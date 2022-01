Prévisions météo Royaume-Uni – Une tempête brutale de 75 mph frappera dans les HEURES alors que le Met Office émet un avertissement météo jaune; cartes en direct

Avec des capacités d’écran tactile à cinq doigts, ils sont idéaux pour un défilement « correct » – et la toison est 100% recyclée, ce qui en fait également un choix plus écologique.

Inspirés de la veste Denali classique de 1989, ces gants Etip sont fabriqués à partir de la même polaire douce qui évacue l’humidité, avec une adhérence en silicone et une technologie conductrice dans les paumes pour vous permettre d’utiliser votre téléphone.

Gants Denali Etip The North Face pour hommes – The North Face est une marque de référence pour les équipements par temps froid, vous pouvez donc toujours être sûr que ses gants seront à la hauteur.

Et avec le détail « swoosh » unique de Nike, c’est un cadeau idéal pour les fans de sport.

Avec un tissu tricoté tricolore élégant – idéal pour le temps froid – ils sont dotés d’un pouce et de doigts compatibles avec les écrans tactiles, ainsi que d’un motif en silicone sur les paumes et les doigts qui vous aidera à tenir votre téléphone.

Gants Nike Tech – Pour ceux qui aiment un peu de sport avec leurs gants, les gants gris Tech de Nike sont un must.

