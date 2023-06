Prévisions nationales du Canada : neige, chaleur et pluie prévues

Environnement Canada a émis plusieurs avertissements et déclarations météorologiques à travers le Canada lundi.

Des avis sur la qualité de l’air à plus de 30 cm de neige, le mois de juin au Canada est un temps mitigé.

Pendant la majeure partie du mois, des communautés de la Colombie-Britannique au Québec ont lutté contre des incendies de forêt, alors que des températures sèches pressantes ont couvert la majeure partie du nord du Canada et des Prairies.

À mesure que les prévisions changent, certaines zones nécessitant de la pluie verront probablement des précipitations au cours des prochains jours, mais cela pourrait causer plus de problèmes car des inondations localisées sont possibles.

D’autres régions du Canada connaissent des avertissements de chaleur qui pourraient aggraver la situation des incendies de forêt et créer davantage de pollution par la fumée.

Voici à quoi s’attendre au cours des prochains jours au Canada.

FUMÉE ET NEIGE

Un régime météorologique crée un mélange de précipitations pour l’intérieur de la Colombie-Britannique et l’ouest de l’Alberta.

Environnement Canada a publié lundi un bulletin météorologique spécial pour le canyon du Fraser, en Colombie-Britannique, appelant à de fortes pluies. Le système dépressionnaire qui s’étend de l’Alberta apporte de 20 à 40 mm de pluie tout au long de la journée jusqu’à mardi dans les collectivités d’Ashcroft, de Cache Creek et du sud de Chilcotin.

Le même système météorologique devrait laisser tomber un mélange de neige et de pluie le long de la route Coquihalla autour de Kamloops.

« Le niveau de neige a baissé à environ 1 500 mètres ce soir et de faibles niveaux de neige persisteront jusqu’à mardi matin », indique le bulletin météorologique d’Environnement Canada.

Lisa Ervin, météorologue d’Environnement Canada, a déclaré à CTV News Vancouver que la masse d’air faisait chuter les températures de 5 à 10 degrés dans toute la province.

« Juin-vier est arrivé », a-t-elle déclaré.

Des averses sont attendues sur le connecteur de l’Okanagan et des averses de pluie pourraient se produire près du col Allison et du sommet du lac Helmer.

Dans les régions du nord de la Colombie-Britannique, l’histoire est très différente.

Un certain nombre d’incendies de forêt continuent de brûler dans le nord, y compris l’incendie de Donnie Creek, que les responsables ont qualifié de plus grand incendie de l’histoire de la province. Le feu s’est étendu à environ 5 343 kilomètres carrés, ce qui est presque la même taille que l’Île-du-Prince-Édouard (qui est de 5 660 kilomètres carrés).

Des déclarations spéciales sur la qualité de l’air recouvrent la moitié nord de la Colombie-Britannique, de Prince George à Fort Nelson, de la fumée qui devrait avoir le plus d’impact sur les communautés au cours des prochaines 24 à 48 heures, selon Environnement Canada.

PRESQUE UN PIED DE NEIGE

L’Alberta devrait connaître des conditions similaires, avec des quantités importantes de pluie et de neige dans les prévisions.

Le système de basse pression apporte une période de fortes pluies aux communautés autour d’Edmonton. Environnement Canada prévoit que 40 à 80 mm pourraient tomber d’ici mardi matin, ce qui pourrait provoquer des crues soudaines.

« La pluie contribue non seulement à influer sur le comportement du feu, mais elle extrait également toute cette fumée de l’air et la nettoie. C’est comme un lavage sous pression de la basse atmosphère », a déclaré Kelsey McEwen, météorologue en chef de CTV Your Morning. Lundi.

Environnement Canada a émis un avertissement de chute de neige pour l’autoroute 93 en Alberta et s’attend à ce qu’il tombe de 15 à 25 cm d’ici mardi matin.

Un peu plus au nord sur la Yellowhead Highway, reliant Jasper, en Alberta, à la Colombie-Britannique, un bulletin météo spécial est en vigueur en raison de la possibilité de mélange de pluie et de neige.

CONDITIONS PLUS SÈCHES VERS L’EST

Certaines parties de la Saskatchewan sont soumises à des déclarations sur la qualité de l’air d’Environnement Canada en raison de la fumée des feux de forêt.

Communautés au nord de Prince Albert, Sask. y compris La Ronge, Stanley Mission et Buffalo Narrows ont des qualités d’air stables depuis lundi matin, mais Environnement Canada indique que cela pourrait « fluctuer sur de courtes distances et peut varier considérablement d’heure en heure ».

Un avis similaire a été émis pour une partie du Manitoba pour les communautés de Leaf Rapids et de Lynn Lake.

La chaleur sèche des Prairies la semaine dernière s’est déplacée vers l’Ontario lundi, alors que la partie nord-ouest de la province fait l’objet d’un avertissement de chaleur d’Environnement Canada.

L’avertissement s’étend de Kenora à Attawapiskat et Environnement Canada prévoit que les températures oscilleront entre 20 et 30 degrés et persisteront probablement jusqu’à mercredi.

« Non seulement nous constatons des températures nettement plus chaudes que la moyenne dans le nord de la province, mais cette haute pression a également contribué à une réduction de la qualité de l’air », a déclaré McEwen.

Environnement Canada a publié une déclaration sur la qualité de l’air pour Timmins, Cochrane et Iroquois Falls, en Ontario. La même déclaration est également en vigueur pour certaines parties du Québec, y compris le long de la frontière nord avec l’Ontario.

Juste à l’ouest de la ville de Québec, une grande partie de la province fait l’objet d’une déclaration sur la qualité de l’air. Des communautés comme Parent, Nemaska ​​et aussi loin au nord qu’Umiujaq, au Québec, le long de la baie d’Hudson, voient un air plus mauvais en raison de la fumée des feux de forêt.

«Nous entrons dans ces concentrations plus élevées de fumée grâce aux incendies qui brûlent dans le sud-ouest du Québec», a déclaré McEwen. « Cela va continuer pendant les deux prochains jours car cette haute pression reste vraiment assez dominante dans la région. »