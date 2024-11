Prévisions météo du week-end : Sécheresse, mais vents forts dimanche

SACRAMENTO, Californie — De la pluie et de la neige sont tombées pendant la nuit sur le nord de la Californie, avec quelques centimètres de neige sur les hauts cols. Alors que les averses de neige persisteront pour le reste de l’après-midi, la pluie a pris fin dans la vallée.

Nous allons maintenant entrer dans une période météorologique plus sèche dans le nord de la Californie pour le week-end et le jour du scrutin. Cependant, les vents seront préoccupants.

Les impacts les plus importants de ce système se sont déjà produits. La vallée est désormais en grande partie sèche et, même si les averses de neige persistent dans la Sierra, celles-ci prendront fin samedi après-midi.

Il fait cependant beaucoup plus froid dans la région à la suite de la tempête qui a frappé vendredi soir. Les températures maximales samedi après-midi se situent entre 60 et 60 degrés, soit près de dix degrés de moins que la moyenne ! Cela ne durera pas, car c’est la journée la plus froide dans un avenir prévisible.