Prévisions météo France aujourd’hui EN DIRECT

LA GRANDE-BRETAGNE EST PLUS CHAUDE QU’IBIZA AUJOURD’HUI AVEC DES AVERSES DE GRELE 24C MAIS DES AVERSES DE GRELE SOUDAINES FRAPPE A L’EST

La Grande-Bretagne devrait être plus chaude que les Baléares aujourd’hui alors que le mercure monte à 24 ° C – mais des averses de grêle soudaines devraient balayer l’est.

Après un week-end de doux soleil, certains peuvent maintenant avoir besoin d’un brolly malgré les températures élevées qui perdurent aujourd’hui. Les Britanniques pourront se prélasser dans la chaleur alors que le brouillard et les nuages ​​bas se lèvent ce matin, laissant place aux éclaircies – tandis qu’Ibiza ne fait que 22°C.

C’est une bonne nouvelle pour ceux dont les projets de vacances ont été annulés en raison de la dernière annonce de la liste verte – mais comme cela commence enfin à ressembler à l’été, certaines parties du pays seront frappées par des averses de grêle soudaines.

Le sud-est de l’Angleterre, les Midlands et le sud du Pays de Galles se préparent à un temps orageux après une nuit agitée.

L’Est devrait supporter le poids des conditions lourdes et orageuses, avec des averses fortes et soudaines cet après-midi – mais connaîtra toujours certaines des températures les plus élevées.