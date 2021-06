Prévisions météo UK week-end EN DIRECT

MÉTÉO AU ROYAUME-UNI : L’ÉTÉ N’EST PAS ENCORE ARRIVÉ CAR DES AVERSES « GRANDES » TREMPENT LES BRITS APRÈS LA VAGUE DE CHALEUR DU WEEK-END

La GRANDE-BRETAGNE s’attend à une vague de chaleur ce week-end, qui pourrait voir les températures grimper jusqu’à 30 ° C dans certaines parties du Royaume-Uni, cependant, les prévisions prévoient de fortes pluies la semaine prochaine.

Le Met Office prédit un week-end chaud à venir après que les Britanniques aient apprécié le mercure au milieu des années 20 au cours des derniers jours.

Les cartes WX montrent qu’un système météorologique est sur le point de se déplacer, ce qui pourrait provoquer des averses généralisées dans les West Midlands, le sud-ouest, certaines parties du Pays de Galles et le nord de l’Angleterre.

Le Met Office ajoute également qu’ils prévoient que la pluie tombera par endroits vers la fin du mois.

Ils ont déclaré: « Beaucoup de temps beau et sec dans une grande partie du Royaume-Uni vers la fin juin, bien qu’il puisse y avoir quelques averses par endroits et peut-être parfois de la pluie dans l’extrême nord.

« Les températures seront probablement supérieures à la moyenne et chaudes dans le sud. D’ici la fin juin et début juillet, les conditions deviendront probablement plus instables avec une probabilité croissante de pluie s’étendant à travers le Royaume-Uni. »