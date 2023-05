Prévisions météo aujourd’hui: maisons évacuées lors d’inondations avec plus d’orages, de fortes pluies et de grêle aujourd’hui, met en garde le Met Office

Les BRITS sont préparés à des conditions météorologiques plus incertaines alors que les orages, les fortes pluies et la grêle continuent de frapper certaines parties du pays aujourd’hui, selon le Met Office.

De fortes averses ont provoqué des inondations dans certaines régions, les services d’incendie et de secours du Devon et du Somerset recevant des appels de personnes coincées dans l’eau.

Les conducteurs se débattent le long des routes de campagne inondées dans l’Oxfordshire ce matin 1 crédit

Les crues éclair ont provoqué le chaos pour les habitants du Devon aujourd’hui Crédit : Apex

Les services d’urgence ont été appelés à Essex avec de nombreuses routes sous l’eau Crédit : Stephen Huntley/HVC

Et les habitants du Somerset ont dû être évacués de leurs maisons après des crues soudaines dans la région.

À North Cadbury, 18 propriétés du village ont été inondées d’eau lorsque les propriétaires ont fui.

Le président de la mairie, James Watts, a affirmé que « l’eau a atteint 4 pieds (1,2 m) par endroits ».

Des conditions similaires ont été signalées dans certaines parties du Hertfordshire, du Northamptonshire et de l’Essex.

La météorologue du Met Office, Clare Nasir, a déclaré que le risque de tonnerre et de grêle persisterait aujourd’hui et se poursuivrait jusqu’à jeudi.

Le météorologue a déclaré: « La basse pression va progressivement dériver des zones nord et ouest jusqu’à mercredi, qui dérivera vers le sud jeudi prochain.

« Des pluies torrentielles arrivent de l’ouest, avec un vent plus fort. À l’intérieur des terres, cependant, il y aura un ciel plus clair et même des plaques de brouillard alors que les températures chuteront à des chiffres uniques.

« Ce sera un début de journée frais, mais pour certains, il fera beau avec un peu de soleil.

«La pluie averse apportera des nuages ​​avec elle, avec un peu de temps humide prévu pour le Pays de Galles et le West Country.

«Le soleil se mettra au travail en faisant des trous dans le nuage, mais cela signifiera que des averses se développeront à nouveau. Une fois de plus, ils seront lourds avec le risque de tonnerre, même avec de la grêle mélangée.

Les conditions météorologiques provoquaient également le chaos des déplacements pour les navetteurs dans d’autres régions du pays.

Certaines routes du Hertfordshire et de l’Essex sont devenues impraticables pour les automobilistes et les services ferroviaires ont été affectés.

Et un avertissement d’inondation est resté en place pour plusieurs régions du nord et de l’ouest aujourd’hui.

Chilterns Railways a signalé des annulations et des retards d’une heure, tandis que son collègue opérateur Greater Anglia a annulé des services entre Cambridge et King’s Lynn en raison de « mauvais temps ».

Dans le Worcestershire, une école primaire a été évacuée après que la foudre a frappé le bâtiment.

Michelle Teissier, propriétaire du Golden Lion à Tipton St John, Devon, a déclaré que la rivière Otter avait débordé.

Elle a déclaré: « Il s’est mis à hauteur des genoux sur la route et était à mi-chemin de la porte de la cuisine.

« Tous nos tapis ont été touchés et il y a du limon partout, bien que nous ayons réussi à relever les chaises. »

Grace Whiteman, de Newton Poppleford, a déclaré: « J’ai vécu ici toute ma vie et en quelque sorte dans cette région et je ne l’ai jamais vue comme ça. »

Une autre locale, Hilary Penfold, a déclaré qu’un mur de béton de 1,8 m de haut et une dépendance en brique avaient été démolis par l’eau qui coulait des champs, ce qui a également coincé leur voiture contre un mur.

Elle a déclaré: « C’était comme un gros raz-de-marée qui descendait. Rien ne pouvait l’arrêter.

« Je n’ai vu de tels dégâts de tempête que dans des films. Je n’ai jamais rien vu de tel en vrai, et je ne voudrais pas que quelqu’un le traverse. »

Alex Wren a vu des enfants se faire porter sur le dos pour les garder hors de l’eau.

« L’eau à force torrentielle était la pire que j’aie vue vivre ici depuis 18 ans. »