner la priorité à l’élimination de la dette, mais vous devriez également envisager d’obtenir un revenu supplémentaire pour le faire le plus tôt possible. Si votre taux d’intérêt est étonnamment bas, par exemple 0%, vous n’avez pas nécessairement besoin de le rembourser avec une telle urgence.

L’objectif ultime est d’attribuer un montant mensuel que vous êtes prêt et capable de vous engager à augmenter votre valeur nette via l’épargne et l’élimination de la dette, et de le maintenir le plus longtemps possible.

Le dernier facteur à considérer est ce que j’appelle votre «prochain objectif en dollars». Bien sûr, vous allez engager une certaine somme d’argent chaque mois dans votre plan d’épargne et d’élimination de la dette, mais comme vous l’avez appris tout au long de votre vie adulte, de temps en temps, des pièces d’argent aléatoires se retrouvent dans votre vie.

Qu’il s’agisse d’un chèque de relance, d’un remboursement d’impôt, d’un crédit d’impôt avancé pour enfants ou même d’une prime d’encouragement au travail, lorsque de l’argent «supplémentaire» entre dans votre vie, vous devez avoir un plan pour cela. En d’autres termes, vous avez besoin d’un plan pour votre prochain dollar inattendu. Trop souvent, les gens gaspillent ce genre de revenus parce qu’ils n’ont pas de plan pour cela. On a juste l’impression d’avoir trouvé de l’argent. Décidez dès maintenant si votre prochain dollar servira à compléter votre fonds d’urgence ou à rembourser votre dette.

Félicitations pour votre succès au cours des 12 derniers mois. J’espère que vous appréciez la paix qui accompagne votre diligence. Maintenant, construisez cette sauvegarde du plan d’urgence, au cas où vous en auriez à nouveau besoin.

