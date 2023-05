Prévisions météo aujourd’hui: avertissement «sévère» alors que des orages et de fortes pluies frapperont la Grande-Bretagne après le soleil de 23 ° C, prévient le Met Office

Les BRITS ont été avertis d’orages « graves » à travers le jour férié lundi alors que de fortes pluies devraient inonder le Royaume-Uni.

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune alors que des grondements de tonnerre et de grêle devraient faire des ravages demain.

Des piétons et des fans royaux ont été pris dans une forte averse à Westminster un jour avant le couronnement du roi Charles III Crédit : Alamy

Vendredi, des touristes pris sous une pluie torrentielle dans le centre de Londres Crédit : Dan Charité

Avertissement «sévère» alors que des orages et de fortes pluies balayeront la Grande-Bretagne après le soleil du 23 ° C, prévient le Met Office Crédit : Bureau MET

Pour la plupart, des épidémies de pluie, des averses et des vents violents se feront sentir dans la majorité du Royaume-Uni dans la matinée – bien que les régions du sud-est devraient rester assez sèches.

Mais à midi, la bande de temps orageux se déplacera vers l’est et la plupart des gens prévoient un après-midi bruineux.

Des orages et éventuellement de la grêle devraient provoquer des perturbations en Irlande du Nord et dans le sud-ouest de l’Écosse.

Les météorologues ont émis l’avertissement météo jaune à ceux d’Irlande du Nord et ont déclaré qu’ils pouvaient s’attendre à : « Quelques bâtiments et structures ont été endommagés par la foudre.

« Certaines inondations de quelques maisons et entreprises sont probables, entraînant des dommages aux bâtiments ou aux structures. »

Les conditions de conduite sont susceptibles d’être entravées car 30 à 40 mm de pluie en quelques heures sont possibles.

Sur les routes, embruns, eau stagnante et/ou grêle, sont également de mise pour augmenter les temps de parcours.

Ceux qui voyagent en transports en commun doivent prévoir du temps supplémentaire car des retards dans les services de train sont possibles.

« Une perte de puissance à court terme et d’autres services est probable », a ajouté un porte-parole du Met Office.

Les températures devraient être plus basses en raison de plus de nuages ​​et de pluie par rapport au temps magnifique ressenti aujourd’hui.

Mais du côté de la baie, les niveaux de pollen devraient également être plus faibles en raison du temps pluvieux.

Lundi soir, de plus fortes pluies pousseront vers l’est dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles, mais les averses dans le nord du Royaume-Uni devraient s’estomper.

Mardi matin verra quelques éclosions de pluie dans certaines zones mêlées à des éclaircies et des températures restant assez douces.

Cela survient après que les Britanniques ont été trempés alors qu’ils participaient aux activités de couronnement du roi Charles hier.

Les conditions détrempées et grises n’ont pas rebuté des milliers de sympathisants alors qu’ils bordaient les rues de Londres pour le grand jour.

Mais les fêtes de rue qui se déroulent aujourd’hui dans tout le pays pour marquer cet événement historique ont pu profiter d’une journée plus ensoleillée et plus chaude.

La plupart des régions du pays sont restées sèches avec des périodes ensoleillées et les températures ont atteint des sommets de 23°C.

Les Britanniques ont été trempés en participant aux célébrations du couronnement Crédit : Alamy

Le personnel et la police de Westminster se mettent à l’abri de la pluie pendant les préparatifs du couronnement Crédit : Getty