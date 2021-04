18-27 AVRIL ‘SEC ET LUMINEUX’

La haute pression « dominera » les conditions météorologiques du Royaume-Uni du dimanche 18 avril au mardi 27 avril, rapporte le Met Office.

Le service a prédit «beaucoup de temps sec et lumineux.

«Si de nouvelles flambées de pluie se produisent, elles affecteront très probablement les régions du nord-ouest.

« Les températures seront probablement proches de la moyenne pour la période de l’année, avec un ciel plus clair causant des températures chaudes le jour, mais permettant aux températures de baisser pendant la nuit, ce qui signifie que le gel est toujours possible et que la formation de brouillard et de brouillard est probable, en particulier dans le sud. »