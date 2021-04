SUPERCOMPUTER MÉTÉO LE PLUS PUISSANT AU MONDE

Le Met Office et Microsoft ont uni leurs forces pour construire le supercalculateur de prévision météorologique et climatique le plus puissant du monde au Royaume-Uni.

Le prévisionniste a signé un accord de plusieurs millions de livres avec le géant de la technologie pour la fourniture de la capacité de supercalcul de premier plan mondial qui « portera les prévisions météorologiques et climatiques au niveau supérieur et aidera le Royaume-Uni à rester en sécurité et à prospérer », a annoncé aujourd’hui le Jour de la Terre .

Il devrait être le plus avancé au monde dédié à la météo et au climat – et deux fois plus puissant que tout autre au Royaume-Uni.

« Les données qu’il génère seront utilisées pour fournir des alertes plus précises en cas de temps violent, contribuant à renforcer la résilience et à protéger la population, les entreprises et les infrastructures du Royaume-Uni contre les impacts de tempêtes, d’inondations et de neige de plus en plus extrêmes », a déclaré le Met Office.

« Il sera également utilisé pour faire progresser la modélisation révolutionnaire du changement climatique, en libérant tout le potentiel de l’expertise mondiale du Met Office en science du climat. La précision et l’exactitude de sa modélisation aideront à éclairer la politique gouvernementale dans le cadre de la lutte du Royaume-Uni contre le changement climatique et ses efforts pour atteindre le zéro net d’ici 2050. «