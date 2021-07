Prévisions météo – Avertissements d’orages et d’inondations alors que la pluie frappe le Royaume-Uni avant la finale de l’Euro 2020 après une « mini-tornade »

Les BRITS seront fouettés par des orages et des pluies torrentielles avant la finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Italie dimanche

Des avertissements d’inondation sont en place à la suite d’averses inhabituelles et d’une « mini-tornade » qui a frappé les Britanniques plus tôt cette semaine.

Deux filles luttant courageusement contre le temps humide sur la plage de Birling Gap Crédits : jon santa cruz

Circulation et cyclistes au milieu des crues éclair dans le centre-ville de Brighton Crédit : Alamy

Le temps sera humide dans de nombreux endroits alors que l’Angleterre jouera son dernier match

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré que même si la chaleur continue de s’accumuler dans le sud et l’est de l’Europe cette semaine, le Royaume-Uni reste dans un « modèle météorologique changeant ».

Le prévisionniste a déclaré que le temps serait assez nuageux dans l’extrême nord et l’ouest aujourd’hui, avec des parties du Royaume-Uni connaissant des périodes ensoleillées.

Les zones orientales, cependant, seront frappées par de fortes averses – causées par l’air venant de l’Atlantique – pendant la journée.

Le week-end et le lundi, davantage d’orages frapperont le pays, avant que les Britanniques puissent profiter de conditions météorologiques plus chaudes et plus ensoleillées.

Il y avait auparavant un avertissement météo jaune pour la pluie en place pour le sud-est, où le risque d’inondation devrait durer jusqu’à 20 heures vendredi – avant des averses plus légères les jours suivants.

Le Met Office a déclaré aujourd’hui: « D’autres averses se développeront aujourd’hui, le nord des Midlands, le nord de l’Angleterre et certaines parties de l’Écosse étant les zones les plus susceptibles de voir des averses torrentielles et peut-être des orages

« Des inondations localisées et des perturbations des transports sont possibles. »

M. Dewhurst a déclaré que des nuages ​​épais et de fortes pluies s’abattent sur le sud de l’Angleterre samedi matin avant que le ciel ne commence à s’éclaircir dans l’après-midi.

Ce fut une journée humide et misérable pour beaucoup Crédit : Alamy

Les bars et cafés du front de mer de Brighton sont calmes alors que de fortes pluies s’abattent sur le sud-est aujourd’hui Crédit : Alamy

L’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse devraient rester nuageux, mais il pourrait également y avoir des éclaircies, a-t-il ajouté.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a ajouté que le week-end, les averses seront lentes car les vents devraient être légers.

Cela signifie que certaines parties du pays peuvent connaître des conditions très humides, tandis que d’autres peuvent ne pas pleuvoir du tout.

Les températures du week-end devraient rester dans les basses 20, l’est de l’Angleterre atteignant des sommets de 22 ° C.

L’équipe de football d’Angleterre devrait affronter la finale de l’Euro 2020 dans les mêmes conditions météorologiques que l’équipe de 1966 lorsqu’elle a remporté la Coupe du monde, a déclaré le Met Office.

Dans ce qui pourrait être de bon augure pour l’équipe de Gareth Southgate, les météorologues ont prédit la même température de 20 ° C et les mêmes perspectives d’averses qui ont frappé le stade de Wembley le jour de la finale il y a 55 ans.

Cela survient malgré le fait que les températures moyennes ont considérablement augmenté au cours du dernier demi-siècle en raison du changement climatique, ont déclaré les prévisionnistes.

Le météorologue du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: « Je peux vous dire que le 30 juillet 1966, le temps était très similaire à ce qui est prévu pour dimanche.

« Il a atteint environ 20°C et il y a eu quelques averses autour. »