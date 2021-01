La menace météorologique sévère concernera principalement les parties sud de la Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama.

La nuit du réveillon du Nouvel An devrait être principalement sèche et fraîche à New York.

La glace et la neige seront un problème dans certaines parties du centre-sud des États-Unis le soir du Nouvel An.

Un réveillon du Nouvel An 2020 enneigé, humide et orageux est en réserve pour une grande partie du Sud, prédisent les prévisionnistes.

Une tempête hivernale traversant le sud-ouest du Texas jeudi pourrait déverser plus d’un pied de neige dans certaines régions.

Jeremy Grams, un prévisionniste du centre de prévision des tempêtes des services météorologiques nationaux, a déclaré que 12 à 18 pouces de neige étaient possibles à l’ouest de la rivière Pecos, dans le sud-ouest du Texas. Un autre 3 à 5 pouces est prévu pour l’ouest de l’Oklahoma

Pendant ce temps, de fortes pluies et même des tempêtes fortes à violentes seront possibles dans le Grand Sud tout au long de la journée et dans la nuit jeudi, a déclaré AccuWeather. Des endroits comme la Nouvelle-Orléans, Dallas, Memphis, Little Rock et de nombreuses autres villes du sud des États-Unis pourraient faire face à une menace d’averses torrentielles, entraînant des problèmes de voyage pour ceux qui cherchent à célébrer, a déclaré AccuWeather.

Célébrations de la Saint-Sylvestre:CDC recommande des alternatives

Selon WeatherBug, le principal risque des intempéries est d’endommager les rafales de vent dépassant 60 mi / h, mais quelques brèves tornades ne peuvent être exclues, selon WeatherBug. Ajoutez de fortes pluies en peu de temps et les inondations urbaines et soudaines deviendront un risque, en particulier lorsque les égouts pluviaux sont obstrués par des débris de tempête.

Grams a déclaré qu’un mélange hivernal de précipitations et de menaces de tornades est rare – mais pas inconnu – à cette période de l’année.

Dans la soirée, le désordre hivernal du Texas s’étendra au nord du centre des États-Unis: « Ceux qui sont sur le point de sonner en 2021 devront peut-être faire face à des routes verglacées dans le nord du Missouri, l’est du Kansas et le centre de l’Oklahoma », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Ryan Adamson. « Les fêtards dans des endroits comme Kansas City, Wichita, Kansas et Oklahoma City pourraient tous connaître des conditions glissantes. »

La pluie verglaçante de la tempête pourrait s’accumuler sur les branches d’arbres, les lignes électriques et d’autres surfaces depuis certaines parties des plaines centrales et méridionales et du Midwest jusqu’à l’intérieur du nord-est jusqu’au jour de l’An, selon Weather.com.

Alors que la nuit du réveillon du Nouvel An devrait être principalement sèche et fraîche à New York, un jour de l’an détrempé est probable là-bas, en particulier dans l’après-midi, a déclaré le National Weather Service.

Vous cherchez un ciel dégagé pour vos célébrations du Nouvel An? Selon Weather.com, les régions du sud-ouest au haut Midwest ont les plus grandes chances de rester au sec.

Les températures seront froides, cependant, dans le centre des États-Unis: de l’air frais et froid sera descendu sur la partie médiane du pays d’ici le réveillon du Nouvel An, et les températures élevées seront dans les adolescents, les années 20 et 30 dans le Midwest et les années 40 et 50 plus au sud, AccuWeather m’a dit.

Contribuer: The Associated Press