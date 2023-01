Prévisions météo : dernière tempête de neige en Ontario

TORONTO-

Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour la majeure partie du sud et de l’est de l’Ontario, et une importante tempête devrait frapper certaines parties de la province.

Les chutes de neige ont commencé dans le sud-ouest de l’Ontario mercredi matin et Windsor et Niagara devraient voir jusqu’à 15 centimètres. Alors que la tempête se déplace vers l’est, la région du Grand Toronto et de Hamilton pourrait voir entre 15 et 20 centimètres à partir de mercredi matin et en début d’après-midi.



Obtenez les dernières mises à jour locales sur les tempêtes à partir de :

Environnement Canada a averti que l’accumulation rapide de neige pourrait entraîner d’éventuelles pannes de courant isolées, une visibilité réduite et des déplacements difficiles.

« Fondamentalement, les automobilistes devraient prévoir beaucoup de temps supplémentaire pour atteindre leur destination et s’ils n’ont pas à conduire aujourd’hui, ne le faites pas », a déclaré Rob Kuhn, météorologue des phénomènes météorologiques violents à Environnement Canada.

“Il y aura probablement un impact significatif sur le trajet domicile-travail aux heures de pointe cet après-midi dans une grande partie du sud de l’Ontario.”

GO Transit a ajusté son horaire en raison de la tempête, car l’opérateur de transport en commun régional de la région élargie du Golden Horseshoe a conseillé aux usagers de prévoir du temps de trajet supplémentaire. La Commission de transport de Toronto a déclaré qu’elle avait des plans en place pour assurer le maintien du service.

La tempête devrait commencer à déverser de la neige sur l’est de l’Ontario en fin d’après-midi mercredi et se terminer jeudi. Ottawa, Kingston et la majeure partie de l’est de l’Ontario devraient voir des accumulations allant jusqu’à 20 centimètres de neige.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 janvier 2023.