Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. salut! On Tech est de retour de nos vacances. J’ai lu des livres, je me suis promené, j’ai mangé beaucoup trop de desserts et j’ai regardé un million d’épisodes de «Midsomer Murders». J’espère que vous avez également eu l’occasion de réfléchir et de vous ressourcer. Pour notre première newsletter de la nouvelle année, j’ai demandé à une sélection de journalistes du New York Times de prédire les développements technologiques qui, selon eux, seront importants en 2021. Les envois de fonds numériques augmenteront probablement en 2021. Miriam Jordan, correspondant national immigration: J’ai vu de mes propres yeux comment la pandémie a rendu les immigrants plus réceptifs aux applications pour smartphone telles que Remitly et TransferWise pour envoyer de l’argent chez eux. Il n’y a peut-être pas de retour à des paiements de transfert plus traditionnels. En août, j’ai parlé à des travailleurs invités mexicains qui récoltaient des tomates sur la côte est de la Virginie. En raison des risques de coronavirus, leur employeur avait limité leurs déplacements quotidiens vers les champs et leurs dortoirs. Les travailleurs ne pouvaient pas faire les visites habituelles dans les tiendas, ou les magasins, où les préposés aident généralement les transferts d’argent qui aident les membres de la famille à payer pour la nourriture, l’éducation, les vêtements et les biens de consommation.

Je me souviens qu’un travailleur invité m’a montré une application pour l’une des sociétés de transfert numérique sur son téléphone portable et m’a dit que cela fonctionnait bien et était moins cher. Les législateurs adopteront une législation fédérale complète sur la protection de la vie privée. (Espérons.) Greg Bensinger, membre du comité de rédaction du New York Times: Les législateurs des deux côtés de l’allée ont indiqué qu’ils se soucient soudainement du droit à la vie privée des Américains en ligne. J’ai hâte qu’ils mettent leur argent là où ils en sont en 2021 en adoptant une législation fédérale complète sur la protection de la vie privée. Est-ce une chimère? Oui. Mais si quelque chose de bon vient de la réaction contre les entreprises technologiques, j’espère que c’est que les consommateurs ont plus de contrôle sur les droits sur leurs propres données. Les défis politiques pour les entreprises technologiques vont probablement augmenter. Cecilia Kang, journaliste en matière de technologie et de politique réglementaire: Je n’ai aucune raison de croire que l’administration Biden ira plus facilement dans le secteur technologique que son prédécesseur. Ses choix de diriger la Federal Trade Commission et le ministère de la Justice continueront très probablement à poursuivre les poursuites antitrust contre Facebook et Google. Il pourrait également y avoir des poursuites contre d’autres grandes entreprises technologiques. Un bouclier juridique important pour les entreprises Internet, l’article 230 de la loi sur la décence des communications, figurera en bonne place sur la liste des combats en matière de politique technologique pour 2021. Et j’ai hâte de siéger dans les salles d’audience alors que les poursuites gouvernementales antitrust contre Google et Facebook se déroulent . Il est rare d’entendre des cadres supérieurs de la technologie et leurs rivaux dévoiler leurs affaires. Les théories juridiques sont également intéressantes et pourraient créer des précédents pour Internet.

Mais je vais devoir attendre un peu pour satisfaire ma curiosité. Le juge de Google affaire antitrust a dit l’essai commencera… en 2023! Affaires et économie Mis à jour 4 janvier 2021 à 12 h 12 HE Un filet de camions continue de faciliter la vie de la Grande-Bretagne en dehors de l’UE

‘SpongeBob SquarePants’ passe de l’ananas sous la mer à Hulu Live.

Carl Icahn vend une part de 600 millions de dollars de sa participation dans Herbalife. Vous devrez peut-être télécharger une application pour assister à un match. Kevin Draper, journaliste d’affaires sportives: La pandémie encouragera très probablement davantage de sites sportifs à obliger les fans à abandonner les billets en papier et l’argent et à télécharger à la place une application de l’équipe, du stade ou de Ticketmaster. Dans un exemple du virage numérique qui peut se propager, les personnes qui souhaitent acheter des concessions en espèces au stade des Falcons d’Atlanta doivent déjà se rendre aux kiosques pour convertir de l’argent en une carte de débit prépayée. Les paiements mobiles et les billets réduisent le scalping et la fraude aux billets, accélèrent les achats et fournissent aux responsables de la sécurité des informations sur qui se trouve dans le bâtiment. Mais forcer les fans à utiliser des applications leur permet d’être plus facilement suivis ou piratés, exclut les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser de cartes de crédit ou de smartphones et refuse les personnes qui aiment collecter des talons de billets – ainsi que salles de sport de la renommée. Nos gadgets sophistiqués ne seront pas là où se déroule l’action. Brian X. Chen, chroniqueur de technologie personnelle: Je crois qu’en 2021, nous allons voir une emphase encore plus grande sur les logiciels et les services Internet qui nous aident à vivre à travers les écrans, et une concentration réduite sur les gadgets. Les applications de chat vidéo comme Zoom, Google Meet et Webex existent depuis des années, mais elles ont été obligées de s’améliorer rapidement lorsque tant de personnes ont afflué vers elles pendant la pandémie. Nous verrons probablement plus de produits similaires à Peloton et Apple Fitness +, qui virtualisent les cours de fitness. J’ai vu des agriculteurs marchands accepter des services de paiement mobile comme Apple Pay et Square, et je ne les vois pas revenir aux opérations en espèces uniquement pendant longtemps – voire jamais. Notez que rien de ce qui précède ne concerne le matériel. Nos téléphones, ordinateurs portables et autres appareils sont déjà très performants, donc l’accent sera mis sur les capacités que nous acquérons grâce aux logiciels et aux services.