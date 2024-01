Prévisions pour la région DC : les températures glaciales d’aujourd’hui nous accompagneront tout au long du week-end

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Une évaluation quelque peu subjective de la météo du jour, sur une échelle de 0 à 10. 3/10 : 1 pour le dépaysement, 1 pour les sports d’hiver et 1 pour le week-end. Si vous partez faire de la luge, emmitouflez-vous ! Aujourd’hui: Partiellement ensoleillé. Froid et venteux. Des sommets : 23-27.

Ce soir: Surtout clair. Froid et venteux. Les plus bas : 13-19.

Demain: Partiellement ensoleillé et venteux. Des sommets : 29-33. C’est un peu comme si nous avions été transportés en Nouvelle-Angleterre avec la météo ici ces derniers temps. Même si la neige est finie pour le moment, il reste encore beaucoup de froid à affronter ce week-end avant le dégel la semaine prochaine. La journée d’aujourd’hui est assez brutale, car les températures ont du mal à atteindre les années 20 et le refroidissement éolien est bien en dessous. Du soleil, cependant – je vais le prendre pendant que nous l’avons. Probablement moins avant la semaine prochaine.

Aujourd’hui (samedi) : Si vous sortez tôt, prévoyez de nombreux endroits glissants. Avec des températures froides tout au long de la journée, ils essaieront de s’attarder au moins de manière dispersée. Il devrait y avoir beaucoup de soleil, mais les vents du nord-ouest d’environ 15 à 20 mph maintiennent des sommets au milieu des années 20, se sentant entre un chiffre et un faible adolescent. Quelques rafales autour de 30 ou 35 mph sont probables. Confiance : moyenne-élevée

Ce soir: De la neige fraîche et une journée froide signifient une nuit au réfrigérateur. Les adolescents devraient le faire dans toute la région, avec environ 13 dans les endroits les plus froids et 19 au centre-ville. Les vents soufflent à environ 10 mph toute la nuit. Confiance : moyenne-élevée

Suivez-nous sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières mises à jour météo. Continuez à lire pour connaître les prévisions pour le week-end…

Demain (dimanche) : Un ciel partiellement à généralement ensoleillé termine le week-end. C’est toujours le genre de journée qui a l’air plus agréable qu’elle ne l’est, mais on se sent un peu mieux qu’aujourd’hui. Les sommets se situent dans les années 20 supérieures jusqu’à environ zéro. Les vents soufflent en rafales jusqu’à 25 ou 30 mph. Confiance : moyenne-élevée

Demain soir: Le manteau neigeux et le ciel clair font à nouveau leur travail. Avec des vents légers, nous devrions voir des températures variant autour des adolescents. Peut-être un peu plus froid à certains endroits que ce soir, car les températures minimales se stabilisent entre 10 et 19. Confiance : moyenne-élevée

Un ciel partiellement ensoleillé et des vents légers du sud devraient contribuer à augmenter les températures pendant Lundi. Bien sûr, dans ce cas, le chiffre est d’environ 40. Il faut bien commencer quelque part. Confiance : moyenne

Les nuages ​​augmentent Mardi alors qu’une vaste zone dépressionnaire tente de se développer sur le Sud. À ce stade, il semble que nous devrions rester au sec, avec des températures atteignant les basses températures et le milieu des années 40 pour les températures maximales de l’après-midi. Confiance : moyenne

Une évaluation quotidienne du potentiel d’au moins 1 pouce de neige la semaine prochaine, sur une échelle de 0 à 10.