Prévisions météorologiques au Royaume-Uni : date exacte à laquelle la neige frappera l’Écosse alors que le Met Office prédit que les températures baisseront de 10 °C pendant la vague de froid

Le Met Office a révélé la date exacte à laquelle la neige frappera l’Écosse avec une vague de froid, voyant les températures chuter de 10 °C en quelques jours seulement.

Les météorologues ont déclaré que le temps froid devrait frapper les régions du nord-ouest du pays et que des substances blanches devraient tomber sur les montagnes écossaises.

La forêt de Woodland Glenmore en Écosse était couverte de neige en 2018 Crédit : Alay

Une route en Écosse a été fortement perturbée à cause de la neige il y a deux ans Crédit : Alay

Des avertissements jaunes sont déjà en place dans certaines parties du pays – de fortes pluies et de forts vents devraient provoquer des perturbations aujourd’hui.

Et alors que le mercure chute de 10 °C, jusqu’à 2 cm de neige sont attendus dans les montagnes écossaises.

Bureau du Met Le porte-parole Grahame Madge a expliqué : « Il y aura une influence plus froide sur certaines parties des prévisions britanniques, en particulier dans les régions du nord au cours du week-end.

« Cela ramènera les températures à environ six degrés Celsius en dessous de la moyenne pour cette période de l’année dans certaines régions. »

Les habitants d’Écosse devraient être témoins des premières gelées nocturnes de la saison qui se sont abattues sur les montagnes plus tard cette semaine.

Les Écossais devraient pouvoir voir de la neige ce samedi, alors que les températures devraient chuter de 10 °C.

Le météorologue a déclaré : « En plus des gelées assez répandues dans les régions du nord, il est possible que certaines averses sur les terres les plus élevées d’Écosse samedi produisent 1 à 2 cm de neige. »

L’expert a déclaré que les chutes de neige sont susceptibles de se produire dans les régions du nord en raison des altitudes plus élevées.

Il a ajouté : « Ce n’est pas inhabituel en octobre, en particulier dans les montagnes écossaises. Nous ne prévoyons pas de neige à basse altitude. »

Pendant ce temps, le Met Office a publié des avertissements météorologiques jaunes pour certaines régions du Royaume-Uni pour aujourd’hui, demain et vendredi.

Dans un avertissement concernant la zone autour de Barmouth, au Pays de Galles, le Met prévient : « De fortes pluies sont susceptibles de perturber les déplacements.

« Les embruns et les inondations sur les routes allongeront probablement les temps de trajet. »

Il touchera des régions du Lancashire, du Yorkshire et vers le sud, s’étendant sur le centre-ouest et le nord du Pays de Galles.

Il comprend des parties de Ceredigion, Conwy, Gwynedd et Powys et durera de 6h à 18h.

Et demain, un avertissement météo jaune a été mis en place pour de fortes pluies dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne qui dureront jusqu’à vendredi.

Le Met prévient qu’il y a « des inondations probables de quelques maisons et entreprises », ajoutant: « Des pluies occasionnelles fortes atteindront le sud-ouest de la Grande-Bretagne jeudi soir, puis se propageront sur une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles vendredi. »

De fortes pluies sont susceptibles de perturber les déplacements aujourd’hui, a prévenu le Met.