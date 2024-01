Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Une évaluation quelque peu subjective de la météo du jour, sur une échelle de 0 à 10. 3/10 : Un dégel est en cours fin janvier, mais pas aujourd’hui. Emmitouflez-vous ! Aujourd’hui: Généralement ensoleillé, froid et venteux. Aigus : 20 ans supérieurs à 30 ans.

Ce soir: Généralement clair, très froid, vent décroissant. Bas : bas à milieu de 15 ans.

Demain: Généralement ensoleillé, moins frais l’après-midi. Des sommets : du milieu de la trentaine à près de 40. Le froid glacial est toujours parmi nous ce matin, et ne s’améliore que légèrement cet après-midi alors que les anticyclones peinent à atteindre le point de congélation. Si nous pouvons tenir le coup, les températures atteignent les années 40 et 50 en milieu de semaine, peut-être même près de 60 en fin de semaine. L’échauffement s’accompagne d’un risque croissant d’averses mardi soir et surtout mercredi et jeudi.

Aujourd’hui (dimanche) : Un soleil radieux et un froid glacial encore ce matin alors que les températures commencent à atteindre l’adolescence avec des refroidissements éoliens à un chiffre. Les températures maximales de l’après-midi ne grimpent que de quelques degrés de plus qu’hier, atteignant un sommet entre les années 20 et 30, avec des refroidissements éoliens entre les adolescents et les années 20. Seulement un peu moins de vent qu’hier avec une brise du nord-ouest d’environ 24 km/h et des rafales proches de 30 km/h. Confiance : élevée

Ce soir: Un ciel généralement dégagé et des vents diminuant créent des conditions de refroidissement idéales. Ensemble, ils permettent aux plus bas de descendre jusqu’aux adolescents, peut-être même à un chiffre à un chiffre dans les zones périphériques. Assurez-vous de vérifier les animaux domestiques, les tuyaux et les personnes. Confiance : élevée

Continuez à lire pour les prévisions jusqu'en milieu de semaine…

Demain (lundi) : Le ciel ensoleillé reste présent pour commencer la semaine de travail, et après une autre matinée glaciale, nous commencerons à nous sentir un peu plus chauds l’après-midi avec des températures maximales entre le milieu des années 30 et près de 40. Pas trop de refroidissement éolien non plus, avec des températures plus légères. le vent souffle du sud entre 5 et 10 km/h. Confiance : élevée

Demain soir: Les températures retombent en dessous de zéro au cours de la soirée, avec des minimums nocturnes compris entre 15 et 25 degrés sous un ciel partiellement nuageux. Confiance : moyenne-élevée

Mardi devrait être sec, mais généralement nuageux alors que les températures grimpent encore d’un cran avec des maximums dans les années 40. Quelques averses de pluie sont possibles mardi soir alors que les minimums descendent jusqu’aux années 30. Les températures de l’air peuvent descendre jusqu’à un point proche ou légèrement inférieur au point de congélation au nord et à l’ouest de Washington DC, mais les températures du sol devraient rester suffisamment chaudes pour que la pluie verglaçante ne soit pas un problème. Nous continuerons cependant à le surveiller. Confiance : moyenne