PRÉVISIONS MÉTÉO FROID, LUMINEUX ET PRINCIPALEMENT SEC POUR LES MAGASINS DE GRANDE RÉOUVERTURE LE 12 AVRIL

Un temps froid, lumineux et largement sec est prévu pour une grande partie du Royaume-Uni à temps pour la réouverture des jardins à bière en Angleterre lundi.

Des lieux comprenant des sections extérieures de pubs et de restaurants, des magasins de vêtements, des coiffeurs et des parcs à thème rouvriront lundi en Angleterre, ainsi que des magasins non essentiels au Pays de Galles et des détaillants de plein air en Irlande du Nord.

La porte-parole du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré que lundi serait «une journée froide avec un temps clair pour la plupart», avec des températures moyennes au Royaume-Uni comprises entre 5 ° C (41 ° F) et 10 ° C (50 ° F).

Mme Maxey a déclaré que les régions du sud et Londres pourraient voir des températures légèrement plus chaudes allant jusqu’à 12 ° C (53,6 ° F).

Elle a dit: «Au moment où nous arrivons à lundi, il semble certainement beau, sec et froid dans le sud.»