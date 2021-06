Prévisions météo aujourd’hui EN DIRECT : canicule de 30 C pour encore DEUX SEMAINES

BRITS A GAUCHE LE VISAGE ROUGE APRÈS ÊTRE TROP LONGTEMPS AU SOLEIL CETTE SEMAINE

Les Britanniques Dozy ont eu le visage rouge après être restés trop longtemps au soleil cette semaine.

Les photos des médias sociaux montraient les zones du corps qu’ils s’étaient souvenues de couvrir – ou non – lors d’une douloureuse cuisson britannique.

Cela survient après que la Grande-Bretagne a atteint des sommets de 26C – avec des parties du Royaume-Uni enregistrant PLUS CHAUD que l’Espagne.

Alors que les Britanniques remplissaient les plages et les parcs pour s’imprégner des rayons, les touristes d’Ibiza étaient photographiés s’abritant sous des parapluies pendant les averses alors que les températures atteignaient à peine 18 ° C.

La période ensoleillée du Royaume-Uni sera également plus chaude que d’autres destinations populaires, y compris l’archipel portugais de Madère, où il fera pitoyable 16C et pluvieux, et Nice dans le sud de la France où il ne devrait atteindre que 22C.

Lire la suite ici.