Les Australiens seront récompensés pour une année difficile, mais en éliminant le coronavirus avec un temps largement magnifique pour célébrer Noël.

Le soleil et les températures douces sont prévus pour la plupart des capitales des États, car les familles attendent avec impatience un semblant de normal autour de la table.

Les familles de Perth et d’Adélaïde afflueront à la plage pour profiter des maximums dans les années 20 à 30.

Ceux le long de la côte est de l’Australie peuvent s’attendre à des températures plus fraîches et à des averses possibles avant que les températures ne se réchauffent à nouveau.

La chance d’une douche ou deux n’empêchera pas les célébrations du jour de Noël à Sydney. Sur la photo, des Sydneysiders célébrant Noël 2019 à Bondi

Les conditions seront beaucoup plus fraîches le long de la côte est de l’Australie (ombragée en vert et jaune) le jour de Noël que dans d’autres régions d’Australie.

D’autres pluies et tempêtes sont en route pour le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et certaines parties du Queensland en plus des récents coups dans ces régions.

« Les températures le long de la côte est seront inférieures à la moyenne pour cette période de l’année », a déclaré le prévisionniste du Bureau of Meteorology Jonathan How au Daily Mail Australia.

«La couverture nuageuse descend des tropiques, qui refroidissent les températures. Mais ce ne sera pas trop humide avec pas trop de pluie.

Une épidémie de coronavirus sur les plages du nord de Sydney peut déterminer si les familles célèbrent la saison des fêtes à l’extérieur ou à la maison.

Sydney atteindra un sommet de 27 ° C la veille de Noël, tandis que des conditions plus fraîches vendredi ne suffiront pas à éloigner les foules de Bondi si les restrictions relatives aux coronavirus ne sont pas renforcées.

Une douche ou deux est prévue pour le jour de Noël et le lendemain de Noël à 25 ° C et 26 ° C respectivement.

« Nous ne nous attendons pas à une énorme quantité de pluie, donc cela n’empêchera pas les célébrations de Noël », a déclaré Helen Reid, prévisionniste du Bureau de météorologie, au Daily Mail Australia.

«Les températures seront proches de la moyenne de décembre de 27 ° C.

Le temps recommencera à se réchauffer avec une prévision de 29 ° C pour dimanche.

Melbourne (photo) peut s’attendre à un début de Noël frais avec des températures maximales dans les basses années 20 avec des averses possibles prévues la veille de Noël

Ailleurs dans la Nouvelle-Galles du Sud, d’autres averses et orages sont prévus pour le milieu de la côte nord et le nord-est de l’État plus tard dans la semaine.

La météo de Melbourne s’améliorera à temps pour le début du Boxing Day Test au MCG

Ce sera un Noël couvert et nuageux dans la capitale nationale, Canberra devant atteindre un sommet de 27 ° C la veille de Noël, 24 ° C le jour de Noël et 25 ° C le lendemain de Noël.

Les Melburniens devraient s’attendre à un début des vacances de Noël avec un maximum de 20 ° C et des averses possibles jeudi.

Les conditions resteront fraîches le jour de Noël avant que la température ne grimpe à 28 ° C samedi à temps pour le Test du Boxing Day entre l’Australie et l’Inde au MCG devant 30 000 fans.

Adélaïde s’apprête à passer un Noël chaud et ensoleillé avec un sommet de 27 ° C la veille de Noël et de 29 ° C le jour de Noël avant de grimper à 34 ° C le lendemain de Noël.

Ce sera un début torride pour les vacances festives à Perth sans pluie en vue au moins jusqu’à la semaine prochaine

Un sommet de 37 ° C est prévu pour la veille de Noël avant le le mercure chute légèrement à 32 ° C vendredi et 29 ° C le lendemain de Noël

Les conditions de la mousson continueront plus au nord dans l’état.

Les familles d’Adélaïde afflueront vers la plage pour profiter du soleil de Noël. Sur la photo, des résidents se rafraîchissent à la jetée de Port Noarlunga au sud d’Adélaïde

Bondi Beach pourrait être remplie de vacanciers le jour de Noël, malgré les conditions plus fraîches et la menace de pluie

La Tasmanie sera le plus cool de tous les États et territoires ce Noël.

Un sommet de 17 ° C est prévu pour Hobart jeudi avec 30% de chances de pluie.

La température nocturne chutera à 9 ° C avant de se réchauffer à 19 ° C à Noël et à 24 ° C le lendemain de Noël.

Après un début de semaine chaud à 30 ° C plus la température, Brisbane peut s’attendre à des conditions plus fraîches avec un sommet de 27 ° C jeudi et une prévision de 26 ° C pour le jour de Noël, avec une averse de deux.

Des averses possibles sont également prévues le lendemain de Noël avec un sommet de 27 ° C.

Les orages dans d’autres parties du Queensland pourraient alourdir les zones avec des systèmes fluviaux déjà saturés, ce qui rend les inondations préoccupantes.

Darwin connaîtra un climat tropical typique avec des températures maximales quotidiennes de 32 ° C et des orages attendus.

Dans le reste du territoire, les résidents connaîtront probablement de fortes pluies et des inondations jusqu’à Noël.