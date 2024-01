Prévisions météo cette semaine : l’air arctique sera remplacé par de fortes pluies, de la glace et un temps plus chaud

CNN

—



Un réchauffement est enfin prévu pour certaines régions des États-Unis qui ont été confrontées à des températures glaciales ce week-end – mais l’air plus chaud entraînera un risque de verglas et d’inondations dans certaines parties du pays.

Des tempêtes hivernales consécutives ont frappé les États-Unis la semaine dernière, tuant au moins 76 personnes dans 13 États. Le nombre de morts a augmenté de six dimanche après que l’agence de gestion des urgences du Tennessee a signalé des décès supplémentaires liés aux conditions météorologiques.

Désormais, une série de fronts et de systèmes dépressionnaires travaillent ensemble pour amener cette semaine de l’air plus chaud et de l’humidité tropicale dans la moitié est des États-Unis.

Le froid arctique prendra fin et les villes commenceront à se réchauffer, certaines voyant les températures quotidiennes élevées augmenter de près de 30 degrés en trois ou quatre jours.

Les températures seront nettement supérieures à la moyenne d’ici la fin de la semaine, avec des maximales jeudi atteignant les années 60 supérieures aux années 70 basses dans tout le sud-est et des températures dans les années 50 aussi loin au nord que New York.

Les minimums nocturnes atteindront les années 60 pour certaines parties du Sud-Est, battant potentiellement plus de 100 records pour les minimums quotidiens les plus chauds.

Météo CNN Certaines villes verront les températures quotidiennes élevées augmenter de près de 30°C sur trois à quatre jours.

Cet air plus chaud chassera enfin le souffle arctique qui a dominé la majorité des conditions météorologiques du pays ce week-end, mais entraînera plusieurs dangers potentiels, notamment la glace et les inondations.

Alors que l’humidité du golfe du Mexique est poussée vers le nord de dimanche à lundi, elle entrera en collision avec l’air froid qui persiste encore sur certaines parties du centre des États-Unis pour créer de la glace et de la pluie verglaçante sur une large bande de Dallas presque aussi loin au nord que Fort Wayne, Indiana. .

“Pendant ce temps, la présence d’air arctique plus au nord entraînera des précipitations mixtes, du grésil et de la glace alors que l’humidité atteindra l’Oklahoma et le Kansas cette nuit”, a déclaré le Centre de prévision météorologique.

La majorité des régions confrontées à des prévisions de glace devraient recevoir moins d’un quart de pouce de glace d’ici lundi soir, mais jusqu’à un demi-pouce de glace est prévu pour le nord de l’Arkansas et le sud du Missouri, selon le National Weather. Service.

À mesure que l’air chaud poursuit sa trajectoire vers le nord, la pluie verglaçante et les précipitations verglaçantes se transformeront en pluie, entraînant un risque d’inondation.

Météo CNN Environ 37 millions de personnes sont menacées d’inondations soudaines et de précipitations excessives cette semaine.

Environ 37 millions de personnes sont menacées d’inondations soudaines et de précipitations excessives cette semaine, du lundi au jeudi matin, le long de la côte du Golfe et dans l’ouest du sud-est.

Il existe un risque de niveau 2 sur 4 de précipitations excessives et d’inondations soudaines se déplaçant vers l’est tout au long de la semaine :

• Lundi : est du Texas

• Mardi : vallée du cours inférieur du fleuve Mississippi

• Mercredi : Louisiane, Alabama et Tennessee

• Du jeudi au vendredi matin : côte du golfe du Mississippi et de l’Alabama jusqu’au Tennessee.

Certaines zones seront soumises à un risque de précipitations excessives de niveau 2 pendant plusieurs jours consécutifs.

Les précipitations totales au cours des cinq prochains jours pourraient atteindre 5 à 6 pouces, avec des zones localisées recevant des quantités plus élevées.

Les régions les plus touchées par les fortes pluies courent également un léger risque de développer des conditions météorologiques extrêmes, a déclaré le bureau des services météorologiques de Lake Charles, en Louisiane.