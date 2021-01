Les prévisions suivantes proviennent de membres des équipes éditoriales de Tech Advisor et de Macworld, qui ont jeté leurs yeux collectivement sur la technologie qui sera à l’honneur au cours des 12 prochains mois.

Téléphones à défilement

L’une des technologies les plus attendues en 2021 est l’arrivée possible d’appareils à écrans déroulants.

Pour beaucoup, c’est un terme complètement nouveau (et dénué de sens). Mais nous sommes sûrs qu’il deviendra beaucoup plus connu au cours des 12 prochains mois.

Le moyen le plus simple de comprendre ce que c’est et comment cela fonctionne est de regarder la vidéo ci-dessous montrant l’écran défilable sur l’Oppo X 2021.

C’est un téléphone de taille normale qui peut s’étendre pour élargir l’écran. Il y a essentiellement une partie coulissante du châssis et une partie cachée de l’écran (qui est flexible) qui se déplace comme une piste de réservoir pour correspondre à la taille du corps.

Avec des entreprises comme Samsung mettant fortement l’accent sur les pliables en 2020 en sortant des appareils tels que le Galaxy Z Fold2 5G, il se peut qu’il y ait encore de la place pour les téléphones pliables à l’avenir, mais les scrollables pourraient être un tremplin vers cela, voire un remplacement pur et simple.

ProMotion sur iPhone

Les écrans 120 Hz sont devenus une fonctionnalité régulière sur les téléphones Android phares comme le OnePlus 8 Pro, le Samsung Galaxy S20 et l’Oppo Find X2 Pro, mais les iPhones restent résolument sur les écrans 60 Hz – même l’iPhone 12 Pro Max haut de gamme.







ProMotion est le nom qu’Apple donne aux taux de rafraîchissement élevés de 120 Hz trouvés sur ses iPad Pro, offrant un défilement ultra-fluide. Nous pensons que 2021 pourrait être l’année où cela arrivera sur l’iPhone pour la première fois, bien qu’il soit très probable qu’Apple réservera la fonctionnalité aux modèles iPhone 13 Pro.

Dispositifs de désinfection des aliments et autres articles

Le COVID-19 a causé beaucoup de tragédies et de bouleversements en 2020. Une façon pour les consommateurs de lutter contre la menace en 2021 consiste à utiliser des appareils capables d’assainir et de désinfecter les aliments et autres articles de la maison par la chaleur, la vapeur et les UV lumière.

Ces produits existent depuis longtemps, mais ils deviendront certainement beaucoup plus populaires cette année.

Beko est l’une des entreprises qui lancera une gamme d’appareils HygieneShield, notamment des sèche-linge, des machines à laver, des micro-ondes, des armoires et des réfrigérateurs.

D’autres marques prévoient également des versions similaires, 2021 étant l’année de l’arrivée de la désinfection de style science-fiction sur le marché des produits blancs.

Les services de streaming vont au cinéma

Le cinéma a pris un énorme succès en 2020, ce qui a conduit certains nouveaux films à renoncer aux sorties en salles et à être mis à disposition via des services de streaming à un prix accru, comme Disney’s Mulan apparaissant sur le service Disney +. Nous avons également vu HBO Max faire équipe avec Warner pour sortir tous les nouveaux films de ce dernier en 2021 le jour même de leur sortie en salle.







Alors que la réplique du coronavirus se poursuit, il semble tout à fait possible que d’autres géants de l’industrie signent des accords qui permettront au public de voir de nouveaux films en toute sécurité. La plate-forme TV + en difficulté d’Apple est un service qui a cruellement besoin d’un contenu de qualité.Nous ne serions donc pas surpris si l’une des entreprises les plus riches du monde décide que les films sont la voie à suivre.

Les ordinateurs portables 5G font leur entrée sur le marché

La mobilité n’a peut-être pas été une priorité élevée en 2020, la plupart d’entre nous étant coincés à la maison pendant une grande partie de l’année, mais vers la fin de l’année, nous avons vu l’émergence d’ordinateurs portables compatibles 5G.

Bien que le premier arrivé au Royaume-Uni ait été le très cher Lenovo Yoga 5G, nous prévoyons que l’année à venir verra apparaître de nombreux autres modèles, tous offrant un accès rapide aux réseaux LTE.

Si 2021 était l’année où les téléphones 5G atteignaient enfin le grand public, 2021 pourrait voir la même chose pour les ordinateurs portables.

Windows 10X prend les Chromebooks

Windows 10S n’a peut-être pas mis le feu au monde en raison de sa nature restrictive, mais Microsoft propose une autre version du système d’exploitation de bureau populaire qui pourrait être le succès surprise de 2021.

Windows 10X est une version simplifiée de Windows 10 qui était principalement destinée aux appareils à double écran comme le Microsoft Duo. Les choses ont cependant changé, car il semble que le logiciel fera ses débuts sur les appareils à écran unique (ordinateurs portables et ordinateurs de bureau) en 2021.

Avec la popularité croissante de ChromeOS, en particulier sur le marché de l’éducation, Windows 10X pourrait-il être la réponse dont Microsoft a besoin pour s’assurer que la prochaine génération s’en tiendra à ses logiciels? Nous sommes certainement ravis de voir ce qu’un Windows mince peut faire en termes d’interface utilisateur, de sécurité et de performances. On dirait que 2021 sera l’année que nous découvrirons.

Les scooters et vélos électriques prennent les routes







Le Royaume-Uni est l’un des rares pays européens à ne pas encore légaliser l’utilisation des scooters électriques sur les routes publiques. Mais cela est très susceptible de changer en 2021.

Le gouvernement a déjà effectué des essais et vous pouvez déjà louer des scooters électriques dans certains endroits.

Cela n’a aucun sens de les interdire car ils constituent une façon verte de voyager, et leur utilisation pour les déplacements, avec les vélos électriques déjà légaux, est un moyen de réduire les émissions de CO2.

Les vélos électriques deviendront encore plus courants sur les routes britanniques en 2021, car les gens optent de plus en plus pour le transport durable.

Pour plus de prédictions sur ce que nous pensons être la technologie hors pair de 2021, vous pouvez profiter de l’épisode spécial de notre podcast Fast Charge, l’équipe donnant ses prédictions pour l’année à venir.

