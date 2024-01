Prévisions pour la région DC : la pluie se concentre sur cette nuit, mais dimanche est également humide

Maintenant que nous avons atteint 80 en janvier, espérons que cela ne se reproduira pas de sitôt. Même avec un refroidissement aujourd’hui, les températures restent bien au-dessus de la moyenne du milieu des années 40. L’augmentation des nuages ​​laisse présager notre prochaine vague de précipitations. On en a eu beaucoup cet hiver, et ça va parfois vite descendre ce soir. Le plus lourd ne s’attarde pas longtemps.

Aujourd’hui (samedi) : Nous avons un peu de soleil le matin, mais les nuages ​​augmentent avec le temps. La majeure partie ou la totalité de la pluie devrait attendre jusqu’après le coucher du soleil, après que les maximales atteignent le milieu et la cinquantaine supérieure. Les vents soufflent du nord-est entre 5 et 10 mph mais augmentent quelque peu avec le temps. Confiance : moyenne-élevée

Ce soir: La pluie qui arrive de l’ouest et du sud-ouest se déplace sur la région une grande partie de la nuit. C’est parfois modéré et peut-être lourd. Les plus bas devraient principalement tomber dans une fourchette de 40 à 45. Les vents viennent du nord-est à environ 10 mph, avec des rafales plus fortes. Des précipitations totales d’environ un pouce semblent un bon objectif. Confiance : moyenne-élevée